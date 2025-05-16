SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emlak vergisinden kimler muaf?

“Emlak vergilerinin son ödeme tarihleri geliyor. Bunu ödemeye gücü olmayan insanlar olduğu gibi bu vergiden muaf olan insanlar da var. Engelliler, emekliler, hiç geliri olmayanlar, gaziler, dul ve yetimler, 65 yaşını doldurmuş muhtaç ve kimsesiz aylığı alanlar bu vergiden muaf oluyor. Engelli bir bireyin geliri olsa da yine de muaf oluyor”