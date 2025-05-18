Ankara'da 'Alman Çoban Köpeği Irk Standartları Yarışması' düzenlendi

Dünya Alman Çoban Köpeği Dernekleri Birliği (WUSV) ile Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneğince (ACKIS) Ankara Dogyy Town Köpek Eğitim Akademisi’nde “Alman Çoban Köpeği Irk Standartları Yarışması” düzenlendi.
Dünya Alman Çoban Köpeği Dernekleri Birliği (WUSV) ile Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneğince (ACKIS) Ankara Dogyy Town Köpek Eğitim Akademisi’nde “Alman Çoban Köpeği Irk Standartları Yarışması” düzenlendi.
70 Alman çoban köpeğinin katıldığı yarışmanın sonunda, üretim izni alınan köpeklerden damızlık olarak kullanılabilecek en iyi olanları tespit ediliyor ve Türkiye'yi temsilen dünya şampiyonalarına gönderiliyor.
70 Alman çoban köpeğinin katıldığı yarışmanın sonunda, üretim izni alınan köpeklerden damızlık olarak kullanılabilecek en iyi olanları tespit ediliyor ve Türkiye'yi temsilen dünya şampiyonalarına gönderiliyor.
Irk özellikleri, fiziksel yapıları ve itaat becerilerine göre değerlendirilen toplam 70 Alman çoban köpeği podyuma çıktı.
Irk özellikleri, fiziksel yapıları ve itaat becerilerine göre değerlendirilen toplam 70 Alman çoban köpeği podyuma çıktı.
Katılımcılar köpekleriyle birlikte hem heyecan hem de gurur dolu bir gün yaşadı.
Katılımcılar köpekleriyle birlikte hem heyecan hem de gurur dolu bir gün yaşadı.
Yarışma sonucunda, üretim izni alınmış köpekler arasından damızlık olarak kullanılmaya uygun olanlar belirlendi.
Yarışma sonucunda, üretim izni alınmış köpekler arasından damızlık olarak kullanılmaya uygun olanlar belirlendi.
Bu köpekler, Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek dünya şampiyonalarında da boy gösterecek.
Bu köpekler, Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek dünya şampiyonalarında da boy gösterecek.