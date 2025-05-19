https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/afad-buyuklugunu-acikladi-aydinda-deprem-1096343166.html
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Aydın'da deprem
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Aydın'da deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.58'de gerçekleşen depremin derinliği 8.77... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T16:12+0300
2025-05-19T16:12+0300
2025-05-19T16:20+0300
son depremler
afad
aydın
kandilli rasathanesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_920bf12d9f1969ebcd36047e57ac816b.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın’da saat 15.58’de 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin yerin 8.77 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.Aydın deprem riskli mi? Aktif fay var mı?Aydın ili aktif deprem kuşağında bulunuyor. Büyük Menderes Grabeni’ni oluşturan diri fay hatları, ilin özellikle kuzey kesiminden geçiyor. Bu fay segmentleri, kısa ve düşük atımlı özellikleriyle 5 ila 6.5 büyüklüğünde depremler üretebilme potansiyeline sahip.AFAD Aydın İl Afet Risk Raporu’na göre, Aydın yalnızca depremlerle değil; sel, taşkın, heyelan, yangın, kaya düşmesi, meteorolojik ve endüstriyel kazalar gibi pek çok afet türü açısından da riskli bölgeler arasında yer alıyor.
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_70ca0399cfa9822977b26f7cdf7d7926.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aydın depremi son dakika, afad aydın deprem açıklaması, kandilli aydın deprem büyüklüğü, aydın diri fay hattı, büyük menderes grabeni fay hattı, aydın afad risk haritası, aydın deprem bölgesi mi, aydın 3.8 büyüklüğünde deprem
aydın depremi son dakika, afad aydın deprem açıklaması, kandilli aydın deprem büyüklüğü, aydın diri fay hattı, büyük menderes grabeni fay hattı, aydın afad risk haritası, aydın deprem bölgesi mi, aydın 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Aydın'da deprem
16:12 19.05.2025 (güncellendi: 16:20 19.05.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.58'de gerçekleşen depremin derinliği 8.77 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın’da saat 15.58’de 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin yerin 8.77 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
Aydın deprem riskli mi? Aktif fay var mı?
Aydın ili aktif deprem kuşağında bulunuyor. Büyük Menderes Grabeni’ni oluşturan diri fay hatları, ilin özellikle kuzey kesiminden geçiyor. Bu fay segmentleri, kısa ve düşük atımlı özellikleriyle 5 ila 6.5 büyüklüğünde depremler üretebilme potansiyeline sahip.
AFAD Aydın İl Afet Risk Raporu’na göre, Aydın yalnızca depremlerle değil; sel, taşkın, heyelan, yangın, kaya düşmesi, meteorolojik ve endüstriyel kazalar gibi pek çok afet türü açısından da riskli bölgeler arasında yer alıyor.