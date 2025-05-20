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Sörf tutkunlarının durağı: Guincho Plajı
Sörf tutkunlarının durağı: Guincho Plajı
Sputnik Türkiye
Avrupa kıtasının en batı ucunda, Portekiz'in Estoril kentine yaklaşık 10 km mesafede bulunan Sintra-Cascais Doğal Parkı içinde yer alan ve 1.5 kilometre... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, portekiz, sörf

Sörf tutkunlarının durağı: Guincho Plajı

12:45 20.05.2025
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Avrupa kıtasının en batı ucunda, Portekiz'in Estoril kentine yaklaşık 10 km mesafede bulunan Sintra-Cascais Doğal Parkı içinde yer alan ve 1.5 kilometre uzunluğundaki Guincho Plajı, dünyanın en bilinen sörf alanlarından biri olarak her gün çok sayıda sörfçüyü ağırlıyor.
© AA / Salih Zeki Fazlıoğlu

Portekiz'in batı kıyılarında, Sintra-Cascais Doğal Parkı’nın içinde yer alan Guincho Plajı, rüzgârlı havası ve yüksek dalgalarıyla sörfçülerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Portekiz&#x27;in batı kıyılarında, Sintra-Cascais Doğal Parkı’nın içinde yer alan Guincho Plajı, rüzgârlı havası ve yüksek dalgalarıyla sörfçülerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Salih Zeki Fazlıoğlu

Portekiz'in batı kıyılarında, Sintra-Cascais Doğal Parkı’nın içinde yer alan Guincho Plajı, rüzgârlı havası ve yüksek dalgalarıyla sörfçülerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

© AA / Salih Zeki Fazlıoğlu

Estoril kentine sadece 10 kilometre mesafede bulunan bu doğal cennet, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen su sporları meraklılarını ağırlıyor.

Estoril kentine sadece 10 kilometre mesafede bulunan bu doğal cennet, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen su sporları meraklılarını ağırlıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Salih Zeki Fazlıoğlu

Estoril kentine sadece 10 kilometre mesafede bulunan bu doğal cennet, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen su sporları meraklılarını ağırlıyor.

© AA / Salih Zeki Fazlıoğlu

1,5 kilometre uzunluğundaki Guincho, yalnızca sörf için değil, rüzgâr sörfü ve kiteboard gibi diğer ekstrem sporlar için de ideal bir ortam sunuyor.

1,5 kilometre uzunluğundaki Guincho, yalnızca sörf için değil, rüzgâr sörfü ve kiteboard gibi diğer ekstrem sporlar için de ideal bir ortam sunuyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Salih Zeki Fazlıoğlu

1,5 kilometre uzunluğundaki Guincho, yalnızca sörf için değil, rüzgâr sörfü ve kiteboard gibi diğer ekstrem sporlar için de ideal bir ortam sunuyor.

© AA / Salih Zeki Fazlıoğlu

Plaj çevresinde faaliyet gösteren sörf okulları, deneyimli eğitmenler eşliğinde hem yeni başlayanlara hem de profesyonellere hizmet veriyor.

Plaj çevresinde faaliyet gösteren sörf okulları, deneyimli eğitmenler eşliğinde hem yeni başlayanlara hem de profesyonellere hizmet veriyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Salih Zeki Fazlıoğlu

Plaj çevresinde faaliyet gösteren sörf okulları, deneyimli eğitmenler eşliğinde hem yeni başlayanlara hem de profesyonellere hizmet veriyor.

© AA / Salih Zeki Fazlıoğlu

Dünya Sörf Ligi'nde yarışan Joao Roque de Pinho ve Beatriz Carvalho, dünyanın en önemli sörf alanlarından biri olan Guincho Plajı’nda antrenman yapıyor.

Dünya Sörf Ligi&#x27;nde yarışan Joao Roque de Pinho ve Beatriz Carvalho, dünyanın en önemli sörf alanlarından biri olan Guincho Plajı’nda antrenman yapıyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Salih Zeki Fazlıoğlu

Dünya Sörf Ligi'nde yarışan Joao Roque de Pinho ve Beatriz Carvalho, dünyanın en önemli sörf alanlarından biri olan Guincho Plajı’nda antrenman yapıyor.

© AA / Salih Zeki Fazlıoğlu

Üstelik bu etkileyici plaj, James Bond’un “Kraliçe’nin Hizmetinde” (1969) adlı filmine ev sahipliği yaparak sinema tarihine de geçmiş durumda.

Üstelik bu etkileyici plaj, James Bond’un “Kraliçe’nin Hizmetinde” (1969) adlı filmine ev sahipliği yaparak sinema tarihine de geçmiş durumda. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Salih Zeki Fazlıoğlu

Üstelik bu etkileyici plaj, James Bond’un “Kraliçe’nin Hizmetinde” (1969) adlı filmine ev sahipliği yaparak sinema tarihine de geçmiş durumda.

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