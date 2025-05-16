https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/1096285062.html
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emlak vergisinden kimler muaf?
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emlak vergisinden kimler muaf?
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK Uzmanı Melis Elmen’in konuğu gazeteci Serhat Ayan oldu. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T15:06+0300
2025-05-16T15:06+0300
2025-05-16T17:39+0300
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SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emlak vergisinden kimler muaf?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emlak vergisinden kimler muaf?
Emlak vergisi ile kira gelir vergisi için taksit ve beyanname dönemi devam ediyor. 2025 yılı içerisinde 2 taksitle ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti, 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenebilecek.Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında emlak vergilerinin son ödeme tarihleri yaklaşırken vergiden kimlerin muaf olduğunu anlattı.
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Melis Elmen
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MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emlak vergisinden kimler muaf?
15:06 16.05.2025 (güncellendi: 17:39 16.05.2025)
Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK Uzmanı Melis Elmen’in konuğu gazeteci Serhat Ayan oldu.
Emlak vergisi ile kira gelir vergisi için taksit ve beyanname dönemi devam ediyor. 2025 yılı içerisinde 2 taksitle ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti, 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenebilecek.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında emlak vergilerinin son ödeme tarihleri yaklaşırken vergiden kimlerin muaf olduğunu anlattı.
“Emlak vergilerinin son ödeme tarihleri geliyor. Bunu ödemeye gücü olmayan insanlar olduğu gibi bu vergiden muaf olan insanlar da var. Engelliler, emekliler, hiç geliri olmayanlar, gaziler, dul ve yetimler, 65 yaşını doldurmuş muhtaç ve kimsesiz aylığı alanlar bu vergiden muaf oluyor. Engelli bir bireyin geliri olsa da yine de muaf oluyor”