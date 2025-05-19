https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/unlu-spor-giyim-markasi-siber-saldiriya-ugradi-sirket-kullanici-verilerinin-calindigini-duyurdu-1096347714.html
Ünlü spor giyim markası siber saldırıya uğradı: Şirket, kullanıcı verilerinin çalındığını duyurdu
Ünlü spor giyim markası siber saldırıya uğradı: Şirket, kullanıcı verilerinin çalındığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Ünlü spor giyim markası Adidas, müşterilerine yönelik bir veri ihlali yaşandığını ve bazı müşteri bilgilerinin yetkisiz üçüncü şahısların eline geçtiğini... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T23:17+0300
2025-05-19T23:17+0300
2025-05-19T23:18+0300
türki̇ye
ayakkabı
dünyanın en pahalı ayakkabısı
kullanıcı
kullanıcı verileri
siber
siber saldırı
siber suçlar
siber güvenlik
siber korsan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093593891_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_59f847ddf42336ac701d8b2e49d2d592.jpg
Adidas, müşteri hizmetleriyle iletişime geçen kullanıcıların kişisel bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı.Bazı müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında, sızan verilerin müşteri hizmetleriyle iletişim kurmuş kullanıcıların isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgilerini içerdiği belirtildi. Şirket, kredi kartı ya da banka bilgileri gibi finansal verilerle şifrelerin bu olaydan etkilenmediğini vurguladı.Adidas, konuya ilişkin gerekli önlemlerin alındığını ve müşterilerin hassas bilgilerinin korunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Olay kısa süre içerinde Türkiye'de gündem konusu haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221025/adidas-rapci-kanye-west-ile-ortakligini-bitirdi-1062684538.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093593891_83:0:750:500_1920x0_80_0_0_8ba7487b301ead9a09d871a7a9d5e986.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adidas hacklendi mi, adidas siber saldırı, adidas açıklaması
adidas hacklendi mi, adidas siber saldırı, adidas açıklaması
Ünlü spor giyim markası siber saldırıya uğradı: Şirket, kullanıcı verilerinin çalındığını duyurdu
23:17 19.05.2025 (güncellendi: 23:18 19.05.2025)
Ünlü spor giyim markası Adidas, müşterilerine yönelik bir veri ihlali yaşandığını ve bazı müşteri bilgilerinin yetkisiz üçüncü şahısların eline geçtiğini duyurdu. Şirket tarafından müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında, yaşanan olayın ardından kullanıcıların iletişim bilgilerinin sızdırıldığı ifade edildi.
Adidas, müşteri hizmetleriyle iletişime geçen kullanıcıların kişisel bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı.
Bazı müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında, sızan verilerin müşteri hizmetleriyle iletişim kurmuş kullanıcıların isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgilerini içerdiği belirtildi. Şirket, kredi kartı ya da banka bilgileri gibi finansal verilerle şifrelerin bu olaydan etkilenmediğini vurguladı.
Adidas, konuya ilişkin gerekli önlemlerin alındığını ve müşterilerin hassas bilgilerinin korunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Olay kısa süre içerinde Türkiye'de gündem konusu haline geldi.