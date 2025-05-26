https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/rusyaya-dost-ve-dusman-olan-ulkeler-hangileri-1096525272.html
Rusya'ya dost ve düşman olan ülkeler hangileri?
Rusya'ya dost ve düşman olan ülkeler hangileri?
Sputnik Türkiye
Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (VCIOM) yayımladığı son raporda, Rusya halkının Çin'i en büyük dost, Fransa'yı ise en büyük düşman olarak gördüğü... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T16:10+0300
2025-05-26T16:10+0300
2025-05-26T16:10+0300
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rusya
rusya kamuoyu araştırmaları merkezi (vtsi̇om)
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Söz konusu raporda ABD ise 5'inci sırada yer aldı. Rusya'nın en büyük dostları ve düşmanları olarak görülen ülkelerin sıralaması, Sputnik'in infografiğinde.
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i̇nfografi̇k, rusya, инфографика, rusya kamuoyu araştırmaları merkezi (vtsi̇om)
i̇nfografi̇k, rusya, инфографика, rusya kamuoyu araştırmaları merkezi (vtsi̇om)
Rusya'ya dost ve düşman olan ülkeler hangileri?
Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (VCIOM) yayımladığı son raporda, Rusya halkının Çin'i en büyük dost, Fransa'yı ise en büyük düşman olarak gördüğü ortaya çıktı.
Söz konusu raporda ABD ise 5'inci sırada yer aldı. Rusya'nın en büyük dostları ve düşmanları olarak görülen ülkelerin sıralaması, Sputnik'in infografiğinde.