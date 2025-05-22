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Trakya Üniversitesi öğrencileri bu haftaki derslerini gökyüzünde işledi
Trakya Üniversitesi öğrencileri bu haftaki derslerini gökyüzünde işledi
Sputnik Türkiye
Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, bu haftaki derslerini gökyüzünde işleme fırsatı buldu. Öğrenciler, Tekirdağ'ın Uçmakdere... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, trakya üniversitesi, yamaç paraşütü

Trakya Üniversitesi öğrencileri bu haftaki derslerini gökyüzünde işledi

11:54 22.05.2025
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Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, bu haftaki derslerini gökyüzünde işleme fırsatı buldu. Öğrenciler, Tekirdağ'ın Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü yaptı.
© AA / Mesut Karaduman

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri her hafta farklı bir etkinliğe katılıyor.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri her hafta farklı bir etkinliğe katılıyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Mesut Karaduman

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri her hafta farklı bir etkinliğe katılıyor.

© AA / Mesut Karaduman

Bu hafta öğrenciler, Marmara Denizi ve Ganos Dağı eteklerindeki ormanların birleştiği Uçmakdere'ye geldi.

Bu hafta öğrenciler, Marmara Denizi ve Ganos Dağı eteklerindeki ormanların birleştiği Uçmakdere&#x27;ye geldi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Mesut Karaduman

Bu hafta öğrenciler, Marmara Denizi ve Ganos Dağı eteklerindeki ormanların birleştiği Uçmakdere'ye geldi.

© AA / Mesut Karaduman

Öğrenciler, paraşüt pilotları eşliğinde 250 metrelik pistten uçuş yaptı.

Öğrenciler, paraşüt pilotları eşliğinde 250 metrelik pistten uçuş yaptı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Mesut Karaduman

Öğrenciler, paraşüt pilotları eşliğinde 250 metrelik pistten uçuş yaptı.

© AA / Mesut Karaduman

Uçmakdere'de mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı bulduklarını söyleyen öğrenciler, yamaç paraşütünü herkesin bir kere yapması gerektiğini söyledi.

Uçmakdere&#x27;de mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı bulduklarını söyleyen öğrenciler, yamaç paraşütünü herkesin bir kere yapması gerektiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Mesut Karaduman

Uçmakdere'de mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı bulduklarını söyleyen öğrenciler, yamaç paraşütünü herkesin bir kere yapması gerektiğini söyledi.

© AA / Mesut Karaduman

Öğrenciler, doğa sporları dersi kapsamında Tekirdağ’ın Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü yaparak farklı bir deneyim yaşadı.

Öğrenciler, doğa sporları dersi kapsamında Tekirdağ’ın Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü yaparak farklı bir deneyim yaşadı. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Mesut Karaduman

Öğrenciler, doğa sporları dersi kapsamında Tekirdağ’ın Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü yaparak farklı bir deneyim yaşadı.

© AA / Mesut Karaduman

Öğrenciler, doğa sporları dersi kapsamında Tekirdağ’ın Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü yaparak farklı bir deneyim yaşadı.

Öğrenciler, doğa sporları dersi kapsamında Tekirdağ’ın Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü yaparak farklı bir deneyim yaşadı. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Mesut Karaduman

Öğrenciler, doğa sporları dersi kapsamında Tekirdağ’ın Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü yaparak farklı bir deneyim yaşadı.

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