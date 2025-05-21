https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/artabel-golleri-tabiat-parkinda-iki-mevsim-bir-arada-1096386752.html
Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda iki mevsim bir arada
Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda iki mevsim bir arada
Sputnik Türkiye
Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Artabel Gölleri Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle doğal güzellikleri keşfetmek isteyenleri ağırlıyor. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T11:33+0300
2025-05-21T11:33+0300
2025-05-21T11:33+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
gümüşhane
artabel gölleri tabiat parkı
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gümüşhane
artabel gölleri tabiat parkı
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фото, fotoğraf, fotoğraf, gümüşhane, artabel gölleri tabiat parkı
фото, fotoğraf, fotoğraf, gümüşhane, artabel gölleri tabiat parkı
Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda iki mevsim bir arada
Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Artabel Gölleri Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle doğal güzellikleri keşfetmek isteyenleri ağırlıyor.
© AA / Muhammet Çelik
Gümüşhane Torul ilçesi merkezine 60 kilometre mesafede bulunan Artabel Gölleri Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Gümüşhane Torul ilçesi merkezine 60 kilometre mesafede bulunan Artabel Gölleri Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
© AA / Muhammet Çelik
3 bin 331 metre yükseklikteki Abdal Musa tepesi eteklerinde bulunan tabiat parkı, doğal güzelliklerin yanı sıra yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.
3 bin 331 metre yükseklikteki Abdal Musa tepesi eteklerinde bulunan tabiat parkı, doğal güzelliklerin yanı sıra yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.
© AA / Muhammet Çelik
Karların erimesiyle birlikte yılın bu dönemlerinde şelalelerin çağladığı tabiat parkı ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
Karların erimesiyle birlikte yılın bu dönemlerinde şelalelerin çağladığı tabiat parkı ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
© AA / Muhammet Çelik
Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda yaz ile kış ayları birlikte yaşanıyor.
Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda yaz ile kış ayları birlikte yaşanıyor.
© AA / Muhammet Çelik
Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda yaz ile kış ayları birlikte yaşanıyor.
Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda yaz ile kış ayları birlikte yaşanıyor.