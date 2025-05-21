https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/lavrov-ermeni-mevkidasi-ile-erivan-ve-baku-arasindaki-iliskilerin-normallestirilmesini-gorustu-1096408637.html

Lavrov, Ermeni mevkidaşı ile Erivan ve Bakü arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüştü

Lavrov, Ermeni mevkidaşı ile Erivan ve Bakü arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile bölgesel güvenlik konularını görüştüğü bildirildi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T22:52+0300

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dünya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

ararat mirzoyan

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmede Moskova'nın Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecini desteklemeye hazır olduğunu bir kez daha teyit ettiği belirtildi.Açıklamada, “2025-2026 yılları için bakanlıklar arası istişare planı imzalandı. Bakanlar bölgesel güvenlik konularında kapsamlı görüş alışverişinde bulundu. Rusya'nın, 2020-2022 yıllarında Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin üçlü anlaşmaları temelinde Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecini desteklemeyi sürdürmeye hazır olduğu teyit edildi” ifadelerine yer verildi.Güney Kafkasya sorunlarının bölge devletleri ve yakın komşuları tarafından çözülmesini sağlamak üzere tasarlanan 3+3 bölgesel işbirliği platformunun sağladığı imkanların hayata geçirilmesine yönelik çabaların arttırılması konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.Ayrıca bakanların ikili işbirliğinin geliştirilmesi, Avrasya entegrasyon birliklerinde Moskova ve Erivan arasındaki etkileşim, BM ve diğer uluslararası platformlarda koordinasyon konularını da ele aldıkları kaydedildi.Lavrov, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan’ın daveti üzerine 20-21 Mayıs tarihlerinde Ermenistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ararat mirzoyan, görüşme, rusya, ermenistan, azerbaycan, erivan, bakü