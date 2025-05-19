https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/unlu-spor-giyim-markasi-siber-saldiriya-ugradi-sirket-kullanici-verilerinin-calindigini-duyurdu-1096347714.html

Ünlü spor giyim markası siber saldırıya uğradı: Şirket, kullanıcı verilerinin çalındığını duyurdu

Ünlü spor giyim markası siber saldırıya uğradı: Şirket, kullanıcı verilerinin çalındığını duyurdu

Sputnik Türkiye

Ünlü spor giyim markası Adidas, müşterilerine yönelik bir veri ihlali yaşandığını ve bazı müşteri bilgilerinin yetkisiz üçüncü şahısların eline geçtiğini... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T23:17+0300

2025-05-19T23:17+0300

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Adidas, müşteri hizmetleriyle iletişime geçen kullanıcıların kişisel bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı.Bazı müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında, sızan verilerin müşteri hizmetleriyle iletişim kurmuş kullanıcıların isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgilerini içerdiği belirtildi. Şirket, kredi kartı ya da banka bilgileri gibi finansal verilerle şifrelerin bu olaydan etkilenmediğini vurguladı.Adidas, konuya ilişkin gerekli önlemlerin alındığını ve müşterilerin hassas bilgilerinin korunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Olay kısa süre içerinde Türkiye'de gündem konusu haline geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221025/adidas-rapci-kanye-west-ile-ortakligini-bitirdi-1062684538.html

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adidas hacklendi mi, adidas siber saldırı, adidas açıklaması