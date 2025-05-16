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ABD Hava Kuvvetleri gazisi Sputnik'e Irak'taki savaş suçlarını anlattı
ABD Hava Kuvvetleri gazisi Sputnik'e Irak'taki savaş suçlarını anlattı
Sputnik Türkiye
Yugoslavya ve Irak'ta görev yapmış bir ABD Hava Kuvvetleri gazisi, Sputnik'e verdiği röportajda, orduda yaygın yolsuzlukları, cezasız kalan BlackWater savaş... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Hava Kuvvetleri gazisi Sputnik'e konuştu: Irak'taki savaş suçlarını anlattı
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ABD Hava Kuvvetleri gazisi Sputnik'e konuştu: Irak'taki savaş suçlarını anlattı
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ABD Hava Kuvvetleri gazisi Sputnik'e Irak'taki savaş suçlarını anlattı

15:14 16.05.2025 (güncellendi: 15:15 16.05.2025)
© SputnikABD Hava Kuvvetleri gazisi Sputnik'e konuştu: Irak'taki savaş suçlarını anlattı
ABD Hava Kuvvetleri gazisi Sputnik'e konuştu: Irak'taki savaş suçlarını anlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
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Yugoslavya ve Irak'ta görev yapmış bir ABD Hava Kuvvetleri gazisi, Sputnik'e verdiği röportajda, orduda yaygın yolsuzlukları, cezasız kalan BlackWater savaş suçlarını ifşa edip Irak savaşında kendisini en çok şaşırtanları da anlattı.
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