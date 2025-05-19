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Ünlü spor giyim markası siber saldırıya uğradı: Şirket, kullanıcı verilerinin çalındığını duyurdu
Ünlü spor giyim markası siber saldırıya uğradı: Şirket, kullanıcı verilerinin çalındığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Ünlü spor giyim markası Adidas, müşterilerine yönelik bir veri ihlali yaşandığını ve bazı müşteri bilgilerinin yetkisiz üçüncü şahısların eline geçtiğini... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T23:17+0300
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Adidas, müşteri hizmetleriyle iletişime geçen kullanıcıların kişisel bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı.Bazı müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında, sızan verilerin müşteri hizmetleriyle iletişim kurmuş kullanıcıların isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgilerini içerdiği belirtildi. Şirket, kredi kartı ya da banka bilgileri gibi finansal verilerle şifrelerin bu olaydan etkilenmediğini vurguladı.Adidas, konuya ilişkin gerekli önlemlerin alındığını ve müşterilerin hassas bilgilerinin korunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Olay kısa süre içerinde Türkiye'de gündem konusu haline geldi.
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adidas hacklendi mi, adidas siber saldırı, adidas açıklaması
adidas hacklendi mi, adidas siber saldırı, adidas açıklaması

Ünlü spor giyim markası siber saldırıya uğradı: Şirket, kullanıcı verilerinin çalındığını duyurdu

23:17 19.05.2025 (güncellendi: 23:18 19.05.2025)
© AA / Şahin Oktayspor ayakkabı
spor ayakkabı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© AA / Şahin Oktay
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Ünlü spor giyim markası Adidas, müşterilerine yönelik bir veri ihlali yaşandığını ve bazı müşteri bilgilerinin yetkisiz üçüncü şahısların eline geçtiğini duyurdu. Şirket tarafından müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında, yaşanan olayın ardından kullanıcıların iletişim bilgilerinin sızdırıldığı ifade edildi.
Adidas, müşteri hizmetleriyle iletişime geçen kullanıcıların kişisel bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı.
Bazı müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında, sızan verilerin müşteri hizmetleriyle iletişim kurmuş kullanıcıların isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgilerini içerdiği belirtildi. Şirket, kredi kartı ya da banka bilgileri gibi finansal verilerle şifrelerin bu olaydan etkilenmediğini vurguladı.
Adidas, konuya ilişkin gerekli önlemlerin alındığını ve müşterilerin hassas bilgilerinin korunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Olay kısa süre içerinde Türkiye'de gündem konusu haline geldi.
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
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Adidas, rapçi Kanye West ile ortaklığını bitirdi
25 Ekim 2022, 15:14
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