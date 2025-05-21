https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ikinci-kez-etkin-pismanlik-ifadesi-verdi--ertan-yildiz-icin-ev-hapsi-karari-1096396010.html

İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi verdi: Ertan Yıldız için ev hapsi kararı

İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi verdi: Ertan Yıldız için ev hapsi kararı

Sputnik Türkiye

İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, yürütülen soruşturma kapsamında ikinci kez etkin pişmanlık ifadesi verdi. Savcılık ifadesini yeterli buldu... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T13:39+0300

2025-05-21T13:39+0300

2025-05-21T13:42+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ikinci kez ifade verdi. Bu kez verdiği etkin pişmanlık beyanı yeterli bulundu. Savcılık, Yıldız'ın etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliyesini talep etti.Ev hapsi şartıyla serbest bırakıldıSavcılığın talebini değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Yıldız’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Böylece Yıldız, soruşturma kapsamında ilk kez tahliye edilmiş oldu.Yolsuzluk ve kent yönetimi soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştıMart 2025 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve kent yönetimi konulu soruşturma kapsamında gündeme gelen Ertan Yıldız, ilk olarak gözaltına alınmış, ardından ifadesinin yetersiz bulunması nedeniyle tutuklu yargılanmaya devam etmişti.Ertan Yıldız kimdir?1970 doğumlu olan Ertan Yıldız, 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede mühendislik yönetimi alanında yüksek lisans yaparak yüksek mühendis unvanını aldı.5 yıl boyunca finans sektöründe çalıştıktan sonra, 22 yıl boyunca sanayi şirketlerinde hem ortaklık hem de üst düzey yöneticilik yaptı. Yönetiminde bulunduğu şirketler, ISO listeleri ve ihracat sıralamalarında üst sıralarda yer aldı.2019 yılında Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte Başkan Danışmanı olarak görevlendirilen Yıldız, daha sonra İBB Meclisi İştirakler/Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanlığı görevine getirildi.

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ertan yıldız , ifade, ev hapsi