ABD Hava Kuvvetleri gazisi Sputnik'e Irak'taki savaş suçlarını anlattı

© Sputnik ABD Hava Kuvvetleri gazisi Sputnik'e konuştu: Irak'taki savaş suçlarını anlattı © Sputnik

Yugoslavya ve Irak'ta görev yapmış bir ABD Hava Kuvvetleri gazisi, Sputnik'e verdiği röportajda, orduda yaygın yolsuzlukları, cezasız kalan BlackWater savaş suçlarını ifşa edip Irak savaşında kendisini en çok şaşırtanları da anlattı.