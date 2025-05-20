https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ab-liderleri-ukrayna-konusunda-koordinasyonu-surdurme-konusunda-anlasti-1096375832.html
AB liderleri Ukrayna konusunda koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştı
AB liderleri Ukrayna konusunda koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştı
Sputnik Türkiye
Avrupalı liderlerin Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik yeni tur görüşmelerle ilgili olarak koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştıkları belirtildi. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T23:51+0300
2025-05-20T23:51+0300
2025-05-20T23:50+0300
dünya
avrupa
ukrayna
müzakere
i̇htilaf
i̇talya
roma
almanya
fransa
i̇ngiltere
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İtalya’nın başkenti Roma'daki Başbakanlık Konutu Palazzo Chigi'den yapılan açıklamaya göre, Avrupalı liderler gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik yeni tur görüşmelerle ilgili olarak koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştı.Görüşmeye İtalya, İngiltere ve Almanya başbakanları, Finlandiya ve Fransa cumhurbaşkanları, Avrupa Komisyonu Başkanı ve Vladimir Zelenskiy’in katıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Liderler arasındaki görüşmenin, İtalya Başbakanı Giorgi Meloni ile Papa 14. Leo arasındaki telefon görüşmesiyle aynı gün gerçekleştiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/lavrovdan-putin-trump-gorusmesinin-icerigiyle-ilgili-bilgi-rusya-adil-cozumden-yana--1096360620.html
ukrayna
i̇talya
almanya
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avrupa, ukrayna, müzakere, i̇htilaf, i̇talya, roma, almanya, fransa, i̇ngiltere, finlandiya, ab, papa 14. leo, giorgia meloni
avrupa, ukrayna, müzakere, i̇htilaf, i̇talya, roma, almanya, fransa, i̇ngiltere, finlandiya, ab, papa 14. leo, giorgia meloni
AB liderleri Ukrayna konusunda koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştı
Avrupalı liderlerin Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik yeni tur görüşmelerle ilgili olarak koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştıkları belirtildi.
İtalya’nın başkenti Roma'daki Başbakanlık Konutu Palazzo Chigi'den yapılan açıklamaya göre, Avrupalı liderler gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik yeni tur görüşmelerle ilgili olarak koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştı.
Görüşmeye İtalya, İngiltere ve Almanya başbakanları, Finlandiya ve Fransa cumhurbaşkanları, Avrupa Komisyonu Başkanı ve Vladimir Zelenskiy’in katıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Ukrayna'da ateşkes ve barış anlaşmasını amaçlayan yeni tur görüşmeler ışığında ortaklar arasında yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.
Liderler arasındaki görüşmenin, İtalya Başbakanı Giorgi Meloni ile Papa 14. Leo arasındaki telefon görüşmesiyle aynı gün gerçekleştiği kaydedildi.