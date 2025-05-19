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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 106. yıl dönümü, yurt... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, türkiye
фото, fotoğraf, fotoğraf, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, türkiye

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı

13:26 19.05.2025
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 106. yıl dönümü, yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı.
© Fatih Mehmet Kürkçü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Şehir meydanları, stadyumlar ve caddeler Türk bayraklarıyla süslendi.

Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile gelerek ayak bastığı Samsun'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Şehir meydanları, stadyumlar ve caddeler Türk bayraklarıyla süslendi.Atatürk&#x27;ün, Milli Mücadele&#x27;yi başlatmak için 19 Mayıs 1919&#x27;da Bandırma Vapuru ile gelerek ayak bastığı Samsun&#x27;da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. - Sputnik Türkiye
1/10
© Fatih Mehmet Kürkçü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Şehir meydanları, stadyumlar ve caddeler Türk bayraklarıyla süslendi.

Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile gelerek ayak bastığı Samsun'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

© Ali Bilge

Denizli'de 19 Mayıs töreni kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde, 106 metre uzunluğunda Türk bayrağı, gençlerin ellerinde taşındı.

Denizli&#x27;de 19 Mayıs töreni kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde, 106 metre uzunluğunda Türk bayrağı, gençlerin ellerinde taşındı. - Sputnik Türkiye
2/10
© Ali Bilge

Denizli'de 19 Mayıs töreni kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde, 106 metre uzunluğunda Türk bayrağı, gençlerin ellerinde taşındı.

© Tahsin Ceylan

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir grup dalgıç, su altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir grup dalgıç, su altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk&#x27;ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı&#x27;nı kutladı. - Sputnik Türkiye
3/10
© Tahsin Ceylan

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir grup dalgıç, su altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

© İbrahim Yaldız

Muş'un Korkut ilçesinde düzenlenen gençlik yürüyüşünde Tanköy köyünde bir araya gelen gençler, açtıkları Türk bayraklarıyla 5 kilometre yürüyerek Korkut Göleti'ne ulaştı.

Muş&#x27;un Korkut ilçesinde düzenlenen gençlik yürüyüşünde Tanköy köyünde bir araya gelen gençler, açtıkları Türk bayraklarıyla 5 kilometre yürüyerek Korkut Göleti&#x27;ne ulaştı. - Sputnik Türkiye
4/10
© İbrahim Yaldız

Muş'un Korkut ilçesinde düzenlenen gençlik yürüyüşünde Tanköy köyünde bir araya gelen gençler, açtıkları Türk bayraklarıyla 5 kilometre yürüyerek Korkut Göleti'ne ulaştı.

© Çiğdem Münibe Alyanak

Çanakkale'de düzenlenen törenin ardından gençlerin katılımıyla bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çanakkale&#x27;de düzenlenen törenin ardından gençlerin katılımıyla bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
5/10
© Çiğdem Münibe Alyanak

Çanakkale'de düzenlenen törenin ardından gençlerin katılımıyla bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.

© Bestami Bodruk

Diyarbakır'daki kutlamada, motorlu polisler ve sporcular geçiş yaptı.

Diyarbakır&#x27;daki kutlamada, motorlu polisler ve sporcular geçiş yaptı. - Sputnik Türkiye
6/10
© Bestami Bodruk

Diyarbakır'daki kutlamada, motorlu polisler ve sporcular geçiş yaptı.

© Murat Özünal

Karaman'da 'gençlik yürüyüşü' düzenlendi.

Karaman&#x27;da &#x27;gençlik yürüyüşü&#x27; düzenlendi. - Sputnik Türkiye
7/10
© Murat Özünal

Karaman'da 'gençlik yürüyüşü' düzenlendi.

© Ahmet Bayram

Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende genç sporcular, tekvando, cimnastik, güreş ve judo gösterileri yaptı.

Manisa Cumhuriyet Meydanı&#x27;ndaki törende genç sporcular, tekvando, cimnastik, güreş ve judo gösterileri yaptı. - Sputnik Türkiye
8/10
© Ahmet Bayram

Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende genç sporcular, tekvando, cimnastik, güreş ve judo gösterileri yaptı.

© Ekber Türkoğlu

Tokat'ta öğrenciler, spor ve halk oyunları gösterisi sundu.

Tokat&#x27;ta öğrenciler, spor ve halk oyunları gösterisi sundu. - Sputnik Türkiye
9/10
© Ekber Türkoğlu

Tokat'ta öğrenciler, spor ve halk oyunları gösterisi sundu.

© Adsız Günebakan

Gaziantep'teki etkinlikte gençler şarkılar söyledi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Gaziantep&#x27;teki etkinlikte gençler şarkılar söyledi, halk oyunları ekibi gösteri sundu. - Sputnik Türkiye
10/10
© Adsız Günebakan

Gaziantep'teki etkinlikte gençler şarkılar söyledi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

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