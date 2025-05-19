19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Şehir meydanları, stadyumlar ve caddeler Türk bayraklarıyla süslendi.
Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile gelerek ayak bastığı Samsun'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Şehir meydanları, stadyumlar ve caddeler Türk bayraklarıyla süslendi.
Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile gelerek ayak bastığı Samsun'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Denizli'de 19 Mayıs töreni kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde, 106 metre uzunluğunda Türk bayrağı, gençlerin ellerinde taşındı.
Denizli'de 19 Mayıs töreni kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde, 106 metre uzunluğunda Türk bayrağı, gençlerin ellerinde taşındı.
Antalya’nın Kaş ilçesinde bir grup dalgıç, su altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Antalya’nın Kaş ilçesinde bir grup dalgıç, su altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Muş'un Korkut ilçesinde düzenlenen gençlik yürüyüşünde Tanköy köyünde bir araya gelen gençler, açtıkları Türk bayraklarıyla 5 kilometre yürüyerek Korkut Göleti'ne ulaştı.
Muş'un Korkut ilçesinde düzenlenen gençlik yürüyüşünde Tanköy köyünde bir araya gelen gençler, açtıkları Türk bayraklarıyla 5 kilometre yürüyerek Korkut Göleti'ne ulaştı.
Çanakkale'de düzenlenen törenin ardından gençlerin katılımıyla bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.
Çanakkale'de düzenlenen törenin ardından gençlerin katılımıyla bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.
Diyarbakır'daki kutlamada, motorlu polisler ve sporcular geçiş yaptı.
Diyarbakır'daki kutlamada, motorlu polisler ve sporcular geçiş yaptı.
Karaman'da 'gençlik yürüyüşü' düzenlendi.
Karaman'da 'gençlik yürüyüşü' düzenlendi.
Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende genç sporcular, tekvando, cimnastik, güreş ve judo gösterileri yaptı.
Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende genç sporcular, tekvando, cimnastik, güreş ve judo gösterileri yaptı.
Tokat'ta öğrenciler, spor ve halk oyunları gösterisi sundu.
Tokat'ta öğrenciler, spor ve halk oyunları gösterisi sundu.
Gaziantep'teki etkinlikte gençler şarkılar söyledi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.
Gaziantep'teki etkinlikte gençler şarkılar söyledi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.