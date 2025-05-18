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Ankara'da 'Alman Çoban Köpeği Irk Standartları Yarışması' düzenlendi
Ankara'da 'Alman Çoban Köpeği Irk Standartları Yarışması' düzenlendi
Sputnik Türkiye
Ankara'da düzenlenen 'Alman Çoban Köpeği Irk Standartları Yarışması'nda, en iyi özelliklere sahip köpekler seçildi. 18.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-18T16:38+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, alman kurdu, yarışma
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, alman kurdu, yarışma

Ankara'da 'Alman Çoban Köpeği Irk Standartları Yarışması' düzenlendi

16:38 18.05.2025
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Ankara'da düzenlenen 'Alman Çoban Köpeği Irk Standartları Yarışması'nda, en iyi özelliklere sahip köpekler seçildi.
© AA / Özge Elif Kızıl

Dünya Alman Çoban Köpeği Dernekleri Birliği (WUSV) ile Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneğince (ACKIS) Ankara Dogyy Town Köpek Eğitim Akademisi’nde “Alman Çoban Köpeği Irk Standartları Yarışması” düzenlendi.

Dünya Alman Çoban Köpeği Dernekleri Birliği (WUSV) ile Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneğince (ACKIS) Ankara Dogyy Town Köpek Eğitim Akademisi’nde “Alman Çoban Köpeği Irk Standartları Yarışması” düzenlendi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Özge Elif Kızıl

Dünya Alman Çoban Köpeği Dernekleri Birliği (WUSV) ile Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneğince (ACKIS) Ankara Dogyy Town Köpek Eğitim Akademisi’nde “Alman Çoban Köpeği Irk Standartları Yarışması” düzenlendi.

© AA / Özge Elif Kızıl

70 Alman çoban köpeğinin katıldığı yarışmanın sonunda, üretim izni alınan köpeklerden damızlık olarak kullanılabilecek en iyi olanları tespit ediliyor ve Türkiye'yi temsilen dünya şampiyonalarına gönderiliyor.

70 Alman çoban köpeğinin katıldığı yarışmanın sonunda, üretim izni alınan köpeklerden damızlık olarak kullanılabilecek en iyi olanları tespit ediliyor ve Türkiye&#x27;yi temsilen dünya şampiyonalarına gönderiliyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Özge Elif Kızıl

70 Alman çoban köpeğinin katıldığı yarışmanın sonunda, üretim izni alınan köpeklerden damızlık olarak kullanılabilecek en iyi olanları tespit ediliyor ve Türkiye'yi temsilen dünya şampiyonalarına gönderiliyor.

© AA / Özge Elif Kızıl

Irk özellikleri, fiziksel yapıları ve itaat becerilerine göre değerlendirilen toplam 70 Alman çoban köpeği podyuma çıktı.

Irk özellikleri, fiziksel yapıları ve itaat becerilerine göre değerlendirilen toplam 70 Alman çoban köpeği podyuma çıktı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Özge Elif Kızıl

Irk özellikleri, fiziksel yapıları ve itaat becerilerine göre değerlendirilen toplam 70 Alman çoban köpeği podyuma çıktı.

© AA / Özge Elif Kızıl

Katılımcılar köpekleriyle birlikte hem heyecan hem de gurur dolu bir gün yaşadı.

Katılımcılar köpekleriyle birlikte hem heyecan hem de gurur dolu bir gün yaşadı. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Özge Elif Kızıl

Katılımcılar köpekleriyle birlikte hem heyecan hem de gurur dolu bir gün yaşadı.

© AA / Özge Elif Kızıl

Yarışma sonucunda, üretim izni alınmış köpekler arasından damızlık olarak kullanılmaya uygun olanlar belirlendi.

Yarışma sonucunda, üretim izni alınmış köpekler arasından damızlık olarak kullanılmaya uygun olanlar belirlendi. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Özge Elif Kızıl

Yarışma sonucunda, üretim izni alınmış köpekler arasından damızlık olarak kullanılmaya uygun olanlar belirlendi.

© AA / Özge Elif Kızıl

Bu köpekler, Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek dünya şampiyonalarında da boy gösterecek.

Bu köpekler, Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek dünya şampiyonalarında da boy gösterecek. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Özge Elif Kızıl

Bu köpekler, Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek dünya şampiyonalarında da boy gösterecek.

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