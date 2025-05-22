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Arin Gölü'nde su seviyesi alarm veriyor: Hayvanlar kuruyan alanda otluyor
Arin Gölü'nde su seviyesi alarm veriyor: Hayvanlar kuruyan alanda otluyor
Sputnik Türkiye
Bitlis'te bulunan Arin Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan alanlarda hayvanlar otluyor. İklim değişikliği nedeniyle artan kuraklık bölgeyi tehdit... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, bitlis, arin gölü
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, bitlis, arin gölü

Arin Gölü'nde su seviyesi alarm veriyor: Hayvanlar kuruyan alanda otluyor

13:24 22.05.2025
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Bitlis'te bulunan Arin Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan alanlarda hayvanlar otluyor. İklim değişikliği nedeniyle artan kuraklık bölgeyi tehdit ediyor.
© AA / Ahmet Aslan

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yer alan Arin Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan alanlar, hayvanların otlatıldığı yerlere dönüştü.

Bitlis&#x27;in Adilcevaz ilçesinde yer alan Arin Gölü&#x27;nde su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan alanlar, hayvanların otlatıldığı yerlere dönüştü. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Ahmet Aslan

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yer alan Arin Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan alanlar, hayvanların otlatıldığı yerlere dönüştü.

© AA / Ahmet Aslan

İklim değişikliği, kuraklık ve yağışların azalması, Van Gölü gibi Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan Arin Gölü'nün de alan kaybetmesine yol açıyor.

İklim değişikliği, kuraklık ve yağışların azalması, Van Gölü gibi Süphan Dağı&#x27;nın eteklerinde yer alan Arin Gölü&#x27;nün de alan kaybetmesine yol açıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Ahmet Aslan

İklim değişikliği, kuraklık ve yağışların azalması, Van Gölü gibi Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan Arin Gölü'nün de alan kaybetmesine yol açıyor.

© AA / Ahmet Aslan

13 kilometrekare büyüklüğünde bir alanı kaplayan volkanik set gölünde su seviyesi; kuraklık, açılan kuyular ve bilinçsiz tarımsal sulamanın da etkileriyle her yıl daha da düşmekte.

13 kilometrekare büyüklüğünde bir alanı kaplayan volkanik set gölünde su seviyesi; kuraklık, açılan kuyular ve bilinçsiz tarımsal sulamanın da etkileriyle her yıl daha da düşmekte. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Ahmet Aslan

13 kilometrekare büyüklüğünde bir alanı kaplayan volkanik set gölünde su seviyesi; kuraklık, açılan kuyular ve bilinçsiz tarımsal sulamanın da etkileriyle her yıl daha da düşmekte.

© AA / Ahmet Aslan

Bölgedeki besiciler de metrelerce çekilmenin ardından yeşeren alanlarda küçük ve büyükbaş hayvanlarını otlatıyor.

Bölgedeki besiciler de metrelerce çekilmenin ardından yeşeren alanlarda küçük ve büyükbaş hayvanlarını otlatıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Ahmet Aslan

Bölgedeki besiciler de metrelerce çekilmenin ardından yeşeren alanlarda küçük ve büyükbaş hayvanlarını otlatıyor.

© AA / Ahmet Aslan

Arin Gölü'ndeki su seviyesi hızla azalıyor.

Arin Gölü&#x27;ndeki su seviyesi hızla azalıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Ahmet Aslan

Arin Gölü'ndeki su seviyesi hızla azalıyor.

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