https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/afad-buyuklugunu-acikladi-aydinda-deprem-1096343166.html

AFAD büyüklüğünü açıkladı: Aydın'da deprem

AFAD büyüklüğünü açıkladı: Aydın'da deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.58'de gerçekleşen depremin derinliği 8.77... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T16:12+0300

2025-05-19T16:12+0300

2025-05-19T16:20+0300

son depremler

afad

aydın

kandilli rasathanesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın’da saat 15.58’de 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin yerin 8.77 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.Aydın deprem riskli mi? Aktif fay var mı?Aydın ili aktif deprem kuşağında bulunuyor. Büyük Menderes Grabeni’ni oluşturan diri fay hatları, ilin özellikle kuzey kesiminden geçiyor. Bu fay segmentleri, kısa ve düşük atımlı özellikleriyle 5 ila 6.5 büyüklüğünde depremler üretebilme potansiyeline sahip.AFAD Aydın İl Afet Risk Raporu’na göre, Aydın yalnızca depremlerle değil; sel, taşkın, heyelan, yangın, kaya düşmesi, meteorolojik ve endüstriyel kazalar gibi pek çok afet türü açısından da riskli bölgeler arasında yer alıyor.

aydın

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