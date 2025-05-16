https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/abd-hava-kuvvetleri-gazisi-sputnike-iraktaki-savas-suclarini-anlatti-1096283915.html
ABD Hava Kuvvetleri gazisi Sputnik'e Irak'taki savaş suçlarını anlattı
ABD Hava Kuvvetleri gazisi Sputnik'e Irak'taki savaş suçlarını anlattı
Sputnik Türkiye
Yugoslavya ve Irak'ta görev yapmış bir ABD Hava Kuvvetleri gazisi, Sputnik'e verdiği röportajda, orduda yaygın yolsuzlukları, cezasız kalan BlackWater savaş... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T15:14+0300
2025-05-16T15:14+0300
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blackwater
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ABD Hava Kuvvetleri gazisi Sputnik'e konuştu: Irak'taki savaş suçlarını anlattı
Sputnik Türkiye
ABD Hava Kuvvetleri gazisi Sputnik'e konuştu: Irak'taki savaş suçlarını anlattı
2025-05-16T15:14+0300
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Sputnik Türkiye
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vi̇deo, abd, irak, sputnik, abd hava kuvvetleri, blackwater, видео
vi̇deo, abd, irak, sputnik, abd hava kuvvetleri, blackwater, видео
ABD Hava Kuvvetleri gazisi Sputnik'e Irak'taki savaş suçlarını anlattı
15:14 16.05.2025 (güncellendi: 15:15 16.05.2025)
Yugoslavya ve Irak'ta görev yapmış bir ABD Hava Kuvvetleri gazisi, Sputnik'e verdiği röportajda, orduda yaygın yolsuzlukları, cezasız kalan BlackWater savaş suçlarını ifşa edip Irak savaşında kendisini en çok şaşırtanları da anlattı.