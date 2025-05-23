SGK açısından sağlık uygulamaları ve değişimleri

“Ülkemizde devlet memurları, Bağ-Kurlu olanlar, SSK’lı çalışanlar hem kendileri sağlıktan faydalanabiliyorlar hem de eş ve çocukları yararlanabiliyorlar. Ayrıca kendi adına genel sağlık sigortası ödeyenlerin de aileleri yararlanabiliyor. Çalışanlar için en ayırt edici nokta yıl içinde toplam 30 gün prim ödemesi yapılmış olması. Kanunun yürürlük tarihine bakılmadan kız çocukları evlenene kadar çalışmıyorlarsa ailelerinden yararlanabiliyorlar. Erkek çocukları okumuyorsa 18 yaşına kadar yararlanabiliyor. Ama biliyorsunuz ki 2008 sonrası işe giren bireylerin çocukları kız çocuğu da olsa belli bir yaştan sonra yararlanamayacak gibi görünüyor. Sağlıktan yararlanmak ne zaman sona erer? Zorunlu sigortalı sayılmak yani SSK’lı olmak Bağ-Kur’lu olmak sona erdiğinden itibaren üzerine 10 gün eklenerek bir yıl içinde 90 gün prim gün sayısı olması durumunda 100 gün boyunca sağlıktan yararlanabiliyorsunuz.”