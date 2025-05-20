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Adıyaman'ın 'Martı Adası': Yuva kuran yüzlerce martı için koruma altına alınıyor
Adıyaman'ın 'Martı Adası': Yuva kuran yüzlerce martı için koruma altına alınıyor
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yer alan Atatürk Baraj Göleti'nde bulunan ve halk arasında 'Martı Adası' olarak bilinen bir adacık bulunuyor. Martı Adası, bahar... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, adıyaman, martı adası
фото, fotoğraf, fotoğraf, adıyaman, martı adası

Adıyaman'ın 'Martı Adası': Yuva kuran yüzlerce martı için koruma altına alınıyor

10:53 20.05.2025
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yer alan Atatürk Baraj Göleti'nde bulunan ve halk arasında 'Martı Adası' olarak bilinen bir adacık bulunuyor. Martı Adası, bahar aylarında yüzlerce martının yuvası oluyor.
© AA / Ali Gazel

Martı Adası, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunuyor.

Martı Adası, Adıyaman&#x27;ın Samsat ilçesinde bulunuyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Ali Gazel

Martı Adası, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunuyor.

© AA / Ali Gazel

Atatürk Baraj Gölü'nde küçük bir adacık.

Atatürk Baraj Gölü&#x27;nde küçük bir adacık. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Ali Gazel

Atatürk Baraj Gölü'nde küçük bir adacık.

© AA / Ali Gazel

Halk arasında 'Martı Adası' olarak adlandırılan bu adacık, her yıl olduğu gibi bu bahar da yuva yapmak isteyen martılarla doldu.

Halk arasında &#x27;Martı Adası&#x27; olarak adlandırılan bu adacık, her yıl olduğu gibi bu bahar da yuva yapmak isteyen martılarla doldu. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Ali Gazel

Halk arasında 'Martı Adası' olarak adlandırılan bu adacık, her yıl olduğu gibi bu bahar da yuva yapmak isteyen martılarla doldu.

© AA / Ali Gazel

Martılar adacığa Nisan ayının sonlarına doğru geliyor ve buraya yuva yaparak yumurtalarını bırakıyor.

Martılar adacığa Nisan ayının sonlarına doğru geliyor ve buraya yuva yaparak yumurtalarını bırakıyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Ali Gazel

Martılar adacığa Nisan ayının sonlarına doğru geliyor ve buraya yuva yaparak yumurtalarını bırakıyor.

© AA / Ali Gazel

Yaklaşık 30 günlük kuluçkanın ardından yumurtadan çıkan yavrular, Temmuz ayının başına kadar adacıkta büyüyor.

Yaklaşık 30 günlük kuluçkanın ardından yumurtadan çıkan yavrular, Temmuz ayının başına kadar adacıkta büyüyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Ali Gazel

Yaklaşık 30 günlük kuluçkanın ardından yumurtadan çıkan yavrular, Temmuz ayının başına kadar adacıkta büyüyor.

© AA / Ali Gazel

Martıların yuva yaptığı dönem boyunca ada, yöre halkı tarafından martılara bırakılıyor.

Sadece deniz yoluyla ulaşılan adaya, normal şartlarda tekne turları düzenlenirken yuvalama döneminde kimse adaya ayak basmıyor.

Martıların yuva yaptığı dönem boyunca ada, yöre halkı tarafından martılara bırakılıyor.Sadece deniz yoluyla ulaşılan adaya, normal şartlarda tekne turları düzenlenirken yuvalama döneminde kimse adaya ayak basmıyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Ali Gazel

Martıların yuva yaptığı dönem boyunca ada, yöre halkı tarafından martılara bırakılıyor.

Sadece deniz yoluyla ulaşılan adaya, normal şartlarda tekne turları düzenlenirken yuvalama döneminde kimse adaya ayak basmıyor.

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