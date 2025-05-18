Cannes’da büyük alkış: Jennifer Lawrence’ın yeni filmi 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali devam ediyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen "Die, My Love" filminin gösterimine, İngiliz aktör Robert Pattinson, ABD'li aktris Jennifer Lawrence, ABD'li aktör ve müzisyen Lakeith Stanfield ve İngiliz yönetmen Lynne Ramsay de katıldı.
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali devam ediyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen "Die, My Love" filminin gösterimine, İngiliz aktör Robert Pattinson, ABD'li aktris Jennifer Lawrence, ABD'li aktör ve müzisyen Lakeith Stanfield ve İngiliz yönetmen Lynne Ramsay de katıldı.
Film gösteriminin ardından oyuncular 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Film gösteriminin ardından oyuncular 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Lawrence’ın hem başrolünde yer aldığı hem de yapımcılığını üstlendiği filmin ismi henüz vizyon için netleşmemiş olsa da Cannes’daki ilk gösterimi büyük ses getirdi.
Lawrence’ın hem başrolünde yer aldığı hem de yapımcılığını üstlendiği filmin ismi henüz vizyon için netleşmemiş olsa da Cannes’daki ilk gösterimi büyük ses getirdi.
Gösterimin ardından gözleri dolu olduğu görülen Jennifer Lawrence, alkışlara el sallayarak karşılık verdi. Bazı eleştirmenler performansını “kariyerinin en olgun işi” olarak tanımlarken, film kısa sürede festivalin en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi.
Gösterimin ardından gözleri dolu olduğu görülen Jennifer Lawrence, alkışlara el sallayarak karşılık verdi. Bazı eleştirmenler performansını “kariyerinin en olgun işi” olarak tanımlarken, film kısa sürede festivalin en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi.
Lawrence son olarak 2023 yapımı “No Hard Feelings” filminde rol almış ve uzun bir süre sinemadan uzak kalmıştı.
Lawrence son olarak 2023 yapımı “No Hard Feelings” filminde rol almış ve uzun bir süre sinemadan uzak kalmıştı.