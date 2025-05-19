https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/putin-trump-gorusmesi-savasi-ortaya-cikaran-nedenleri-ortadan-kaldirmak-cumlesi-anlamli--1096347325.html
Putin-Trump görüşmesi: ‘Savaşı ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmak‘ cümlesi anlamlı
Putin-Trump görüşmesi: ‘Savaşı ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmak‘ cümlesi anlamlı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasından iki saati aşan görüşmeye ilişkin Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel iki liderin de kalıcı barış... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T22:10+0300
2025-05-19T22:10+0300
2025-05-19T22:42+0300
dünya
abd
ukrayna
umur tugay yücel
rusya
siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı washington ofisi (seta dc)
donald trump
vladimir putin
barış
barış görüşmeleri
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İstanbul’da 16 Mayıs’ta gerçekleşen müzakerelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'la 2 saatten uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Rus lider, Rusya'nın Ukrayna'yla ateşkes de dahil olmak üzere bir mutabakat üzerinde çalışmaya hazır olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump da görüşmenin çok iyi geçtiğini açıkladı. İki liderin görüşme sonrasında yapmış olduğu açıklamaları Sputnik’e değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel şu ifadeleri kullandı: ‘ABD- Rusya ilişkileri de ele alındı’ Görüşmede Ukrayna konusunun dışında iki ülke ilişkilerinin de ele alınmasının önemine değinen Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/trump-putin-ile-gorusmemiz-cok-iyi-gecti-1096346643.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
abd, ukrayna, umur tugay yücel, rusya, siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı washington ofisi (seta dc), donald trump, vladimir putin, barış, barış görüşmeleri, barış süreci
abd, ukrayna, umur tugay yücel, rusya, siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı washington ofisi (seta dc), donald trump, vladimir putin, barış, barış görüşmeleri, barış süreci
Putin-Trump görüşmesi: ‘Savaşı ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmak‘ cümlesi anlamlı
22:10 19.05.2025 (güncellendi: 22:42 19.05.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasından iki saati aşan görüşmeye ilişkin Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel iki liderin de kalıcı barış istemesinin önemine vurgu yaptı.
İstanbul’da 16 Mayıs’ta gerçekleşen müzakerelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'la 2 saatten uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşme sonrası açıklama yapan Rus lider, Rusya'nın Ukrayna'yla ateşkes de dahil olmak üzere bir mutabakat üzerinde çalışmaya hazır olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump da görüşmenin çok iyi geçtiğini açıkladı.
İki liderin görüşme sonrasında yapmış olduğu açıklamaları Sputnik’e değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel şu ifadeleri kullandı:
Görüşmenin ana konusu olan Ukrayna meselesini, Putin'in savaşı ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmak cümlesi aslında her şeyin özeti. Rusya'nın hala hedeflerinden taviz vermediğini görüyoruz. Trump'ın da kesin bir şekilde bu savaşın bitmesini istemesi savaşın sona erme şansını arttırıyor. Ancak her zaman söylediğim gibi Avrupalı liderlerin de bu konuda barış istemeleri ve hala ‘Rusya'nın zayıflatılması gerekiyor’ düşüncesinden kurtulmaları gerekiyor. Zelenskiy'nin ya Avrupalı liderlerin baskısı ya da Ukrayna halkının desteğini kaybetmesi ile bu savaşı bitirecek noktaya geleceğini düşünüyorum.
‘ABD- Rusya ilişkileri de ele alındı’
Görüşmede Ukrayna konusunun dışında iki ülke ilişkilerinin de ele alınmasının önemine değinen Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:
Trump ve Putin arasındaki bu üçüncü görüşme oldu. 2 saat süren bu görüşme önemli bir diplomatik adım olarak görülebilir. İletişim kanallarının açık olması liderlerin birbirini anlamasını ve dinlemesini süreci kolaylaştırıyor. Tabi görüşme Ukrayna odaklı olsa da Amerikan-Rus ilişkileri de masaya yatırılmış olduğunu görüyoruz. Çünkü Trump, Rusya ile birçok alanda ticaret yapabileceğini dile getirdi.