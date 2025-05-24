https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/almanya-savunma-bakani-pistorius-berlin-savunma-konularinda-abdye-guvenmeye-devam-ediyor-1096483048.html

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Berlin savunma konularında ABD’ye güvenmeye devam ediyor

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Berlin savunma konularında ABD’ye güvenmeye devam ediyor

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanı Pistorius yaptığı açıklamada, Almanya'nın ortaklarıyla gizli bir nükleer diyalog içinde olduğunu ancak öngörülebilir gelecekte ABD'nin... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T16:10+0300

2025-05-24T16:10+0300

2025-05-24T16:11+0300

savunma

emmanuel macron

donald trump

abd

almanya

berlin

nato

avrupa birliği

kremlin

boris pistorius

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084802023_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_17572e0e0320c1794c86d648dea4b477.jpg

5 Mart'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Rusya tehdidi' iddiası ve ABD'nin Ukrayna ve NATO konusundaki tutumundaki değişikliği gerekçe göstererek tüm Avrupa Birliği'nin korunması için Fransız nükleer silahlarını teklif etmişti. Kremlin ise Macron'un konuşmasını çatışmacı olarak nitelendirmiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu açıklamayı bir 'tehdit' olarak tanımlamıştı.Macron'un önerisi yorumlayan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Nükleer konularda yakın ortaklarımızla derin bir diyaloğa güçlü bir ilgi duyuyoruz ve bunu gizlilik içinde yürütüyoruz" dedi.'Almanya'nın savunma konularında ABD'ye güvenmeye devam ediyor' Bu hususu kamuoyu önünde tartışmanın yanlış olduğuna inandığını belirten Pistorius, "Her şeyden önce ABD'nin Avrupa'ya yönelik nükleer şemsiyesinin öngörülebilir gelecekte değiştirilemeyeceği doğrudur ve farklı bir izlenim yaratmamalıyız" cümlesini kaydetti.Pistorius, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Transatlantik ilişkilerde 'yeni bir belirsizliğin' ortaya çıktığını ancak buna rağmen Almanya'nın savunma konularında ABD'ye güvenmeye devam ettiğini söyledi.Pistorius açıklamasını, “ABD'nin Avrupa'dan ya da nükleer caydırıcılıktan çekileceğine dair şu ana kadar kayda değer bir işaret yok” cümlesiyle sonlandırdı.Trump, NATO'nun savunma kapasitesine yaptığı düşük katkı nedeniyle Avrupa'yı defalarca eleştirmiş ve tüm üye ülkelerden savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarmalarını talep ederek Avrupalı ortakların güvenlikleri için daha fazla mali sorumluluk üstlenmemeleri halinde ittifaktan çekilmekle tehdit etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/italya-ingiltere-fransa-ve-almanya-liderleri-putin-trump-gorusmesi-oncesi-abd-baskaniyla-konustu-1096331023.html

abd

almanya

berlin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emmanuel macron, donald trump, abd, almanya, berlin, nato, avrupa birliği, kremlin, boris pistorius, dmitriy peskov, kremlin, sergey lavrov, nükleer