https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/bakanlik-duyurdu-balon-baligi-avlayanlara-35-tl-verilecek-1096294022.html
Bakanlık duyurdu: Balon Balığı avlayanlara 35 TL verilecek
Bakanlık duyurdu: Balon Balığı avlayanlara 35 TL verilecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Kararıyla balon balığı avcılığına yönelik destekleme tutarında artış yapıldı. Benekli balon balığında (Lagocephalus sceleratus) 100 bin adede... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T23:58+0300
2025-05-16T23:58+0300
2025-05-16T23:58+0300
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toplu balık ölümleri
ölü balık
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Balon balığı avcılığına yönelik destekleme tutarı, benekli tür için 100 bin adede kadar 35 liraya yükseltildi.Balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin karar kapsamında, avcılara verilen birim destekleme tutarlarında güncelleme yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, halk arasında zehirli yapısıyla bilinen benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için 100 bin adede kadar olan avcılık faaliyetlerinde destekleme tutarı, önceki 25 lira seviyesinden 35 liraya çıktı.Diğer balon balığı türleri için ise mevcut uygulama korunarak, 200 bin adede kadar olan miktar için destekleme bedeli 10 lira olarak sabit tutuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240122/zehirli-balon-baligi-rotasini-marmaraya-cevirdi-tukettikten-yarim-saat-sonra-olume-sebep-olabilir-1079905198.html
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balon, balık, toplu balık ölümleri, ölü balık, balık tutmak, av, av yasağı, av turizmi , av sezonu, tarım ve orman bakanlığı, tarım yasası, tarım işçisi, tarım arazisi, tarım ürünü
balon, balık, toplu balık ölümleri, ölü balık, balık tutmak, av, av yasağı, av turizmi , av sezonu, tarım ve orman bakanlığı, tarım yasası, tarım işçisi, tarım arazisi, tarım ürünü
Bakanlık duyurdu: Balon Balığı avlayanlara 35 TL verilecek
Cumhurbaşkanı Kararıyla balon balığı avcılığına yönelik destekleme tutarında artış yapıldı. Benekli balon balığında (Lagocephalus sceleratus) 100 bin adede kadar olan destekleme miktarı 25 liradan 35 liraya çıkarıldı. Diğer türlerde ise 200 bin adede kadar 10 lira destekleme uygulanmaya devam edecek.
Balon balığı avcılığına yönelik destekleme tutarı, benekli tür için 100 bin adede kadar 35 liraya yükseltildi.
Balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin karar kapsamında, avcılara verilen birim destekleme tutarlarında güncelleme yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, halk arasında zehirli yapısıyla bilinen benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için 100 bin adede kadar olan avcılık faaliyetlerinde destekleme tutarı, önceki 25 lira seviyesinden 35 liraya çıktı.
Diğer balon balığı türleri için ise mevcut uygulama korunarak, 200 bin adede kadar olan miktar için destekleme bedeli 10 lira olarak sabit tutuldu.