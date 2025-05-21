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Yazın habercisi ayçiçekleri açtı, tarlalar sarıya boyandı
Yazın habercisi ayçiçekleri açtı, tarlalar sarıya boyandı
Sputnik Türkiye
Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de açan ayçiçekleri, güzel görüntü oluşturdu. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, çukurova, ayçiçeği
фото, fotoğraf, fotoğraf, çukurova, ayçiçeği

Yazın habercisi ayçiçekleri açtı, tarlalar sarıya boyandı

12:36 21.05.2025
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Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de açan ayçiçekleri, güzel görüntü oluşturdu.
© AA / Muzaffer Çağlıyaner

Çukurova'nın bereketli toprakları, yazın habercisi ayçiçekleriyle renklendi.

Çukurova&#x27;nın bereketli toprakları, yazın habercisi ayçiçekleriyle renklendi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Muzaffer Çağlıyaner

Çukurova'nın bereketli toprakları, yazın habercisi ayçiçekleriyle renklendi.

© AA / Muzaffer Çağlıyaner

Osmaniye'de geniş tarım arazilerini kaplayan ayçiçekleri açmaya başladı.

Osmaniye&#x27;de geniş tarım arazilerini kaplayan ayçiçekleri açmaya başladı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Muzaffer Çağlıyaner

Osmaniye'de geniş tarım arazilerini kaplayan ayçiçekleri açmaya başladı.

© AA / Muzaffer Çağlıyaner

Ayçiçeği tarlaları, yalnızca tarımsal üretim açısından değil, doğaseverler için de cazibe merkezi haline geldi.

Ayçiçeği tarlaları, yalnızca tarımsal üretim açısından değil, doğaseverler için de cazibe merkezi haline geldi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Muzaffer Çağlıyaner

Ayçiçeği tarlaları, yalnızca tarımsal üretim açısından değil, doğaseverler için de cazibe merkezi haline geldi.

© AA / Muzaffer Çağlıyaner

Gün doğumundan gün batımına kadar ışığın her halinde farklı bir güzelliğe bürünen ayçiçekleri, Osmaniye'nin yaz mevsiminde sunduğu en etkileyici doğal manzaralardan biri olarak dikkat çekiyor.

Gün doğumundan gün batımına kadar ışığın her halinde farklı bir güzelliğe bürünen ayçiçekleri, Osmaniye&#x27;nin yaz mevsiminde sunduğu en etkileyici doğal manzaralardan biri olarak dikkat çekiyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Muzaffer Çağlıyaner

Gün doğumundan gün batımına kadar ışığın her halinde farklı bir güzelliğe bürünen ayçiçekleri, Osmaniye'nin yaz mevsiminde sunduğu en etkileyici doğal manzaralardan biri olarak dikkat çekiyor.

© AA / Muzaffer Çağlıyaner

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sarının tonlarına bürünen tarlalar, ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sunuyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sarının tonlarına bürünen tarlalar, ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sunuyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Muzaffer Çağlıyaner

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sarının tonlarına bürünen tarlalar, ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sunuyor.

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