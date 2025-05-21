Lavrov, Ermeni mevkidaşı ile Erivan ve Bakü arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde ABD, inisiyatifi eline aldı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarından gelen vergiden neden vazgeçilemiyor?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kasko fiyatları dibi gördü
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Gürer: Türkiye tarımsal deprem yaşıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Zelenskiy, kaybetmiş bir ülkenin lideri’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabıdan ahlak dersi
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Samanın altından yürütülen suyun hikâyesi
19:15
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:22
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de olağanüstü kongre süreci
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciasının avukatı Büşra Doğan: ‘Oteldeki herkes kurtulabilirdi’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Sami Güleçyüz: 'Kaldırıma park etmek insan hakkı ihlalidir'
12:13
75 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni bina ısı yalıtım yönetmeliği ne zorunluluklar getiriyor?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir kundura ustasının sanat dersi
15:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Batı, Suriye'ye yaptırımları kaldırdı: Ahmed eş-Şera'ya sunulan şartlar neler?
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aymazlığın ifadesi haline gelen davul
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/lavrov-ermeni-mevkidasi-ile-erivan-ve-baku-arasindaki-iliskilerin-normallestirilmesini-gorustu-1096408637.html
Lavrov, Ermeni mevkidaşı ile Erivan ve Bakü arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüştü
Lavrov, Ermeni mevkidaşı ile Erivan ve Bakü arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile bölgesel güvenlik konularını görüştüğü bildirildi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T22:52+0300
2025-05-21T22:50+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
ararat mirzoyan
görüşme
rusya
ermenistan
azerbaycan
erivan
bakü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077959980_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_c3d359fe08dd8328507c02d8aa5fa61f.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmede Moskova'nın Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecini desteklemeye hazır olduğunu bir kez daha teyit ettiği belirtildi.Açıklamada, “2025-2026 yılları için bakanlıklar arası istişare planı imzalandı. Bakanlar bölgesel güvenlik konularında kapsamlı görüş alışverişinde bulundu. Rusya'nın, 2020-2022 yıllarında Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin üçlü anlaşmaları temelinde Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecini desteklemeyi sürdürmeye hazır olduğu teyit edildi” ifadelerine yer verildi.Güney Kafkasya sorunlarının bölge devletleri ve yakın komşuları tarafından çözülmesini sağlamak üzere tasarlanan 3+3 bölgesel işbirliği platformunun sağladığı imkanların hayata geçirilmesine yönelik çabaların arttırılması konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.Ayrıca bakanların ikili işbirliğinin geliştirilmesi, Avrasya entegrasyon birliklerinde Moskova ve Erivan arasındaki etkileşim, BM ve diğer uluslararası platformlarda koordinasyon konularını da ele aldıkları kaydedildi.Lavrov, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan’ın daveti üzerine 20-21 Mayıs tarihlerinde Ermenistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
rusya
ermenistan
azerbaycan
erivan
bakü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077959980_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_c185aea46ca6174e50fb0c8f9cd6bfbb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ararat mirzoyan, görüşme, rusya, ermenistan, azerbaycan, erivan, bakü
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ararat mirzoyan, görüşme, rusya, ermenistan, azerbaycan, erivan, bakü

Lavrov, Ermeni mevkidaşı ile Erivan ve Bakü arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüştü

22:52 21.05.2025
© SputnikSergey Lavrov ve Mirzoyan
Sergey Lavrov ve Mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile bölgesel güvenlik konularını görüştüğü bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmede Moskova'nın Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecini desteklemeye hazır olduğunu bir kez daha teyit ettiği belirtildi.
Açıklamada, “2025-2026 yılları için bakanlıklar arası istişare planı imzalandı. Bakanlar bölgesel güvenlik konularında kapsamlı görüş alışverişinde bulundu. Rusya'nın, 2020-2022 yıllarında Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin üçlü anlaşmaları temelinde Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecini desteklemeyi sürdürmeye hazır olduğu teyit edildi” ifadelerine yer verildi.
Güney Kafkasya sorunlarının bölge devletleri ve yakın komşuları tarafından çözülmesini sağlamak üzere tasarlanan 3+3 bölgesel işbirliği platformunun sağladığı imkanların hayata geçirilmesine yönelik çabaların arttırılması konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.
Ayrıca bakanların ikili işbirliğinin geliştirilmesi, Avrasya entegrasyon birliklerinde Moskova ve Erivan arasındaki etkileşim, BM ve diğer uluslararası platformlarda koordinasyon konularını da ele aldıkları kaydedildi.
Lavrov, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan’ın daveti üzerine 20-21 Mayıs tarihlerinde Ermenistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала