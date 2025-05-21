https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/internette-anne-sutu-karaborsaya-dustu-sahibinden-anne-sutu-litresi-100-dolar--1096408473.html

İnternette anne sütü karaborsaya düştü: 'Sahibinden anne sütü litresi 100 dolar'

İnternette anne sütü karaborsaya düştü: 'Sahibinden anne sütü litresi 100 dolar'

Sputnik Türkiye

İnternet ve sosyal medya üzerinden hızla yayılan anne sütü ticareti, uzmanları alarma geçirdi. Litresi 100 dolara kadar çıkan sütlerin kaynağı, hijyen durumu... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

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Son dönemde internet üzerinden satışı yapılan anne sütleri, uzmanlar tarafından büyük endişeyle karşılandı.Uzmanlar, hijyenik olmayan koşullarda saklanan ve taşınan anne sütünün tüketilmesinin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti. Kanal D'nin haberine göre, internet üzerinden 'sahibinden anne sütü' denilerek 100 dolara kadar satılan bu sütler, yetişkinler tarafından hastalıklara şifa olarak alınıyor.Çocuk Enefeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli "Bu sütlerin taşıdığı hastalıkları bilmeden tüketmek son derece tehlikeli. Tüberküloz, hepatit türleri, brucella gibi bulaşıcı hastalıkların aktarılması mümkün. Sütün nasıl saklandığını, ne şekilde gönderildiğini bilmeden tüketmek hayatı tehdit edebilir'' açıklamasında bulundu.Anne sütü satın almak neden zararlı?Uygun şekilde sterilize edilmeyen kaplarda saklanan sütler, bakteri ve virüslerin üremesi için uygun ortam oluştururken HIV, hepatit B ve C gibi hastalıkların taşınma ihtimalini arttırdığı ifade edildi. Özellikle gerçek anne sütü yerine başka sıvıların satılma ihtimalinin yüksek olduğu ve bu tür satışların denetim mekanizmalarının yetersiz olmasının kontrolsüz bir pazar oluşmasına neden olduğu belirtildi.

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