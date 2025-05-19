https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/ankarada-bu-yollar-trafige-kapali-1096328686.html

Ankara'da bu yollar trafiğe kapalı

Ankara'da bu yollar trafiğe kapalı

Sputnik Türkiye

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Ankara'da birçok ana cadde ve bulvara trafik kısıtlaması... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T09:32+0300

2025-05-19T09:32+0300

2025-05-19T09:32+0300

türki̇ye

ankara

trafik

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096328845_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a599fff2ebfd2784b3006f772d1587d7.jpg

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle kent merkezinde trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. Yapılan açıklamada, etkinlik güvenliği ve düzenin sağlanması amacıyla 18 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'den itibaren bazı yolların geçici süreyle ulaşıma kapatılacağı belirtildi.Kapatılan yolların listesi açıklandıŞehir merkezi güzergahlarında yoğunluk bekleniyorTrafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:Bu yollar, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları ve toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önerildi.

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, trafik, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı