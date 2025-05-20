https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/adiyamanin-marti-adasi-yuva-kuran-yuzlerce-marti-icin-koruma-altina-aliniyor-1096357718.html
Adıyaman'ın 'Martı Adası': Yuva kuran yüzlerce martı için koruma altına alınıyor
Adıyaman'ın 'Martı Adası': Yuva kuran yüzlerce martı için koruma altına alınıyor
Sputnik Türkiye
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yer alan Atatürk Baraj Göleti'nde bulunan ve halk arasında 'Martı Adası' olarak bilinen bir adacık bulunuyor. Martı Adası, bahar... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T10:53+0300
2025-05-20T10:53+0300
2025-05-20T10:53+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, adıyaman, martı adası
фото, fotoğraf, fotoğraf, adıyaman, martı adası
Adıyaman'ın 'Martı Adası': Yuva kuran yüzlerce martı için koruma altına alınıyor
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yer alan Atatürk Baraj Göleti'nde bulunan ve halk arasında 'Martı Adası' olarak bilinen bir adacık bulunuyor. Martı Adası, bahar aylarında yüzlerce martının yuvası oluyor.
© AA / Ali Gazel
Martı Adası, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunuyor.
Martı Adası, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunuyor.
© AA / Ali Gazel
Atatürk Baraj Gölü'nde küçük bir adacık.
Atatürk Baraj Gölü'nde küçük bir adacık.
© AA / Ali Gazel
Halk arasında 'Martı Adası' olarak adlandırılan bu adacık, her yıl olduğu gibi bu bahar da yuva yapmak isteyen martılarla doldu.
Halk arasında 'Martı Adası' olarak adlandırılan bu adacık, her yıl olduğu gibi bu bahar da yuva yapmak isteyen martılarla doldu.
© AA / Ali Gazel
Martılar adacığa Nisan ayının sonlarına doğru geliyor ve buraya yuva yaparak yumurtalarını bırakıyor.
Martılar adacığa Nisan ayının sonlarına doğru geliyor ve buraya yuva yaparak yumurtalarını bırakıyor.
© AA / Ali Gazel
Yaklaşık 30 günlük kuluçkanın ardından yumurtadan çıkan yavrular, Temmuz ayının başına kadar adacıkta büyüyor.
Yaklaşık 30 günlük kuluçkanın ardından yumurtadan çıkan yavrular, Temmuz ayının başına kadar adacıkta büyüyor.
© AA / Ali Gazel
Martıların yuva yaptığı dönem boyunca ada, yöre halkı tarafından martılara bırakılıyor.
Sadece deniz yoluyla ulaşılan adaya, normal şartlarda tekne turları düzenlenirken yuvalama döneminde kimse adaya ayak basmıyor.
Martıların yuva yaptığı dönem boyunca ada, yöre halkı tarafından martılara bırakılıyor.
Sadece deniz yoluyla ulaşılan adaya, normal şartlarda tekne turları düzenlenirken yuvalama döneminde kimse adaya ayak basmıyor.