https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/bakanlik-duyurdu-balon-baligi-avlayanlara-35-tl-verilecek-1096294022.html

Bakanlık duyurdu: Balon Balığı avlayanlara 35 TL verilecek

Bakanlık duyurdu: Balon Balığı avlayanlara 35 TL verilecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Kararıyla balon balığı avcılığına yönelik destekleme tutarında artış yapıldı. Benekli balon balığında (Lagocephalus sceleratus) 100 bin adede... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T23:58+0300

2025-05-16T23:58+0300

2025-05-16T23:58+0300

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Balon balığı avcılığına yönelik destekleme tutarı, benekli tür için 100 bin adede kadar 35 liraya yükseltildi.Balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin karar kapsamında, avcılara verilen birim destekleme tutarlarında güncelleme yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, halk arasında zehirli yapısıyla bilinen benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için 100 bin adede kadar olan avcılık faaliyetlerinde destekleme tutarı, önceki 25 lira seviyesinden 35 liraya çıktı.Diğer balon balığı türleri için ise mevcut uygulama korunarak, 200 bin adede kadar olan miktar için destekleme bedeli 10 lira olarak sabit tutuldu.

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