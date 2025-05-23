Fransız Adalet Bakanı nakit paranın kaldırılması çağrısında bulundu: 'Dijital işlemler daha kolay takip edilebilir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da toplu ulaşımda geçici aksama: İBB ve özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuryelik artık ‘tehlikeli’ meslek sayılacak: ‘Güvensiz çalışma koşulları değiştirilmeli’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Avukat Enes Ermaner: 'Delil olarak sunulan içeriklere savcılık tarafından ulaşılamıyor'
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Elif Buse Doğan: 'Samsak Döveci akımı sosyal medyanın bana hediyesi oldu'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka şu ana kadar en çok kadınların işlerini ellerinden aldı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Emekli Amiral Yaycı: Dedeağaç’ta tatbikat maskesi altında askeri yığınak yapılıyor
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suriye’yi beş parçaya bölecek planın ilk adımlarının atıldığını görüyoruz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
18:15
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
18:25
12 dk
TARİHTE BUGÜN
En tanınan romanını yazması 17 yıl sürdü
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sırtınızı Türkiye’ye dayadığınız takdirde göç sorunu yaşamazsınız'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB’de yeni gözaltılar
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Gıda güvenliği ihmale gelmez'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Görevimiz Tehlike filmi nedir, nasıl doğdu?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:36
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
PKK hangi dönemde nasıl kuruldu?
19:05
55 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/fransiz-adalet-bakani-nakit-paranin-kaldirilmasi-cagrisinda-bulundu-dijital-islemler-daha-kolay-1096457886.html
Fransız Adalet Bakanı nakit paranın kaldırılması çağrısında bulundu: 'Dijital işlemler daha kolay takip edilebilir'
Fransız Adalet Bakanı nakit paranın kaldırılması çağrısında bulundu: 'Dijital işlemler daha kolay takip edilebilir'
Sputnik Türkiye
Fransa Adalet Bakanı Darmanin, kripto para birimleri de dahil olmak üzere dijital ödemelerin fiziksel paradan çok daha kolay takip edilebildiğini ve... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T15:22+0300
2025-05-23T15:26+0300
ekonomi̇
gerald darmanin
fransa
ab
avrupa konseyi
kripto para
nakit para
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_cf1beb37859b236442222e58b276751f.png
Senato komisyonu önünde konuşan Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, 'günlük suçların ve hatta suç şebekelerinin büyük bir kısmının nakit paraya dayandığını' belirterek 'nakit paranın sona ermesinin uyuşturucu satış noktalarının kurulmasını engelleyeceğini' dile getirdi.Fransa'da ve AB genelinde daha önce nakit işlemlere yönelik kısıtlamalar son yıllarda sıkılaştırılmıştı.Daha önce Kamu Eylemi ve Hesapları Bakanı olarak kamu maliyesini denetleyen Darmanin, fiziksel paranın yasaklanmasının uyuşturucu ticaretini ortadan kaldırmayacağını kabul etmiş ancak 'para bir kez izlenebilir olduğunda' hem tüketiciler hem de satıcılar için mali denetimden kaçmanın 'daha karmaşık' hale geldiği konusunda ısrar etmişti.Adalet Bakanı Darmanin, suç gruplarının nakit para yerine kripto para kullanmaya yönelebileceğini kabul ettiği konuşmasında ancak blok zinciri kayıtları ve işlem takibine ilişkin yeni AB kuralları nedeniyle 'kriptoyu takip etmek genellikle daha kolay' olduğu için bunun bir gelişme olacağını savundu. Gelecek yıl yürürlüğe girecek olan Avrupa Konseyi direktifi uyarınca, kripto varlık sağlayıcıları, gönderici ve alıcı verilerini toplamak ve vergi makamlarıyla paylaşmak zorunda kalacak ve blok içindeki anonim kripto transferlerini etkili bir şekilde sona erdirecek.'Fransız halkı nakit kullanımında ısrarcı'Öte andan kamuoyunda ise nakit paranın yasaklanması önerisi, nakit parayı mahremiyet ve bütçeleme için hayati bir araç olarak görmeye devam eden Fransız halkının direnişiyle karşılaşması bekleniyor. Banque de France tarafından 2024 yılında yapılan bir ankete göre, kartlı ödemeler artık baskın olsa da (katılımcıların yüzde 62'si tarafından kullanılıyor), yüzde 60'ı nakde erişimi hala 'önemli ya da çok önemli' olarak görüyor. Katılımcılar fiziksel paranın temel avantajları olarak anonimliği (yüzde 40), anında ödemeyi (yüzde 37) ve harcamalar üzerinde daha iyi kontrolü (yüzde 31) olduğunu dile getirmişti.Fransa'da kişinin banka hesabı veya başka bir dijital ödeme aracı olmaması durumunda profesyonel bir kuruluşa bin euro üzerindeki her türlü nakit ödeme yasak ve yüzde 5'e kadar para cezası ile bulunuyor. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nın yönergelerine göre ise özel şahıslar arasındaki işlemler için, taraflar tam isim ve iletişim bilgilerini içeren yazılı bir sözleşme imzalamadıkları sürece sınır bin 500 euro olarak belirlenmişti.Avrupa Parlamentosu 2027'den itibaren nakit işlemlere birlik çapında 10 bin euroluk bir üst sınır getiren bir yönergeyi kabul etmişti. Avrupa Komisyonu'na göre bu yasanın amacı, 'suç gruplarının büyük meblağları anonim olarak taşımasına olanak tanıyan boşlukları kapatmak' olarak açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/kedigiller-arasinda-kus-gribi-tehlikesi-virus-evrim-gecirdi-ve-turler-arasinda-atlama-sekli-cok-1096433205.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_b915aa729b179424ee4cd5cab38e5893.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gerald darmanin, fransa, ab, avrupa konseyi, kripto para, nakit para
gerald darmanin, fransa, ab, avrupa konseyi, kripto para, nakit para

