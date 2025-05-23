Bursa'nın Karacabey Longozu'nda doğa uyanıyor

© AA / Alper Tüydeş

Doğa ile baş başa kalmak, fotoğraf çekmek ve kuş gözlemi yapmak isteyenler için Karacabey Longozu bu günlerde adeta açık hava stüdyosu gibi.

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında kır kırlangıcı da bulunuyor.