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Kanada’da bahar coşkusu: Niagara-on-the-Lake’deki lale tarlası büyüledi
Kanada’da bahar coşkusu: Niagara-on-the-Lake’deki lale tarlası büyüledi
Sputnik Türkiye
Kanada'nın Ontario eyaletindeki Niagara-on-the-Lake bölgesinde açan rengarenk laleler, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekti. 24.05.2025, Sputnik Türkiye
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Kanada’da bahar coşkusu: Niagara-on-the-Lake’deki lale tarlası büyüledi

15:07 24.05.2025
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Kanada'nın Ontario eyaletindeki Niagara-on-the-Lake bölgesinde açan rengarenk laleler, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekti.
© AA / Mert Alper Dervış

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Niagara-on-the-Lake bölgesindeki lale tarlasında güneşli havanın tadını çıkaran ziyaretçiler, laleler arasında gezerek çiçek topladı.

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Niagara-on-the-Lake bölgesindeki lale tarlasında güneşli havanın tadını çıkaran ziyaretçiler, laleler arasında gezerek çiçek topladı. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Mert Alper Dervış

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Niagara-on-the-Lake bölgesindeki lale tarlasında güneşli havanın tadını çıkaran ziyaretçiler, laleler arasında gezerek çiçek topladı.

© AA / Mert Alper Dervış

Açan binlerce lale, bölgedeki lale tarlasını adeta görsel bir şölene dönüştürdü.

Açan binlerce lale, bölgedeki lale tarlasını adeta görsel bir şölene dönüştürdü. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Mert Alper Dervış

Açan binlerce lale, bölgedeki lale tarlasını adeta görsel bir şölene dönüştürdü.

© AA / Mert Alper Dervış

Ziyaretçiler güneşli havanın tadını çıkararak lale tarlasını gezdi.

Ziyaretçiler güneşli havanın tadını çıkararak lale tarlasını gezdi. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Mert Alper Dervış

Ziyaretçiler güneşli havanın tadını çıkararak lale tarlasını gezdi.

© AA / Mert Alper Dervış

Niagara-on-the-Lake, şarap bağlarıyla ve bahar aylarında açan çiçek tarlalarıyla biliniyor.

Niagara-on-the-Lake, şarap bağlarıyla ve bahar aylarında açan çiçek tarlalarıyla biliniyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Mert Alper Dervış

Niagara-on-the-Lake, şarap bağlarıyla ve bahar aylarında açan çiçek tarlalarıyla biliniyor.

© AA / Mert Alper Dervış

Ziyaretçiler çiçekler arasında yürüyüş yaptı ve bol bol fotoğraf çekti.

Ziyaretçiler çiçekler arasında yürüyüş yaptı ve bol bol fotoğraf çekti. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Mert Alper Dervış

Ziyaretçiler çiçekler arasında yürüyüş yaptı ve bol bol fotoğraf çekti.

© AA / Mert Alper Dervış

Özellikle bu dönemde bölge, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor.

Özellikle bu dönemde bölge, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Mert Alper Dervış

Özellikle bu dönemde bölge, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor.

© AA / Mert Alper Dervış

Tarlada yaşanan renk cümbüşü, hem yerel halkı hem de bölgeyi ziyaret eden turistleri mest etti.

Tarlada yaşanan renk cümbüşü, hem yerel halkı hem de bölgeyi ziyaret eden turistleri mest etti. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Mert Alper Dervış

Tarlada yaşanan renk cümbüşü, hem yerel halkı hem de bölgeyi ziyaret eden turistleri mest etti.

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