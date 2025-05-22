https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/1096421521.html
Trakya Üniversitesi öğrencileri bu haftaki derslerini gökyüzünde işledi
Trakya Üniversitesi öğrencileri bu haftaki derslerini gökyüzünde işledi
Sputnik Türkiye
Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, bu haftaki derslerini gökyüzünde işleme fırsatı buldu. Öğrenciler, Tekirdağ'ın Uçmakdere... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T11:54+0300
2025-05-22T11:54+0300
2025-05-22T11:54+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
türkiye
trakya üniversitesi
yamaç paraşütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/16/1096420667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_814f401e343b9879927de724ee7a5fa0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/16/1096420667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c63cbcc9e5db5bbffd3be3e72965c0a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, trakya üniversitesi, yamaç paraşütü
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, trakya üniversitesi, yamaç paraşütü
Trakya Üniversitesi öğrencileri bu haftaki derslerini gökyüzünde işledi
Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, bu haftaki derslerini gökyüzünde işleme fırsatı buldu. Öğrenciler, Tekirdağ'ın Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü yaptı.
© AA / Mesut Karaduman
Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri her hafta farklı bir etkinliğe katılıyor.
Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri her hafta farklı bir etkinliğe katılıyor.
© AA / Mesut Karaduman
Bu hafta öğrenciler, Marmara Denizi ve Ganos Dağı eteklerindeki ormanların birleştiği Uçmakdere'ye geldi.
Bu hafta öğrenciler, Marmara Denizi ve Ganos Dağı eteklerindeki ormanların birleştiği Uçmakdere'ye geldi.
© AA / Mesut Karaduman
Öğrenciler, paraşüt pilotları eşliğinde 250 metrelik pistten uçuş yaptı.
Öğrenciler, paraşüt pilotları eşliğinde 250 metrelik pistten uçuş yaptı.
© AA / Mesut Karaduman
Uçmakdere'de mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı bulduklarını söyleyen öğrenciler, yamaç paraşütünü herkesin bir kere yapması gerektiğini söyledi.
Uçmakdere'de mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı bulduklarını söyleyen öğrenciler, yamaç paraşütünü herkesin bir kere yapması gerektiğini söyledi.
© AA / Mesut Karaduman
Öğrenciler, doğa sporları dersi kapsamında Tekirdağ’ın Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü yaparak farklı bir deneyim yaşadı.
Öğrenciler, doğa sporları dersi kapsamında Tekirdağ’ın Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü yaparak farklı bir deneyim yaşadı.
© AA / Mesut Karaduman
Öğrenciler, doğa sporları dersi kapsamında Tekirdağ’ın Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü yaparak farklı bir deneyim yaşadı.
Öğrenciler, doğa sporları dersi kapsamında Tekirdağ’ın Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü yaparak farklı bir deneyim yaşadı.