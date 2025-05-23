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MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/sgk-acisindan-saglik-uygulamalari-ve-degisimleri-1096464902.html
SGK açısından sağlık uygulamaları ve değişimleri
SGK açısından sağlık uygulamaları ve değişimleri
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK Uzmanı Melis Elmen’in bu haftaki konusu SGK açısından sağlık uygulamaları ve değişimleri oldu. Elmen... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T17:40+0300
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SGK açısından sağlık uygulamaları ve değişimleri
Sputnik Türkiye
SGK açısından sağlık uygulamaları ve değişimleri
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında, SGK açısından sağlık uygulamaları ve değişimlerini anlattı. 2008 yılından sonra işe giren bireylerin çocuklarının kız çocuğu olsa da belli bir yaştan sonra sağlık uygulamalarından faydalanamayacağının gündemde olduğunu belirten Elmen, şunları aktardı:
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sgk, melis elmen, sgk uzmanı, çalışma hayatım

SGK açısından sağlık uygulamaları ve değişimleri

17:40 23.05.2025
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK açısından sağlık uygulamaları ve değişimleri
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Melis Elmen
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Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK Uzmanı Melis Elmen’in bu haftaki konusu SGK açısından sağlık uygulamaları ve değişimleri oldu. Elmen, 2008’den sonra işe giren bireylerin çocuklarının belli bir yaştan sonra sağlık uygulamalarından faydalanamayacağının gündemde olduğunu söyledi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında, SGK açısından sağlık uygulamaları ve değişimlerini anlattı.
2008 yılından sonra işe giren bireylerin çocuklarının kız çocuğu olsa da belli bir yaştan sonra sağlık uygulamalarından faydalanamayacağının gündemde olduğunu belirten Elmen, şunları aktardı:

“Ülkemizde devlet memurları, Bağ-Kurlu olanlar, SSK’lı çalışanlar hem kendileri sağlıktan faydalanabiliyorlar hem de eş ve çocukları yararlanabiliyorlar. Ayrıca kendi adına genel sağlık sigortası ödeyenlerin de aileleri yararlanabiliyor. Çalışanlar için en ayırt edici nokta yıl içinde toplam 30 gün prim ödemesi yapılmış olması. Kanunun yürürlük tarihine bakılmadan kız çocukları evlenene kadar çalışmıyorlarsa ailelerinden yararlanabiliyorlar. Erkek çocukları okumuyorsa 18 yaşına kadar yararlanabiliyor. Ama biliyorsunuz ki 2008 sonrası işe giren bireylerin çocukları kız çocuğu da olsa belli bir yaştan sonra yararlanamayacak gibi görünüyor. Sağlıktan yararlanmak ne zaman sona erer? Zorunlu sigortalı sayılmak yani SSK’lı olmak Bağ-Kur’lu olmak sona erdiğinden itibaren üzerine 10 gün eklenerek bir yıl içinde 90 gün prim gün sayısı olması durumunda 100 gün boyunca sağlıktan yararlanabiliyorsunuz.”

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