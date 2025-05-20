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Solaryum kabininde kapanmayan cihaz felakete yol açtı: Vücudu yandı, hastanelik oldu
Solaryum kabininde kapanmayan cihaz felakete yol açtı: Vücudu yandı, hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Kocaeli’de bir güzellik merkezinde solaryum kabininde 22 dakika unutulan Gülşah Bodur’un vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan kadın, merkeze... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
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Kocaeli’de yaşayan 33 yaşındaki Gülşah Bodur, bronzlaşmak amacıyla gittiği bir güzellik merkezinde solaryum seansına girdi. Normal şartlarda 10 dakika sürmesi gereken seans, cihazın otomatik kapanma sisteminin devre dışı kalmasıyla 22 dakikaya uzadı. NTV'nin haberine göre, kabin içerisinde unutulan Bodur’un vücudunda ciddi yanıklar oluştu.Hastaneye kaldırıldı, dava açtıOlayın ardından hastaneye kaldırılan Gülşah Bodur, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hem fiziksel hem psikolojik olarak etkilendi. Olayı yargıya taşıyan Bodur, hizmet aldığı işletmeye dava açtı. Güzellik merkezine karşı ihmal ve güvenlik eksikliği iddialarıyla yasal süreç başlatıldı.Solaryumun sağlık riski ciddiye alınmalıYaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte solaryuma olan talep artarken, uzmanlar solaryumun sağlık üzerindeki etkileri konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada solaryumun melanom gibi ölümcül cilt kanseri türlerine neden olabileceğini vurguladı.Dr. Güneş, “Solaryum yoğun ultraviyole maruziyetiyle bronzlaşmak için kullanılan bir yöntem. Ancak sağlık açısından ciddi riskleri var. Solaryum özellikle melanom gibi en tehlikeli cilt kanseri türüne yol açabiliyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bazal hücreli ve su kanlı hücreli kanserler gibi diğer cilt kanserlerinin görülme sıklığını da artırdığını söyledi.Göz sağlığı ve DNA üzerindeki etkileriUzman isim, UV ışınlarının DNA hasarına neden olduğunu belirterek, “DNA hasarına sebep olduğu için kanserojen etki gösteriyor. Göz sağlığı açısından da ciddi riskler barındırıyor. Koruyucu gözlük kullanılmadığında katarakt, fotokeratit gibi hastalıklar gelişebilir. Ayrıca gözde kanser riski de oluşabilir” dedi.Bağışıklık sistemi de tehlikedeBağışıklık sisteminin baskılanabileceğini söyleyen Dr. Güneş, “Bazı enfeksiyonların alevlenmesine neden olabilir. Örneğin herpes virüsü kaynaklı uçuklar gibi. Ayrıca bazı kişilerde ultraviyole ışınlara karşı kendiliğinden gelişen hassasiyetler de olabilir” diyerek fotodermatoz gibi tabloların oluşabileceğini kaydetti.Kronik etkiler gecikmeli ortaya çıkıyorDr. Güneş ayrıca, solaryumun kronik etkilerinin hemen ortaya çıkmayabileceğini, ancak zamanla vücutta biriken kalıcı hasar oluşturduğunu belirtti. “Bu zararlar bir defalık değildir; cilt ve DNA’mızda bir ömür boyu birikir. Hangi merkezde ve hangi koşullarda olursa olsun solaryum kullanmayın” uyarısında bulundu.
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solaryum, güneş, yanık
solaryum, güneş, yanık

Solaryum kabininde kapanmayan cihaz felakete yol açtı: Vücudu yandı, hastanelik oldu

17:21 20.05.2025
© AASolaryum
Solaryum - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AA
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Kocaeli’de bir güzellik merkezinde solaryum kabininde 22 dakika unutulan Gülşah Bodur’un vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan kadın, merkeze dava açtı. Uzmanlar, solaryumun kanser riski ve göz sağlığına zararları konusunda uyarırken, kalıcı hasarlara dikkat çekiyor.
Kocaeli’de yaşayan 33 yaşındaki Gülşah Bodur, bronzlaşmak amacıyla gittiği bir güzellik merkezinde solaryum seansına girdi. Normal şartlarda 10 dakika sürmesi gereken seans, cihazın otomatik kapanma sisteminin devre dışı kalmasıyla 22 dakikaya uzadı. NTV'nin haberine göre, kabin içerisinde unutulan Bodur’un vücudunda ciddi yanıklar oluştu.

Hastaneye kaldırıldı, dava açtı

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Gülşah Bodur, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hem fiziksel hem psikolojik olarak etkilendi. Olayı yargıya taşıyan Bodur, hizmet aldığı işletmeye dava açtı. Güzellik merkezine karşı ihmal ve güvenlik eksikliği iddialarıyla yasal süreç başlatıldı.

Solaryumun sağlık riski ciddiye alınmalı

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte solaryuma olan talep artarken, uzmanlar solaryumun sağlık üzerindeki etkileri konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada solaryumun melanom gibi ölümcül cilt kanseri türlerine neden olabileceğini vurguladı.
Dr. Güneş, “Solaryum yoğun ultraviyole maruziyetiyle bronzlaşmak için kullanılan bir yöntem. Ancak sağlık açısından ciddi riskleri var. Solaryum özellikle melanom gibi en tehlikeli cilt kanseri türüne yol açabiliyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bazal hücreli ve su kanlı hücreli kanserler gibi diğer cilt kanserlerinin görülme sıklığını da artırdığını söyledi.

Göz sağlığı ve DNA üzerindeki etkileri

Uzman isim, UV ışınlarının DNA hasarına neden olduğunu belirterek, “DNA hasarına sebep olduğu için kanserojen etki gösteriyor. Göz sağlığı açısından da ciddi riskler barındırıyor. Koruyucu gözlük kullanılmadığında katarakt, fotokeratit gibi hastalıklar gelişebilir. Ayrıca gözde kanser riski de oluşabilir” dedi.

Bağışıklık sistemi de tehlikede

Bağışıklık sisteminin baskılanabileceğini söyleyen Dr. Güneş, “Bazı enfeksiyonların alevlenmesine neden olabilir. Örneğin herpes virüsü kaynaklı uçuklar gibi. Ayrıca bazı kişilerde ultraviyole ışınlara karşı kendiliğinden gelişen hassasiyetler de olabilir” diyerek fotodermatoz gibi tabloların oluşabileceğini kaydetti.

Kronik etkiler gecikmeli ortaya çıkıyor

Dr. Güneş ayrıca, solaryumun kronik etkilerinin hemen ortaya çıkmayabileceğini, ancak zamanla vücutta biriken kalıcı hasar oluşturduğunu belirtti. “Bu zararlar bir defalık değildir; cilt ve DNA’mızda bir ömür boyu birikir. Hangi merkezde ve hangi koşullarda olursa olsun solaryum kullanmayın” uyarısında bulundu.
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