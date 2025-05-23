https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/fransiz-adalet-bakani-nakit-paranin-kaldirilmasi-cagrisinda-bulundu-dijital-islemler-daha-kolay-1096457886.html

Fransız Adalet Bakanı nakit paranın kaldırılması çağrısında bulundu: 'Dijital işlemler daha kolay takip edilebilir'

Fransız Adalet Bakanı nakit paranın kaldırılması çağrısında bulundu: 'Dijital işlemler daha kolay takip edilebilir'

Sputnik Türkiye

Fransa Adalet Bakanı Darmanin, kripto para birimleri de dahil olmak üzere dijital ödemelerin fiziksel paradan çok daha kolay takip edilebildiğini ve... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T15:22+0300

2025-05-23T15:22+0300

2025-05-23T15:26+0300

ekonomi̇

gerald darmanin

fransa

ab

avrupa konseyi

kripto para

nakit para

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Senato komisyonu önünde konuşan Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, 'günlük suçların ve hatta suç şebekelerinin büyük bir kısmının nakit paraya dayandığını' belirterek 'nakit paranın sona ermesinin uyuşturucu satış noktalarının kurulmasını engelleyeceğini' dile getirdi.Fransa'da ve AB genelinde daha önce nakit işlemlere yönelik kısıtlamalar son yıllarda sıkılaştırılmıştı.Daha önce Kamu Eylemi ve Hesapları Bakanı olarak kamu maliyesini denetleyen Darmanin, fiziksel paranın yasaklanmasının uyuşturucu ticaretini ortadan kaldırmayacağını kabul etmiş ancak 'para bir kez izlenebilir olduğunda' hem tüketiciler hem de satıcılar için mali denetimden kaçmanın 'daha karmaşık' hale geldiği konusunda ısrar etmişti.Adalet Bakanı Darmanin, suç gruplarının nakit para yerine kripto para kullanmaya yönelebileceğini kabul ettiği konuşmasında ancak blok zinciri kayıtları ve işlem takibine ilişkin yeni AB kuralları nedeniyle 'kriptoyu takip etmek genellikle daha kolay' olduğu için bunun bir gelişme olacağını savundu. Gelecek yıl yürürlüğe girecek olan Avrupa Konseyi direktifi uyarınca, kripto varlık sağlayıcıları, gönderici ve alıcı verilerini toplamak ve vergi makamlarıyla paylaşmak zorunda kalacak ve blok içindeki anonim kripto transferlerini etkili bir şekilde sona erdirecek.'Fransız halkı nakit kullanımında ısrarcı'Öte andan kamuoyunda ise nakit paranın yasaklanması önerisi, nakit parayı mahremiyet ve bütçeleme için hayati bir araç olarak görmeye devam eden Fransız halkının direnişiyle karşılaşması bekleniyor. Banque de France tarafından 2024 yılında yapılan bir ankete göre, kartlı ödemeler artık baskın olsa da (katılımcıların yüzde 62'si tarafından kullanılıyor), yüzde 60'ı nakde erişimi hala 'önemli ya da çok önemli' olarak görüyor. Katılımcılar fiziksel paranın temel avantajları olarak anonimliği (yüzde 40), anında ödemeyi (yüzde 37) ve harcamalar üzerinde daha iyi kontrolü (yüzde 31) olduğunu dile getirmişti.Fransa'da kişinin banka hesabı veya başka bir dijital ödeme aracı olmaması durumunda profesyonel bir kuruluşa bin euro üzerindeki her türlü nakit ödeme yasak ve yüzde 5'e kadar para cezası ile bulunuyor. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nın yönergelerine göre ise özel şahıslar arasındaki işlemler için, taraflar tam isim ve iletişim bilgilerini içeren yazılı bir sözleşme imzalamadıkları sürece sınır bin 500 euro olarak belirlenmişti.Avrupa Parlamentosu 2027'den itibaren nakit işlemlere birlik çapında 10 bin euroluk bir üst sınır getiren bir yönergeyi kabul etmişti. Avrupa Komisyonu'na göre bu yasanın amacı, 'suç gruplarının büyük meblağları anonim olarak taşımasına olanak tanıyan boşlukları kapatmak' olarak açıklanmıştı.

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gerald darmanin, fransa, ab, avrupa konseyi, kripto para, nakit para