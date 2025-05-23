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Londra sokakları çiçek açtı: 'Chelsea in Bloom' etkinliği 20. yılında büyüledi
Londra sokakları çiçek açtı: 'Chelsea in Bloom' etkinliği 20. yılında büyüledi
Sputnik Türkiye
İngiltere’nin başkenti Londra, 'Chelsea in Bloom' etkinliğiyle renk cümbüşüne döndü. 20. kez düzenlenen festivalin teması 'Moda İçinde Çiçekler' oldu. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, i̇ngiltere, londra

Londra sokakları çiçek açtı: 'Chelsea in Bloom' etkinliği 20. yılında büyüledi

15:54 23.05.2025
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İngiltere’nin başkenti Londra, 'Chelsea in Bloom' etkinliğiyle renk cümbüşüne döndü. 20. kez düzenlenen festivalin teması 'Moda İçinde Çiçekler' oldu.
© AA / Raşid Necati Aslım

İngiltere’nin başkenti Londra, baharın en görkemli kutlamalarından birine ev sahipliği yapıyor.

İngiltere’nin başkenti Londra, baharın en görkemli kutlamalarından birine ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Raşid Necati Aslım

İngiltere’nin başkenti Londra, baharın en görkemli kutlamalarından birine ev sahipliği yapıyor.

© AA / Raşid Necati Aslım

Şehrin ünlü Chelsea semtinde düzenlenen “Chelsea in Bloom” etkinliği kapsamında sokaklar, mağazalar ve kafeler binlerce çiçekle süslendi.

Şehrin ünlü Chelsea semtinde düzenlenen “Chelsea in Bloom” etkinliği kapsamında sokaklar, mağazalar ve kafeler binlerce çiçekle süslendi. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Raşid Necati Aslım

Şehrin ünlü Chelsea semtinde düzenlenen “Chelsea in Bloom” etkinliği kapsamında sokaklar, mağazalar ve kafeler binlerce çiçekle süslendi.

© AA / Raşid Necati Aslım

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen festivalin teması “Moda İçinde Çiçekler” (Flowers in Fashion) olarak belirlendi.

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen festivalin teması “Moda İçinde Çiçekler” (Flowers in Fashion) olarak belirlendi. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Raşid Necati Aslım

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen festivalin teması “Moda İçinde Çiçekler” (Flowers in Fashion) olarak belirlendi.

© AA / Raşid Necati Aslım

Kraliyet Bahçıvanlık Derneği (RHS) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, tasarımın ve doğanın eşsiz buluşmasına sahne oluyor.

Kraliyet Bahçıvanlık Derneği (RHS) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, tasarımın ve doğanın eşsiz buluşmasına sahne oluyor. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Raşid Necati Aslım

Kraliyet Bahçıvanlık Derneği (RHS) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, tasarımın ve doğanın eşsiz buluşmasına sahne oluyor.

© AA / Raşid Necati Aslım

Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Chelsea in Bloom, Londra’nın en büyük ücretsiz çiçek festivali olma özelliğini taşıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Chelsea in Bloom, Londra’nın en büyük ücretsiz çiçek festivali olma özelliğini taşıyor. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Raşid Necati Aslım

Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Chelsea in Bloom, Londra’nın en büyük ücretsiz çiçek festivali olma özelliğini taşıyor.

© AA / Raşid Necati Aslım

Etkinlik boyunca bölge, adeta açık hava sergisine dönüşüyor.

Etkinlik boyunca bölge, adeta açık hava sergisine dönüşüyor. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Raşid Necati Aslım

Etkinlik boyunca bölge, adeta açık hava sergisine dönüşüyor.

© AA / Raşid Necati Aslım

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Chelsea in Bloom" etkinliği kapsamında, Chelsea semtinin sokakları çiçeklerle süslendi.

İngiltere&#x27;nin başkenti Londra&#x27;da &quot;Chelsea in Bloom&quot; etkinliği kapsamında, Chelsea semtinin sokakları çiçeklerle süslendi. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Raşid Necati Aslım

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Chelsea in Bloom" etkinliği kapsamında, Chelsea semtinin sokakları çiçeklerle süslendi.

© AA / Raşid Necati Aslım

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Chelsea in Bloom" etkinliği kapsamında, Chelsea semtinin sokakları çiçeklerle süslendi.

İngiltere&#x27;nin başkenti Londra&#x27;da &quot;Chelsea in Bloom&quot; etkinliği kapsamında, Chelsea semtinin sokakları çiçeklerle süslendi. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Raşid Necati Aslım

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Chelsea in Bloom" etkinliği kapsamında, Chelsea semtinin sokakları çiçeklerle süslendi.

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