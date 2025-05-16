https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/sarikamista-bahar-yerini-yeniden-kisa-birakti-hava-sicakligi-eksi-2yi-gordu-1096275423.html
Sarıkamış'ta bahar yerini yeniden kışa bıraktı: Hava sıcaklığı eksi 2'yi gördü
Sarıkamış'ta bahar yerini yeniden kışa bıraktı: Hava sıcaklığı eksi 2'yi gördü
Sputnik Türkiye
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Mayıs ayının ortasında hava sıcaklığı hala eksi dereceleri görüyor. Dağlardaki karların erimediği ilçede, gece saatlerinde hava... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T12:35+0300
2025-05-16T12:35+0300
2025-05-16T12:35+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, kars
фото, fotoğraf, fotoğraf, kars
Sarıkamış'ta bahar yerini yeniden kışa bıraktı: Hava sıcaklığı eksi 2'yi gördü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Mayıs ayının ortasında hava sıcaklığı hala eksi dereceleri görüyor. Dağlardaki karların erimediği ilçede, gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 2 derece ölçüldü. Sabah saatlerinde kırağıya uyanan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.
© AA / Hüseyin Demirci
Kars’ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde, mayıs ortasında kar yağdı. İlçede dağlar, karla kaplandı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde, mayıs ortasında kar yağdı. İlçede dağlar, karla kaplandı.
© AA / Hüseyin Demirci
Soğuk havanın etkisiyle araçların camlarını buz, çiçekler ve bitkileri kırağı tuttu.
Soğuk havanın etkisiyle araçların camlarını buz, çiçekler ve bitkileri kırağı tuttu.
© AA / Hüseyin Demirci
İlçede hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye düştü.
İlçede hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye düştü.
© AA / Hüseyin Demirci
Soğuk nedeniyle Çamaşır Deresi'ndeki küçük göletlerin donduğu aktarıldı.
Soğuk nedeniyle Çamaşır Deresi'ndeki küçük göletlerin donduğu aktarıldı.
© AA / Hüseyin Demirci
Soğuk hava nedeniyle çiçekler ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Soğuk hava nedeniyle çiçekler ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
© AA / Hüseyin Demirci
Kars’ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde, mayıs ortasında kar yağdı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde, mayıs ortasında kar yağdı.