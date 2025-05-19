https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/ankarada-bu-yollar-trafige-kapali-1096328686.html
Ankara'da bu yollar trafiğe kapalı
Ankara'da bu yollar trafiğe kapalı
Sputnik Türkiye
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Ankara'da birçok ana cadde ve bulvara trafik kısıtlaması... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T09:32+0300
2025-05-19T09:32+0300
2025-05-19T09:32+0300
türki̇ye
ankara
trafik
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle kent merkezinde trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. Yapılan açıklamada, etkinlik güvenliği ve düzenin sağlanması amacıyla 18 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'den itibaren bazı yolların geçici süreyle ulaşıma kapatılacağı belirtildi.Kapatılan yolların listesi açıklandıŞehir merkezi güzergahlarında yoğunluk bekleniyorTrafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:Bu yollar, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları ve toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önerildi.
türki̇ye
ankara
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ankara, trafik, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
ankara, trafik, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
Ankara'da bu yollar trafiğe kapalı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Ankara'da birçok ana cadde ve bulvara trafik kısıtlaması getirdi. 18 Mayıs sabah 08.00 itibarıyla şehir merkezindeki birçok yol çift yönlü kapatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle kent merkezinde trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. Yapılan açıklamada, etkinlik güvenliği ve düzenin sağlanması amacıyla 18 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'den itibaren bazı yolların geçici süreyle ulaşıma kapatılacağı belirtildi.
Kapatılan yolların listesi açıklandı
Şehir merkezi güzergahlarında yoğunluk bekleniyor
Trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı
Bu caddelere bağlantılı tüm sokaklar ve tali yollar
Bu yollar, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları ve toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önerildi.