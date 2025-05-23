Londra sokakları çiçek açtı: 'Chelsea in Bloom' etkinliği 20. yılında büyüledi

İngiltere’nin başkenti Londra, baharın en görkemli kutlamalarından birine ev sahipliği yapıyor.
İngiltere’nin başkenti Londra, baharın en görkemli kutlamalarından birine ev sahipliği yapıyor.
Şehrin ünlü Chelsea semtinde düzenlenen “Chelsea in Bloom” etkinliği kapsamında sokaklar, mağazalar ve kafeler binlerce çiçekle süslendi.
Şehrin ünlü Chelsea semtinde düzenlenen “Chelsea in Bloom” etkinliği kapsamında sokaklar, mağazalar ve kafeler binlerce çiçekle süslendi.
Bu yıl 20’ncisi düzenlenen festivalin teması “Moda İçinde Çiçekler” (Flowers in Fashion) olarak belirlendi.
Bu yıl 20’ncisi düzenlenen festivalin teması “Moda İçinde Çiçekler” (Flowers in Fashion) olarak belirlendi.
Kraliyet Bahçıvanlık Derneği (RHS) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, tasarımın ve doğanın eşsiz buluşmasına sahne oluyor.
Kraliyet Bahçıvanlık Derneği (RHS) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, tasarımın ve doğanın eşsiz buluşmasına sahne oluyor.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Chelsea in Bloom, Londra’nın en büyük ücretsiz çiçek festivali olma özelliğini taşıyor.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Chelsea in Bloom, Londra’nın en büyük ücretsiz çiçek festivali olma özelliğini taşıyor.
Etkinlik boyunca bölge, adeta açık hava sergisine dönüşüyor.
Etkinlik boyunca bölge, adeta açık hava sergisine dönüşüyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da "Chelsea in Bloom" etkinliği kapsamında, Chelsea semtinin sokakları çiçeklerle süslendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da "Chelsea in Bloom" etkinliği kapsamında, Chelsea semtinin sokakları çiçeklerle süslendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da "Chelsea in Bloom" etkinliği kapsamında, Chelsea semtinin sokakları çiçeklerle süslendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da "Chelsea in Bloom" etkinliği kapsamında, Chelsea semtinin sokakları çiçeklerle süslendi.