https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ab-liderleri-ukrayna-konusunda-koordinasyonu-surdurme-konusunda-anlasti-1096375832.html

AB liderleri Ukrayna konusunda koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştı

AB liderleri Ukrayna konusunda koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştı

Sputnik Türkiye

Avrupalı liderlerin Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik yeni tur görüşmelerle ilgili olarak koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştıkları belirtildi. 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T23:51+0300

2025-05-20T23:51+0300

2025-05-20T23:50+0300

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müzakere

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İtalya’nın başkenti Roma'daki Başbakanlık Konutu Palazzo Chigi'den yapılan açıklamaya göre, Avrupalı liderler gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik yeni tur görüşmelerle ilgili olarak koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştı.Görüşmeye İtalya, İngiltere ve Almanya başbakanları, Finlandiya ve Fransa cumhurbaşkanları, Avrupa Komisyonu Başkanı ve Vladimir Zelenskiy’in katıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Liderler arasındaki görüşmenin, İtalya Başbakanı Giorgi Meloni ile Papa 14. Leo arasındaki telefon görüşmesiyle aynı gün gerçekleştiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/lavrovdan-putin-trump-gorusmesinin-icerigiyle-ilgili-bilgi-rusya-adil-cozumden-yana--1096360620.html

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i̇talya

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avrupa, ukrayna, müzakere, i̇htilaf, i̇talya, roma, almanya, fransa, i̇ngiltere, finlandiya, ab, papa 14. leo, giorgia meloni