https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/gocek-koylarinda-muzik-yasaklandi-15-mayista-basliyor-1096300243.html

Göcek koylarında müzik yasaklandı: 15 Eylül'e kadar sürecek

Göcek koylarında müzik yasaklandı: 15 Eylül'e kadar sürecek

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek koylarında yaz sezonu boyunca müzik yasağı uygulamasını başlattı. 15 Mayıs–15 Eylül tarihleri arasında... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T12:23+0300

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türki̇ye

göcek

yasak

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

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Muğla'nın Göcek bölgesi, Türkiye’nin en çok tercih edilen mavi yolculuk rotaları arasında yer alıyor. Ancak bu yaz, Göcek koylarında sessiz bir dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, koylarda belirli saatlerde müzik yasağı getirildiğini duyurdu.Yasağın amacı: Doğal yaşamı korumakAlınan kararın temel nedeni, Göcek koylarının deniz kaplumbağaları için kritik bir üreme alanı olması. Gürültü kirliliğinin bu hassas canlıların doğal döngüsünü olumsuz etkilememesi amacıyla, müzik yayınına sınırlama getirildi.Yeni düzenlemeye göre;🗓️ 15 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında,⏰ Saat 20.00 ile 08.00 arasında,⛵ Teknelerde müzik yayını yapılamayacak.Bu saatler dışında müzik yayını yalnızca bakanlık izni ile mümkün olacak. Müzik yasağına aykırı hareket eden tekneler hakkında idari işlem uygulanacak.

türki̇ye

göcek

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Sputnik Türkiye

göcek, yasak, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı