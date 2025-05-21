İnternette anne sütü karaborsaya düştü: 'Sahibinden anne sütü litresi 100 dolar'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde ABD, inisiyatifi eline aldı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarından gelen vergiden neden vazgeçilemiyor?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kasko fiyatları dibi gördü
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Gürer: Türkiye tarımsal deprem yaşıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Zelenskiy, kaybetmiş bir ülkenin lideri’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabıdan ahlak dersi
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Samanın altından yürütülen suyun hikâyesi
19:15
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:22
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de olağanüstü kongre süreci
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya faciasının avukatı Büşra Doğan: ‘Oteldeki herkes kurtulabilirdi’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Sami Güleçyüz: 'Kaldırıma park etmek insan hakkı ihlalidir'
12:13
75 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni bina ısı yalıtım yönetmeliği ne zorunluluklar getiriyor?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir kundura ustasının sanat dersi
15:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Batı, Suriye'ye yaptırımları kaldırdı: Ahmed eş-Şera'ya sunulan şartlar neler?
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aymazlığın ifadesi haline gelen davul
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/internette-anne-sutu-karaborsaya-dustu-sahibinden-anne-sutu-litresi-100-dolar--1096408473.html
İnternette anne sütü karaborsaya düştü: 'Sahibinden anne sütü litresi 100 dolar'
İnternette anne sütü karaborsaya düştü: 'Sahibinden anne sütü litresi 100 dolar'
Sputnik Türkiye
İnternet ve sosyal medya üzerinden hızla yayılan anne sütü ticareti, uzmanları alarma geçirdi. Litresi 100 dolara kadar çıkan sütlerin kaynağı, hijyen durumu... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T22:26+0300
2025-05-21T22:28+0300
türki̇ye
anne sütü
hamile
hamile kadın
hamile çocuk
hamilelik
hamilelik testi
hamilelikte folik asit kullanımı
süt
süt fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096408294_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5075677a64452431f0760d272c16cd51.jpg
Son dönemde internet üzerinden satışı yapılan anne sütleri, uzmanlar tarafından büyük endişeyle karşılandı.Uzmanlar, hijyenik olmayan koşullarda saklanan ve taşınan anne sütünün tüketilmesinin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti. Kanal D'nin haberine göre, internet üzerinden 'sahibinden anne sütü' denilerek 100 dolara kadar satılan bu sütler, yetişkinler tarafından hastalıklara şifa olarak alınıyor.Çocuk Enefeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli "Bu sütlerin taşıdığı hastalıkları bilmeden tüketmek son derece tehlikeli. Tüberküloz, hepatit türleri, brucella gibi bulaşıcı hastalıkların aktarılması mümkün. Sütün nasıl saklandığını, ne şekilde gönderildiğini bilmeden tüketmek hayatı tehdit edebilir'' açıklamasında bulundu.Anne sütü satın almak neden zararlı?Uygun şekilde sterilize edilmeyen kaplarda saklanan sütler, bakteri ve virüslerin üremesi için uygun ortam oluştururken HIV, hepatit B ve C gibi hastalıkların taşınma ihtimalini arttırdığı ifade edildi. Özellikle gerçek anne sütü yerine başka sıvıların satılma ihtimalinin yüksek olduğu ve bu tür satışların denetim mekanizmalarının yetersiz olmasının kontrolsüz bir pazar oluşmasına neden olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221009/mikroplastikler-ilk-kez-anne-sutunde-bulundu-1062115969.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096408294_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b29497fcb3cb3723afff26ac4c8c4444.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
anne sütü, hamile, hamile kadın, hamile çocuk, hamilelik, hamilelik testi, hamilelikte folik asit kullanımı, süt, süt fiyatları, süt ürünü, süt ürünleri, sek süt, süt bank
anne sütü, hamile, hamile kadın, hamile çocuk, hamilelik, hamilelik testi, hamilelikte folik asit kullanımı, süt, süt fiyatları, süt ürünü, süt ürünleri, sek süt, süt bank

İnternette anne sütü karaborsaya düştü: 'Sahibinden anne sütü litresi 100 dolar'

22:26 21.05.2025 (güncellendi: 22:28 21.05.2025)
© AAAnne sütü
Anne sütü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
© AA
Abone ol
İnternet ve sosyal medya üzerinden hızla yayılan anne sütü ticareti, uzmanları alarma geçirdi. Litresi 100 dolara kadar çıkan sütlerin kaynağı, hijyen durumu ve hastalık taşıyıp taşımadığı bilinmezken özellikle yetişkinlerin bağışıklık için tükettiği belirtildi. Uzmanlar ise anne sütünün tedavi edici özelliği olmadığını duyurdu.
Son dönemde internet üzerinden satışı yapılan anne sütleri, uzmanlar tarafından büyük endişeyle karşılandı.
Uzmanlar, hijyenik olmayan koşullarda saklanan ve taşınan anne sütünün tüketilmesinin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti. Kanal D'nin haberine göre, internet üzerinden 'sahibinden anne sütü' denilerek 100 dolara kadar satılan bu sütler, yetişkinler tarafından hastalıklara şifa olarak alınıyor.
Çocuk Enefeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli "Bu sütlerin taşıdığı hastalıkları bilmeden tüketmek son derece tehlikeli. Tüberküloz, hepatit türleri, brucella gibi bulaşıcı hastalıkların aktarılması mümkün. Sütün nasıl saklandığını, ne şekilde gönderildiğini bilmeden tüketmek hayatı tehdit edebilir'' açıklamasında bulundu.

Anne sütü satın almak neden zararlı?

Uygun şekilde sterilize edilmeyen kaplarda saklanan sütler, bakteri ve virüslerin üremesi için uygun ortam oluştururken HIV, hepatit B ve C gibi hastalıkların taşınma ihtimalini arttırdığı ifade edildi. Özellikle gerçek anne sütü yerine başka sıvıların satılma ihtimalinin yüksek olduğu ve bu tür satışların denetim mekanizmalarının yetersiz olmasının kontrolsüz bir pazar oluşmasına neden olduğu belirtildi.
Anne, bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
YAŞAM
Mikroplastikler ilk kez anne sütünde bulundu
9 Ekim 2022, 05:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала