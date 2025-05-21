https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/arkeolojik-kazida-ortaya-cikmisti-5-bin-yillik-kulluoba-ekmegi-tanitildi-1096403983.html

Arkeolojik kazıda ortaya çıkmıştı: 5 bin yıllık 'Küllüoba ekmeği' tanıtıldı

Arkeolojik kazıda ortaya çıkmıştı: 5 bin yıllık 'Küllüoba ekmeği' tanıtıldı

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de sürdürülen kazı çalışmaları sırasında bulunan 5 bin yıllık ekmek tanıtıldı. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T17:24+0300

2025-05-21T17:24+0300

2025-05-21T17:24+0300

yaşam

eskişehir

küllüoba höyüğü

murat türkteki

beş bin yıllık ekmek

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Eskişehir Küllüoba Höyüğü kazısında gün yüzüne çıkarılan 5 bin yıllık Küllüoba ekmeği tanıtıldı. Gömülü haldeki evin eşik kısmına çok yakın bir yerde bulunan ekmek, 2.5 santimetre kalınlığında, 12.5 santimetre genişliğinde. Tüp halinde bulunan ekmek formu bilinen, mayalanmış, pişirilmiş ilk örnek. Ekmeğin içeriğinde ise Gernik buğdayı ve mercimek tespit edildi. Mayalanmış, pişirilmiş ilk örnek Küllüoba Kazı Başkanı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki de 5 bin yıllık ekmekle ilgili şunları dile getirdi: İçeriğinde Gernik buğdayı ve mercimek bulunduEkmekte çok iri taneli buğday kalıntıları bulduklarını dile getiren Prof. Dr. Türkteki, bu ekmeğin hızlı piştiğini, yandığını ve bir taraftan da mayalandığını gösteren mikroskop incelemeler yaptıklarını ifade etti. Türkteki, "Buradan buğdayın türünü saptadık. 'Gernik buğdayı' dediğimiz, hala var olan ancak üretimi oldukça az bir tür buğdayla karşılaştık. Gernik buğdayı, ekmeğin neredeyse yüzde 90'ını içeriyor. Ancak iri parçalar halinde. Tabii ki öğütme işlemi zor bir işlem bu dönem için. Bir bazalt taş üzerinde öğütülüyor. Bu nedenle oldukça iri parçalar halinde karşımıza çıkıyor." dedi. Prof. Dr. Türkteki, ekmekte "gernik buğdayı" dışında mercimeğin de bulunduğunu vurguladı. Ekmeğin 150 derece ve üzerinde piştiğini belirlediklerini dile getiren Türkteki, "Ekmeğin yandığını da söylememiz gerekiyor. Ekmek yakılmasaydı, belki bize ulaşmayacaktı. Önce pişirilmiş, daha sonra oradan bir parça kopartılmış ki biz ekmeği olduğu yerinde bulduk. Bir parça kopartıldıktan sonra da yakılmış. Evin eşik kısmına gömülmüş gibi görünüyor." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/6-yuzyila-ait-kagan-parasi-bulundu-turk-tarihini-150-yil-geriye-cekti-sanilandan-daha-yerlesik-1096221344.html

eskişehir

küllüoba höyüğü

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beş bin yıllık ekmek, beş bin yıllık mayalanmış ekmek, ekmek,