19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Şehir meydanları, stadyumlar ve caddeler Türk bayraklarıyla süslendi.

Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile gelerek ayak bastığı Samsun'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.