Kanada’da bahar coşkusu: Niagara-on-the-Lake’deki lale tarlası büyüledi

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Niagara-on-the-Lake bölgesindeki lale tarlasında güneşli havanın tadını çıkaran ziyaretçiler, laleler arasında gezerek çiçek topladı.
Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Niagara-on-the-Lake bölgesindeki lale tarlasında güneşli havanın tadını çıkaran ziyaretçiler, laleler arasında gezerek çiçek topladı.
Açan binlerce lale, bölgedeki lale tarlasını adeta görsel bir şölene dönüştürdü.
Açan binlerce lale, bölgedeki lale tarlasını adeta görsel bir şölene dönüştürdü.
Ziyaretçiler güneşli havanın tadını çıkararak lale tarlasını gezdi.
Ziyaretçiler güneşli havanın tadını çıkararak lale tarlasını gezdi.
Niagara-on-the-Lake, şarap bağlarıyla ve bahar aylarında açan çiçek tarlalarıyla biliniyor.
Niagara-on-the-Lake, şarap bağlarıyla ve bahar aylarında açan çiçek tarlalarıyla biliniyor.
Ziyaretçiler çiçekler arasında yürüyüş yaptı ve bol bol fotoğraf çekti.
Ziyaretçiler çiçekler arasında yürüyüş yaptı ve bol bol fotoğraf çekti.
Özellikle bu dönemde bölge, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor.
Özellikle bu dönemde bölge, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor.
Tarlada yaşanan renk cümbüşü, hem yerel halkı hem de bölgeyi ziyaret eden turistleri mest etti.
Tarlada yaşanan renk cümbüşü, hem yerel halkı hem de bölgeyi ziyaret eden turistleri mest etti.