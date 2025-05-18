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Cannes’da büyük alkış: Jennifer Lawrence’ın yeni filmi 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı
Cannes’da büyük alkış: Jennifer Lawrence’ın yeni filmi 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı
Sputnik Türkiye
Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, Cannes Film Festivali’nde yeni filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıktı. Dünya prömiyeri festivalin ana yarışma... 18.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-18T14:57+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, cannes film festivali, jennifer lawrence, robert pattinson
фото, fotoğraf, fotoğraf, cannes film festivali, jennifer lawrence, robert pattinson

Cannes’da büyük alkış: Jennifer Lawrence’ın yeni filmi 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı

14:57 18.05.2025
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Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, Cannes Film Festivali’nde yeni filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıktı. Dünya prömiyeri festivalin ana yarışma bölümünde yapılan film, gösterimin ardından tam 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
© Mustafa Yalçın

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali devam ediyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen "Die, My Love" filminin gösterimine, İngiliz aktör Robert Pattinson, ABD'li aktris Jennifer Lawrence, ABD'li aktör ve müzisyen Lakeith Stanfield ve İngiliz yönetmen Lynne Ramsay de katıldı.

Fransa&#x27;nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78&#x27;incisi düzenlenen Cannes Film Festivali devam ediyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen &quot;Die, My Love&quot; filminin gösterimine, İngiliz aktör Robert Pattinson, ABD&#x27;li aktris Jennifer Lawrence, ABD&#x27;li aktör ve müzisyen Lakeith Stanfield ve İngiliz yönetmen Lynne Ramsay de katıldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© Mustafa Yalçın

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali devam ediyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen "Die, My Love" filminin gösterimine, İngiliz aktör Robert Pattinson, ABD'li aktris Jennifer Lawrence, ABD'li aktör ve müzisyen Lakeith Stanfield ve İngiliz yönetmen Lynne Ramsay de katıldı.

© Mustafa Yalçın

Film gösteriminin ardından oyuncular 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Film gösteriminin ardından oyuncular 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı. - Sputnik Türkiye
2/5
© Mustafa Yalçın

Film gösteriminin ardından oyuncular 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

© Mustafa Yalçın

Lawrence’ın hem başrolünde yer aldığı hem de yapımcılığını üstlendiği filmin ismi henüz vizyon için netleşmemiş olsa da Cannes’daki ilk gösterimi büyük ses getirdi.

Lawrence’ın hem başrolünde yer aldığı hem de yapımcılığını üstlendiği filmin ismi henüz vizyon için netleşmemiş olsa da Cannes’daki ilk gösterimi büyük ses getirdi. - Sputnik Türkiye
3/5
© Mustafa Yalçın

Lawrence’ın hem başrolünde yer aldığı hem de yapımcılığını üstlendiği filmin ismi henüz vizyon için netleşmemiş olsa da Cannes’daki ilk gösterimi büyük ses getirdi.

© Mustafa Yalçın

Gösterimin ardından gözleri dolu olduğu görülen Jennifer Lawrence, alkışlara el sallayarak karşılık verdi. Bazı eleştirmenler performansını “kariyerinin en olgun işi” olarak tanımlarken, film kısa sürede festivalin en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi.

Gösterimin ardından gözleri dolu olduğu görülen Jennifer Lawrence, alkışlara el sallayarak karşılık verdi. Bazı eleştirmenler performansını “kariyerinin en olgun işi” olarak tanımlarken, film kısa sürede festivalin en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. - Sputnik Türkiye
4/5
© Mustafa Yalçın

Gösterimin ardından gözleri dolu olduğu görülen Jennifer Lawrence, alkışlara el sallayarak karşılık verdi. Bazı eleştirmenler performansını “kariyerinin en olgun işi” olarak tanımlarken, film kısa sürede festivalin en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi.

© Mustafa Yalçın

Lawrence son olarak 2023 yapımı “No Hard Feelings” filminde rol almış ve uzun bir süre sinemadan uzak kalmıştı.

Lawrence son olarak 2023 yapımı “No Hard Feelings” filminde rol almış ve uzun bir süre sinemadan uzak kalmıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© Mustafa Yalçın

Lawrence son olarak 2023 yapımı “No Hard Feelings” filminde rol almış ve uzun bir süre sinemadan uzak kalmıştı.

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