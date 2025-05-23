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Bursa'nın Karacabey Longozu'nda doğa uyanıyor
Bursa'nın Karacabey Longozu'nda doğa uyanıyor
Sputnik Türkiye
Bursa'da bulunan Karacabey Longozu, baharla birlikte canlandı. Renkli kelebeklerden kuş türlerine birçok canlı sulak alanda hayat buluyor. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, bursa, karacabey

Bursa'nın Karacabey Longozu'nda doğa uyanıyor

14:45 23.05.2025
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Bursa'da bulunan Karacabey Longozu, baharla birlikte canlandı. Renkli kelebeklerden kuş türlerine birçok canlı sulak alanda hayat buluyor.
© AA / Alper Tüydeş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan Karacabey Longozu, bahar aylarında doğanın uyanışıyla birlikte eşsiz bir canlılık kazanıyor.

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında ak pelikanlar görüntülendi.

Bursa&#x27;nın Karacabey ilçesinde yer alan Karacabey Longozu, bahar aylarında doğanın uyanışıyla birlikte eşsiz bir canlılık kazanıyor. İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında ak pelikanlar görüntülendi. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Alper Tüydeş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan Karacabey Longozu, bahar aylarında doğanın uyanışıyla birlikte eşsiz bir canlılık kazanıyor.

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında ak pelikanlar görüntülendi.

© AA / Alper Tüydeş

Longozda yalnızca kuşlar değil, rengarenk kelebekler de baharın gelişini müjdeliyor.

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında yeni benekli melek kelebeği de bulunuyor.

Longozda yalnızca kuşlar değil, rengarenk kelebekler de baharın gelişini müjdeliyor.İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında yeni benekli melek kelebeği de bulunuyor. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Alper Tüydeş

Longozda yalnızca kuşlar değil, rengarenk kelebekler de baharın gelişini müjdeliyor.

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında yeni benekli melek kelebeği de bulunuyor.

© AA / Alper Tüydeş

Marmara Denizi kıyısında bulunan bu sulak alan, çiçeklerin açmasıyla birlikte pek çok canlıya yaşam alanı sunuyor.

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında alaca balıkçıl da bulunuyor.

Marmara Denizi kıyısında bulunan bu sulak alan, çiçeklerin açmasıyla birlikte pek çok canlıya yaşam alanı sunuyor.İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında alaca balıkçıl da bulunuyor. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Alper Tüydeş

Marmara Denizi kıyısında bulunan bu sulak alan, çiçeklerin açmasıyla birlikte pek çok canlıya yaşam alanı sunuyor.

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında alaca balıkçıl da bulunuyor.

© AA / Alper Tüydeş

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında bıyıklı sumru fotoğraflandı.

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında bıyıklı sumru fotoğraflandı. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Alper Tüydeş

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında bıyıklı sumru fotoğraflandı.

© AA / Alper Tüydeş

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında bülbül de bulunuyor.

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında bülbül de bulunuyor. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Alper Tüydeş

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında bülbül de bulunuyor.

© AA / Alper Tüydeş

Doğa ile baş başa kalmak, fotoğraf çekmek ve kuş gözlemi yapmak isteyenler için Karacabey Longozu bu günlerde adeta açık hava stüdyosu gibi.

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında kır kırlangıcı da bulunuyor.

Doğa ile baş başa kalmak, fotoğraf çekmek ve kuş gözlemi yapmak isteyenler için Karacabey Longozu bu günlerde adeta açık hava stüdyosu gibi.İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında kır kırlangıcı da bulunuyor. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Alper Tüydeş

Doğa ile baş başa kalmak, fotoğraf çekmek ve kuş gözlemi yapmak isteyenler için Karacabey Longozu bu günlerde adeta açık hava stüdyosu gibi.

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında kır kırlangıcı da bulunuyor.

© AA / Alper Tüydeş

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında kuyrukkakan da bulunuyor.

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında kuyrukkakan da bulunuyor. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Alper Tüydeş

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında kuyrukkakan da bulunuyor.

© AA / Alper Tüydeş

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında maskeli ötleğen de bulunuyor.

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında maskeli ötleğen de bulunuyor. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Alper Tüydeş

İlçedeki sulak alanda görülebilen canlılar arasında maskeli ötleğen de bulunuyor.

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