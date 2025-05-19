AFAD büyüklüğünü açıkladı: Aydın'da deprem

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Ecz. Murat Çiftçi: ‘Ticarethane değil, sağlık kuruluşuyuz’
09:15
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor”
10:31
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı'dan bu yana: Kırk yıllık hatır
12:06
2 dk
SESLİ HABER
TÜİK doğum istatistiklerini açıkladı: Türkiye nüfusu alarm veriyor
12:13
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bin altınlık ateş
13:05
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Terkoğlu: “PKK’nın fesih kararı yeni bir yapılanmanın habercisi”
13:12
28 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
13:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Laf çok, fayda yok
14:05
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bilime adanmış bir hayat
14:24
3 dk
SESLİ HABER
Prof. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da bugün yaşanan depremi anlattı
14:45
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:08
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:07
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Boş vaatlere halk ne diyor?
18:10
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hüsnü Mahalli: “PKK, PYD-YPG ile birleşecek”
18:22
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Şükrü Boyraz: ‘Kör olmak, sağır olmak bizim tercihimiz değil’
19:05
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PKK’nın feshiyle meşru siyaset yapmanın önü açılmış oldu’
20:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
07:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Atatürk devrimleri, Kurtuluş Savaşı ve kadınların rolü
09:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Günün öne çıkan başlıkları
13:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
14:09
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/afad-buyuklugunu-acikladi-aydinda-deprem-1096343166.html
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Aydın'da deprem
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Aydın'da deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.58'de gerçekleşen depremin derinliği 8.77... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T16:12+0300
2025-05-19T16:20+0300
son depremler
afad
aydın
kandilli rasathanesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_920bf12d9f1969ebcd36047e57ac816b.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın’da saat 15.58’de 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin yerin 8.77 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.Aydın deprem riskli mi? Aktif fay var mı?Aydın ili aktif deprem kuşağında bulunuyor. Büyük Menderes Grabeni’ni oluşturan diri fay hatları, ilin özellikle kuzey kesiminden geçiyor. Bu fay segmentleri, kısa ve düşük atımlı özellikleriyle 5 ila 6.5 büyüklüğünde depremler üretebilme potansiyeline sahip.AFAD Aydın İl Afet Risk Raporu’na göre, Aydın yalnızca depremlerle değil; sel, taşkın, heyelan, yangın, kaya düşmesi, meteorolojik ve endüstriyel kazalar gibi pek çok afet türü açısından da riskli bölgeler arasında yer alıyor.
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_70ca0399cfa9822977b26f7cdf7d7926.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aydın depremi son dakika, afad aydın deprem açıklaması, kandilli aydın deprem büyüklüğü, aydın diri fay hattı, büyük menderes grabeni fay hattı, aydın afad risk haritası, aydın deprem bölgesi mi, aydın 3.8 büyüklüğünde deprem
aydın depremi son dakika, afad aydın deprem açıklaması, kandilli aydın deprem büyüklüğü, aydın diri fay hattı, büyük menderes grabeni fay hattı, aydın afad risk haritası, aydın deprem bölgesi mi, aydın 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD büyüklüğünü açıkladı: Aydın'da deprem

16:12 19.05.2025 (güncellendi: 16:20 19.05.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.58'de gerçekleşen depremin derinliği 8.77 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın’da saat 15.58’de 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin yerin 8.77 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

Aydın deprem riskli mi? Aktif fay var mı?

Aydın ili aktif deprem kuşağında bulunuyor. Büyük Menderes Grabeni’ni oluşturan diri fay hatları, ilin özellikle kuzey kesiminden geçiyor. Bu fay segmentleri, kısa ve düşük atımlı özellikleriyle 5 ila 6.5 büyüklüğünde depremler üretebilme potansiyeline sahip.
AFAD Aydın İl Afet Risk Raporu’na göre, Aydın yalnızca depremlerle değil; sel, taşkın, heyelan, yangın, kaya düşmesi, meteorolojik ve endüstriyel kazalar gibi pek çok afet türü açısından da riskli bölgeler arasında yer alıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала