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Beyşehir Gölü'ndeki 'nilüfer bahçesi' çiçek açtı
Beyşehir Gölü'ndeki 'nilüfer bahçesi' çiçek açtı
Sputnik Türkiye
Konya ile Isparta arasında yer alan Beyşehir Gölü, son günlerde nilüfer çiçeklerinin su yüzeyini süslediği eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Sabah saatlerinde... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T11:38+0300
2025-05-27T11:38+0300
2025-05-27T11:38+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, beyşehir
Beyşehir Gölü'ndeki 'nilüfer bahçesi' çiçek açtı
Konya ile Isparta arasında yer alan Beyşehir Gölü, son günlerde nilüfer çiçeklerinin su yüzeyini süslediği eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Sabah saatlerinde açan çiçekler, öğlen sıcaklığıyla birlikte yeniden suyun altına çekiliyor.
© AA / Seyit Konyalı
Konya ile Isparta illerine sınırı bulunan Beyşehir Gölü, bu günlerde doğanın sunduğu eşsiz bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor.
Konya ile Isparta illerine sınırı bulunan Beyşehir Gölü, bu günlerde doğanın sunduğu eşsiz bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor.
© AA / Seyit Konyalı
Beyşehir Gölü'nde açan nilüfer çiçekleri, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Beyşehir Gölü'nde açan nilüfer çiçekleri, görenleri kendine hayran bırakıyor.
© AA / Seyit Konyalı
Özellikle sabah saatlerinde güneşin doğuşuyla birlikte su yüzeyine açılan nilüferler, öğle saatlerinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte suyun altına çekilerek kapanıyor.
Özellikle sabah saatlerinde güneşin doğuşuyla birlikte su yüzeyine açılan nilüferler, öğle saatlerinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte suyun altına çekilerek kapanıyor.
© AA / Seyit Konyalı
Bu doğa olayı, fotoğrafçılardan doğa yürüyüşçülerine kadar pek çok kişiyi bölgeye çekiyor.
Bu doğa olayı, fotoğrafçılardan doğa yürüyüşçülerine kadar pek çok kişiyi bölgeye çekiyor.
© AA / Seyit Konyalı
Beyşehir Gölü’nün Çiftlik Mahallesi kıyısındaki sazlıklar arasında yer alan ve halk arasında "nilüfer bahçesi" olarak adlandırılan bölgeye düzenlenen turlar, son günlerde yoğun ilgi görüyor.
Beyşehir Gölü’nün Çiftlik Mahallesi kıyısındaki sazlıklar arasında yer alan ve halk arasında "nilüfer bahçesi" olarak adlandırılan bölgeye düzenlenen turlar, son günlerde yoğun ilgi görüyor.