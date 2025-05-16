https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/dunya-capinda-bilim-insani-yine-ayni-yontemle-dolandirilmis-milyonlarini-kaptirdi-1096266132.html

Dünya çapında bilim insanı, yine aynı yöntemle dolandırılmış: Milyonlarını kaptırdı

Dünya çapında bilim insanı, yine aynı yöntemle dolandırılmış: Milyonlarını kaptırdı

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin en prestijli bilim insanlarından biri olan Profesör Dr. Ülker Meral Çulha, adının terör soruşturmasına karıştığı yalanıyla dolandırıldı. Üç gün... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T07:23+0300

2025-05-16T07:23+0300

2025-05-16T07:23+0300

yaşam

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

e-dolandırıcılık

sahte polis

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Türkiye’nin en saygın bilim insanlarından biri olan, İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyesi ve psikoterapist Onursal Profesör Dr. Ülker Meral Çulha (82), iki yıl önce İstanbul Şişli’de film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılığın hedefi oldu. Bir dönem Birleşmiş Milletler’de de görev yapan Çulha, cep telefonundan aranarak adının sözde “terör örgütü soruşturmasına” karıştığı yalanıyla kandırıldı. Sahte polisler, “devlet güvencesi” bahanesiyle 22 bin 841 dolar nakit para ile yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyasını aldı.3 gün sürdüSabah gazetesinin haberine göre kendilerini “Cumhur Bey” ve “Ahmet Bey” olarak tanıtan kişiler, polis olduklarını söyleyerek Çulha’ya tüm para ve ziynet eşyalarını “devlet korumasına” almaları gerektiğini belirtti. 3 gün boyunca telefonla yönlendirilen ve psikolojik baskı altına alınan profesör, sonunda evine gelen sahte polislere 22 bin 841 dolar nakit parayı ve yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altın takıları teslim etti. Ziynet eşyaları arasında Osmanlı döneminden kalma aile yadigârı altın zincirler, altın iğne, saatli zincir ve altın bilezikler de bulunuyordu.Olaydan sonra şüphelenen Prof. Dr. Çulha, gerçek emniyet birimlerine başvurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün başlattığı titiz soruşturma sonucu, dolandırıcıların Esenyurt’taki bir rezidansta kaldıkları belirlendi. Adrese yapılan baskında 6 yabancı şüpheli yakalandı.Yapılan aramalarda, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda para, sahte kimlikler ve dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin farklı şehirlerde de aynı yöntemle başka kişileri dolandırdığı, paraların kurye noktaları üzerinden aktarıldığı tespit edildi.Haklarında hazırlanan iddianameyle birlikte yargı süreci başladı. 4 zanlı tutuklu yargılanırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olay savcılık iddianamesiyle ortaya çıktı.Profesör Dr. Ülker Meral Çulha kimdir?Prof. Çulha ABD’de Minnesota Ü.’den klinik/danışmanlık psikolojisinde PhD almıştır. ABD’de Columbia Ü.’de araştırma, Birleşmiş Milletler'de IK, Iowa Devlet Ü.’de de lisanslı klinik psikolog ve asistan profesör olarak çalışmıştır. Türkiye’de ise Koç Üniversitesi'nde Öğrenci Dekanlığı, Sabancı Üniversitesi'nde Danışmanlık Ünitesinin kurulma aşamasında rektör danışmanlığı ve psikoterapist, Boğaziçi, Haliç Ü.de öğretim üyeliği yapmıştır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/bakanliktan-dolandiricilik-uyarisi-tatile-gidecegim-derken-dolandiricilarin-tuzagina-dusmeyin-1096209943.html

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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, sahte polis