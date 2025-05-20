Sörf tutkunlarının durağı: Guincho Plajı

Portekiz'in batı kıyılarında, Sintra-Cascais Doğal Parkı’nın içinde yer alan Guincho Plajı, rüzgârlı havası ve yüksek dalgalarıyla sörfçülerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.
Portekiz'in batı kıyılarında, Sintra-Cascais Doğal Parkı’nın içinde yer alan Guincho Plajı, rüzgârlı havası ve yüksek dalgalarıyla sörfçülerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.
Estoril kentine sadece 10 kilometre mesafede bulunan bu doğal cennet, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen su sporları meraklılarını ağırlıyor.
Estoril kentine sadece 10 kilometre mesafede bulunan bu doğal cennet, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen su sporları meraklılarını ağırlıyor.
1,5 kilometre uzunluğundaki Guincho, yalnızca sörf için değil, rüzgâr sörfü ve kiteboard gibi diğer ekstrem sporlar için de ideal bir ortam sunuyor.
1,5 kilometre uzunluğundaki Guincho, yalnızca sörf için değil, rüzgâr sörfü ve kiteboard gibi diğer ekstrem sporlar için de ideal bir ortam sunuyor.
Plaj çevresinde faaliyet gösteren sörf okulları, deneyimli eğitmenler eşliğinde hem yeni başlayanlara hem de profesyonellere hizmet veriyor.
Plaj çevresinde faaliyet gösteren sörf okulları, deneyimli eğitmenler eşliğinde hem yeni başlayanlara hem de profesyonellere hizmet veriyor.
Dünya Sörf Ligi'nde yarışan Joao Roque de Pinho ve Beatriz Carvalho, dünyanın en önemli sörf alanlarından biri olan Guincho Plajı’nda antrenman yapıyor.
Dünya Sörf Ligi'nde yarışan Joao Roque de Pinho ve Beatriz Carvalho, dünyanın en önemli sörf alanlarından biri olan Guincho Plajı’nda antrenman yapıyor.
Üstelik bu etkileyici plaj, James Bond’un “Kraliçe’nin Hizmetinde” (1969) adlı filmine ev sahipliği yaparak sinema tarihine de geçmiş durumda.
Üstelik bu etkileyici plaj, James Bond’un “Kraliçe’nin Hizmetinde” (1969) adlı filmine ev sahipliği yaparak sinema tarihine de geçmiş durumda.