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Kaçkar Dağları'nda bahar büyüsü: Karlar eridi, doğa yeniden hayat buldu
Kaçkar Dağları'nda bahar büyüsü: Karlar eridi, doğa yeniden hayat buldu
Sputnik Türkiye
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan Kaçkar Dağları, kar örtüsünün kalkmasıyla birlikte yeşile büründü. Baharın gelişiyle açan çiçekler ve canlanan doğa... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T13:52+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, rize, kaçkar dağları
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, rize, kaçkar dağları
Kaçkar Dağları'nda bahar büyüsü: Karlar eridi, doğa yeniden hayat buldu
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan Kaçkar Dağları, kar örtüsünün kalkmasıyla birlikte yeşile büründü. Baharın gelişiyle açan çiçekler ve canlanan doğa, bölgeye ayrı bir renk kattı.
© AA / Bülent İsmailoğlu
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları'nda, karların erimesiyle tabiat canlanmaya başladı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları'nda, karların erimesiyle tabiat canlanmaya başladı.
© AA / Bülent İsmailoğlu
Yüksek rakımlı zirvelerde uzun süre etkili olan kar örtüsü, havaların ısınmasıyla yerini yeşilin bin bir tonuna bıraktı.
Yüksek rakımlı zirvelerde uzun süre etkili olan kar örtüsü, havaların ısınmasıyla yerini yeşilin bin bir tonuna bıraktı.
© AA / Bülent İsmailoğlu
Kaçkarlar'da uyanan doğa, görsel bir şölen sunuyor.
Kaçkarlar'da uyanan doğa, görsel bir şölen sunuyor.
© AA / Bülent İsmailoğlu
Yaylalara çıkan yolların açılmasıyla birlikte, yerli ve yabancı turistler de yavaş yavaş bölgeye gelmeye başlıyor.
Yaylalara çıkan yolların açılmasıyla birlikte, yerli ve yabancı turistler de yavaş yavaş bölgeye gelmeye başlıyor.
© AA / Bülent İsmailoğlu
Özellikle Ayder Yaylası ve çevresi, doğa tutkunları için yine cazibe merkezi haline geliyor.
Özellikle Ayder Yaylası ve çevresi, doğa tutkunları için yine cazibe merkezi haline geliyor.