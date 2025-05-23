Bursa'nın Karacabey Longozu'nda doğa uyanıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan Karacabey Longozu, bahar aylarında doğanın uyanışıyla birlikte eşsiz bir canlılık kazanıyor.
İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında ak pelikanlar görüntülendi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan Karacabey Longozu, bahar aylarında doğanın uyanışıyla birlikte eşsiz bir canlılık kazanıyor.
İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında ak pelikanlar görüntülendi.
Longozda yalnızca kuşlar değil, rengarenk kelebekler de baharın gelişini müjdeliyor.
İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında yeni benekli melek kelebeği de bulunuyor.
Longozda yalnızca kuşlar değil, rengarenk kelebekler de baharın gelişini müjdeliyor.
İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında yeni benekli melek kelebeği de bulunuyor.
Marmara Denizi kıyısında bulunan bu sulak alan, çiçeklerin açmasıyla birlikte pek çok canlıya yaşam alanı sunuyor.
İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında alaca balıkçıl da bulunuyor.
Marmara Denizi kıyısında bulunan bu sulak alan, çiçeklerin açmasıyla birlikte pek çok canlıya yaşam alanı sunuyor.
İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında alaca balıkçıl da bulunuyor.
İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında bıyıklı sumru fotoğraflandı.
İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında bıyıklı sumru fotoğraflandı.
İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında bülbül de bulunuyor.
İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında bülbül de bulunuyor.
Doğa ile baş başa kalmak, fotoğraf çekmek ve kuş gözlemi yapmak isteyenler için Karacabey Longozu bu günlerde adeta açık hava stüdyosu gibi.
İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında kır kırlangıcı da bulunuyor.
Doğa ile baş başa kalmak, fotoğraf çekmek ve kuş gözlemi yapmak isteyenler için Karacabey Longozu bu günlerde adeta açık hava stüdyosu gibi.
İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında kır kırlangıcı da bulunuyor.
İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında kuyrukkakan da bulunuyor.
İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında kuyrukkakan da bulunuyor.
İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında maskeli ötleğen de bulunuyor.
İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında maskeli ötleğen de bulunuyor.