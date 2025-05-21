Yazın habercisi ayçiçekleri açtı, tarlalar sarıya boyandı

Çukurova'nın bereketli toprakları, yazın habercisi ayçiçekleriyle renklendi.
Çukurova'nın bereketli toprakları, yazın habercisi ayçiçekleriyle renklendi.
Osmaniye'de geniş tarım arazilerini kaplayan ayçiçekleri açmaya başladı.
Osmaniye'de geniş tarım arazilerini kaplayan ayçiçekleri açmaya başladı.
Ayçiçeği tarlaları, yalnızca tarımsal üretim açısından değil, doğaseverler için de cazibe merkezi haline geldi.
Ayçiçeği tarlaları, yalnızca tarımsal üretim açısından değil, doğaseverler için de cazibe merkezi haline geldi.
Gün doğumundan gün batımına kadar ışığın her halinde farklı bir güzelliğe bürünen ayçiçekleri, Osmaniye'nin yaz mevsiminde sunduğu en etkileyici doğal manzaralardan biri olarak dikkat çekiyor.
Gün doğumundan gün batımına kadar ışığın her halinde farklı bir güzelliğe bürünen ayçiçekleri, Osmaniye'nin yaz mevsiminde sunduğu en etkileyici doğal manzaralardan biri olarak dikkat çekiyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sarının tonlarına bürünen tarlalar, ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sunuyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sarının tonlarına bürünen tarlalar, ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sunuyor.