Fransız Adalet Bakanı nakit paranın kaldırılması çağrısında bulundu: 'Dijital işlemler daha kolay takip edilebilir'

15:22 23.05.2025 (güncellendi: 15:26 23.05.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Fransa Adalet Bakanı Darmanin, kripto para birimleri de dahil olmak üzere dijital ödemelerin fiziksel paradan çok daha kolay takip edilebildiğini ve yetkililerin uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suç faaliyetleriyle mücadelesine yardımcı olacağını savunarak nakit işlemlerin kaldırılmasını önerdi.
Senato komisyonu önünde konuşan Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, 'günlük suçların ve hatta suç şebekelerinin büyük bir kısmının nakit paraya dayandığını' belirterek 'nakit paranın sona ermesinin uyuşturucu satış noktalarının kurulmasını engelleyeceğini' dile getirdi.
Fransa'da ve AB genelinde daha önce nakit işlemlere yönelik kısıtlamalar son yıllarda sıkılaştırılmıştı.
Daha önce Kamu Eylemi ve Hesapları Bakanı olarak kamu maliyesini denetleyen Darmanin, fiziksel paranın yasaklanmasının uyuşturucu ticaretini ortadan kaldırmayacağını kabul etmiş ancak 'para bir kez izlenebilir olduğunda' hem tüketiciler hem de satıcılar için mali denetimden kaçmanın 'daha karmaşık' hale geldiği konusunda ısrar etmişti.
Adalet Bakanı Darmanin, suç gruplarının nakit para yerine kripto para kullanmaya yönelebileceğini kabul ettiği konuşmasında ancak blok zinciri kayıtları ve işlem takibine ilişkin yeni AB kuralları nedeniyle 'kriptoyu takip etmek genellikle daha kolay' olduğu için bunun bir gelişme olacağını savundu.
Gelecek yıl yürürlüğe girecek olan Avrupa Konseyi direktifi uyarınca, kripto varlık sağlayıcıları, gönderici ve alıcı verilerini toplamak ve vergi makamlarıyla paylaşmak zorunda kalacak ve blok içindeki anonim kripto transferlerini etkili bir şekilde sona erdirecek.

'Fransız halkı nakit kullanımında ısrarcı'

Öte andan kamuoyunda ise nakit paranın yasaklanması önerisi, nakit parayı mahremiyet ve bütçeleme için hayati bir araç olarak görmeye devam eden Fransız halkının direnişiyle karşılaşması bekleniyor. Banque de France tarafından 2024 yılında yapılan bir ankete göre, kartlı ödemeler artık baskın olsa da (katılımcıların yüzde 62'si tarafından kullanılıyor), yüzde 60'ı nakde erişimi hala 'önemli ya da çok önemli' olarak görüyor. Katılımcılar fiziksel paranın temel avantajları olarak anonimliği (yüzde 40), anında ödemeyi (yüzde 37) ve harcamalar üzerinde daha iyi kontrolü (yüzde 31) olduğunu dile getirmişti.
Fransa'da kişinin banka hesabı veya başka bir dijital ödeme aracı olmaması durumunda profesyonel bir kuruluşa bin euro üzerindeki her türlü nakit ödeme yasak ve yüzde 5'e kadar para cezası ile bulunuyor. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nın yönergelerine göre ise özel şahıslar arasındaki işlemler için, taraflar tam isim ve iletişim bilgilerini içeren yazılı bir sözleşme imzalamadıkları sürece sınır bin 500 euro olarak belirlenmişti.
Avrupa Parlamentosu 2027'den itibaren nakit işlemlere birlik çapında 10 bin euroluk bir üst sınır getiren bir yönergeyi kabul etmişti. Avrupa Komisyonu'na göre bu yasanın amacı, 'suç gruplarının büyük meblağları anonim olarak taşımasına olanak tanıyan boşlukları kapatmak' olarak açıklanmıştı.
Kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
YAŞAM
Kedigiller arasında kuş gribi tehlikesi: 'Virüs evrim geçirdi ve türler arasında atlama şekli çok endişe verici'
Dün, 18:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала