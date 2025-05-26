https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/rusyaya-dost-ve-dusman-olan-ulkeler-hangileri-1096525272.html

Rusya'ya dost ve düşman olan ülkeler hangileri?

Rusya'ya dost ve düşman olan ülkeler hangileri?

Sputnik Türkiye

Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (VCIOM) yayımladığı son raporda, Rusya halkının Çin'i en büyük dost, Fransa'yı ise en büyük düşman olarak gördüğü... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T16:10+0300

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2025-05-26T16:10+0300

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rusya kamuoyu araştırmaları merkezi (vtsi̇om)

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Söz konusu raporda ABD ise 5'inci sırada yer aldı. Rusya'nın en büyük dostları ve düşmanları olarak görülen ülkelerin sıralaması, Sputnik'in infografiğinde.

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i̇nfografi̇k, rusya, инфографика, rusya kamuoyu araştırmaları merkezi (vtsi̇om)