https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/putin-trump-gorusmesi-savasi-ortaya-cikaran-nedenleri-ortadan-kaldirmak-cumlesi-anlamli--1096347325.html

Putin-Trump görüşmesi: ‘Savaşı ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmak‘ cümlesi anlamlı

Putin-Trump görüşmesi: ‘Savaşı ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmak‘ cümlesi anlamlı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasından iki saati aşan görüşmeye ilişkin Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel iki liderin de kalıcı barış... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T22:10+0300

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dünya

abd

ukrayna

umur tugay yücel

rusya

siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı washington ofisi (seta dc)

donald trump

vladimir putin

barış

barış görüşmeleri

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İstanbul’da 16 Mayıs’ta gerçekleşen müzakerelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'la 2 saatten uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Rus lider, Rusya'nın Ukrayna'yla ateşkes de dahil olmak üzere bir mutabakat üzerinde çalışmaya hazır olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump da görüşmenin çok iyi geçtiğini açıkladı. İki liderin görüşme sonrasında yapmış olduğu açıklamaları Sputnik’e değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel şu ifadeleri kullandı: ‘ABD- Rusya ilişkileri de ele alındı’ Görüşmede Ukrayna konusunun dışında iki ülke ilişkilerinin de ele alınmasının önemine değinen Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/trump-putin-ile-gorusmemiz-cok-iyi-gecti-1096346643.html

abd

ukrayna

rusya

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2025

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abd, ukrayna, umur tugay yücel, rusya, siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı washington ofisi (seta dc), donald trump, vladimir putin, barış, barış görüşmeleri, barış süreci