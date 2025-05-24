Kars'ta doğa, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle kaplandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle canlandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle canlandı.
Bölge rengarenk çiçeklerle kaplandı.
Bölge rengarenk çiçeklerle kaplandı.
Sarıkamış'ta doğa, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle canlandı.
Sarıkamış'ta doğa, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle canlandı.
Ağaç dallarında kızıl sincaplar görüldü.
Ağaç dallarında kızıl sincaplar görüldü.
Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi sarı, kırmızı laleler ve birçok çiçekle kaplandı.
Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi sarı, kırmızı laleler ve birçok çiçekle kaplandı.
Bölgede, erik ve elma ağaçları çiçek açtı, ağaç dallarında kızıl sincaplar görüldü.
Bölgede, erik ve elma ağaçları çiçek açtı, ağaç dallarında kızıl sincaplar görüldü.