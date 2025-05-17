https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/gocek-koylarinda-muzik-yasaklandi-15-mayista-basliyor-1096300243.html
Göcek koylarında müzik yasaklandı: 15 Eylül'e kadar sürecek
Göcek koylarında müzik yasaklandı: 15 Eylül'e kadar sürecek
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek koylarında yaz sezonu boyunca müzik yasağı uygulamasını başlattı. 15 Mayıs–15 Eylül tarihleri arasında... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T12:23+0300
2025-05-17T12:23+0300
2025-05-17T12:28+0300
türki̇ye
göcek
yasak
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/11/1096300293_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b6dfa704a46a4d4e90632c6e4a4587a2.jpg
Muğla'nın Göcek bölgesi, Türkiye’nin en çok tercih edilen mavi yolculuk rotaları arasında yer alıyor. Ancak bu yaz, Göcek koylarında sessiz bir dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, koylarda belirli saatlerde müzik yasağı getirildiğini duyurdu.Yasağın amacı: Doğal yaşamı korumakAlınan kararın temel nedeni, Göcek koylarının deniz kaplumbağaları için kritik bir üreme alanı olması. Gürültü kirliliğinin bu hassas canlıların doğal döngüsünü olumsuz etkilememesi amacıyla, müzik yayınına sınırlama getirildi.Yeni düzenlemeye göre;🗓️ 15 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında,⏰ Saat 20.00 ile 08.00 arasında,⛵ Teknelerde müzik yayını yapılamayacak.Bu saatler dışında müzik yayını yalnızca bakanlık izni ile mümkün olacak. Müzik yasağına aykırı hareket eden tekneler hakkında idari işlem uygulanacak.
türki̇ye
göcek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/11/1096300293_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d20d006caaba8f5f9d661e0af387d81b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
göcek, yasak, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
göcek, yasak, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
Göcek koylarında müzik yasaklandı: 15 Eylül'e kadar sürecek
12:23 17.05.2025 (güncellendi: 12:28 17.05.2025)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek koylarında yaz sezonu boyunca müzik yasağı uygulamasını başlattı. 15 Mayıs–15 Eylül tarihleri arasında 20.00 ile 08.00 saatleri arasında teknelerde müzik yayını yasaklandı. Karar, deniz kaplumbağalarının üreme alanlarını koruma amacı taşıyor.
Muğla'nın Göcek bölgesi, Türkiye’nin en çok tercih edilen mavi yolculuk rotaları arasında yer alıyor. Ancak bu yaz, Göcek koylarında sessiz bir dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, koylarda belirli saatlerde müzik yasağı getirildiğini duyurdu.
Yasağın amacı: Doğal yaşamı korumak
Alınan kararın temel nedeni, Göcek koylarının deniz kaplumbağaları için kritik bir üreme alanı olması. Gürültü kirliliğinin bu hassas canlıların doğal döngüsünü olumsuz etkilememesi amacıyla, müzik yayınına sınırlama getirildi.
Yeni düzenlemeye göre;
🗓️ 15 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında,
⏰ Saat 20.00 ile 08.00 arasında,
⛵ Teknelerde müzik yayını yapılamayacak.
Bu saatler dışında müzik yayını yalnızca bakanlık izni ile mümkün olacak. Müzik yasağına aykırı hareket eden tekneler hakkında idari işlem uygulanacak.