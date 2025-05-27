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Beyşehir Gölü'ndeki 'nilüfer bahçesi' çiçek açtı
Beyşehir Gölü'ndeki 'nilüfer bahçesi' çiçek açtı
Sputnik Türkiye
Konya ile Isparta arasında yer alan Beyşehir Gölü, son günlerde nilüfer çiçeklerinin su yüzeyini süslediği eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Sabah saatlerinde... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, beyşehir

Beyşehir Gölü'ndeki 'nilüfer bahçesi' çiçek açtı

11:38 27.05.2025
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Konya ile Isparta arasında yer alan Beyşehir Gölü, son günlerde nilüfer çiçeklerinin su yüzeyini süslediği eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Sabah saatlerinde açan çiçekler, öğlen sıcaklığıyla birlikte yeniden suyun altına çekiliyor.
© AA / Seyit Konyalı

Konya ile Isparta illerine sınırı bulunan Beyşehir Gölü, bu günlerde doğanın sunduğu eşsiz bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

Konya ile Isparta illerine sınırı bulunan Beyşehir Gölü, bu günlerde doğanın sunduğu eşsiz bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Seyit Konyalı

Konya ile Isparta illerine sınırı bulunan Beyşehir Gölü, bu günlerde doğanın sunduğu eşsiz bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

© AA / Seyit Konyalı

Beyşehir Gölü'nde açan nilüfer çiçekleri, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Beyşehir Gölü&#x27;nde açan nilüfer çiçekleri, görenleri kendine hayran bırakıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Seyit Konyalı

Beyşehir Gölü'nde açan nilüfer çiçekleri, görenleri kendine hayran bırakıyor.

© AA / Seyit Konyalı

Özellikle sabah saatlerinde güneşin doğuşuyla birlikte su yüzeyine açılan nilüferler, öğle saatlerinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte suyun altına çekilerek kapanıyor.

Özellikle sabah saatlerinde güneşin doğuşuyla birlikte su yüzeyine açılan nilüferler, öğle saatlerinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte suyun altına çekilerek kapanıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Seyit Konyalı

Özellikle sabah saatlerinde güneşin doğuşuyla birlikte su yüzeyine açılan nilüferler, öğle saatlerinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte suyun altına çekilerek kapanıyor.

© AA / Seyit Konyalı

Bu doğa olayı, fotoğrafçılardan doğa yürüyüşçülerine kadar pek çok kişiyi bölgeye çekiyor.

Bu doğa olayı, fotoğrafçılardan doğa yürüyüşçülerine kadar pek çok kişiyi bölgeye çekiyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Seyit Konyalı

Bu doğa olayı, fotoğrafçılardan doğa yürüyüşçülerine kadar pek çok kişiyi bölgeye çekiyor.

© AA / Seyit Konyalı

Beyşehir Gölü’nün Çiftlik Mahallesi kıyısındaki sazlıklar arasında yer alan ve halk arasında "nilüfer bahçesi" olarak adlandırılan bölgeye düzenlenen turlar, son günlerde yoğun ilgi görüyor.

Beyşehir Gölü’nün Çiftlik Mahallesi kıyısındaki sazlıklar arasında yer alan ve halk arasında &quot;nilüfer bahçesi&quot; olarak adlandırılan bölgeye düzenlenen turlar, son günlerde yoğun ilgi görüyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Seyit Konyalı

Beyşehir Gölü’nün Çiftlik Mahallesi kıyısındaki sazlıklar arasında yer alan ve halk arasında "nilüfer bahçesi" olarak adlandırılan bölgeye düzenlenen turlar, son günlerde yoğun ilgi görüyor.

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