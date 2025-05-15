Rusya’dan Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi azaltma anlaşmasına destek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Boğaziçi Üniversitesi kendini korumaya çalışıyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor'
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TEİS İzmir Basın Sözcüsü Murat Çiftçi: 'Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay Zeka kullanımında yaşanan artışla özel 5G ağlarında güvenlik açıkları alarm veriyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Gelmiş geçmiş en karışık pazar
15:12
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
15:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Trump bir iş adamı. Siyaset adamı değil’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Ecz. Murat Çiftçi: ‘Ticarethane değil, sağlık kuruluşuyuz’
17:46
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı'da fes ile başlayan bir zorluk hikâyesi
18:13
2 dk
TARİHTE BUGÜN
NATO'ya karşı Varşova Paktı
18:19
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor”
18:26
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da buluşuyor: Dolmabahçe’de yeni müzakere süreci başlıyor
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK: Yoksulluk oranı 2024'te yüzde 21,2
09:07
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
11 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
GÜN ORTASI
Yeni trafik cezaları Meclis'te
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Un serilen ipin Nasreddin Hoca ile bağlantısı
17:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
'Vatanperver Hasan Tahsin' 106 yıl önce bugün şehit edildi
18:22
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Toprağın dili nasıl halkın diline yansıdı?
19:05
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/rusyadan-hindistan-ve-pakistan-arasindaki-gerilimi-azaltma-anlasmasina-destek-1096243779.html
Rusya’dan Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi azaltma anlaşmasına destek
Rusya’dan Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi azaltma anlaşmasına destek
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi azaltma anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı ve durumun uzun vadede normalleşmesini umduğu belirtildi. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T12:01+0300
2025-05-15T12:05+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
hindistan
pakistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0a/1096121206_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_0648333e995f0305d511bbd57956811a.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi azaltma anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.Zaharova, Hindistan ve Pakistan arasında varılan gerilimi azaltma anlaşmasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Rusya'nın, Hindistan ve Pakistan arasında diyaloğun yeniden başlatılmasını ve karşılıklı güvenin arttırılmasını sürekli olarak savunduğunu anımsatan Rus diplomat, “Her iki ülkeye de aralarındaki anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik yollarla ikili temelde çözüme kavuşturma çağrısında bulunuyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/ukrayna-2022den-bu-yana-ilk-kez-nato-zirvesine-davet-edilmedi--1096240458.html
rusya
hindistan
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0a/1096121206_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_f021105fe2ef071fb19d562a9f3f26ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, hindistan, pakistan
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, hindistan, pakistan

Rusya’dan Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi azaltma anlaşmasına destek

12:01 15.05.2025 (güncellendi: 12:05 15.05.2025)
© AA / Chudary NaseerPakistan ile Hindistan arasında yapılan ateşkesin ardından Pakistan halkı enkaz kaldırma çalışmalarına başladı
Pakistan ile Hindistan arasında yapılan ateşkesin ardından Pakistan halkı enkaz kaldırma çalışmalarına başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© AA / Chudary Naseer
Abone ol
Rusya’nın Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi azaltma anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı ve durumun uzun vadede normalleşmesini umduğu belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi azaltma anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Zaharova, Hindistan ve Pakistan arasında varılan gerilimi azaltma anlaşmasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Delhi ve İslamabad arasında gerilimin azaltılması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor, ortaya çıkan durumun normalleşmesinin uzun vadeli ve sürdürülebilir olmasını umuyor, bunu bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için temel bir koşul olarak görüyor ve ilgili tarafların itidal göstermeye devam ederek durumun yeni bir tırmanışa geçmesini önleyeceklerine inanıyoruz.
Rusya'nın, Hindistan ve Pakistan arasında diyaloğun yeniden başlatılmasını ve karşılıklı güvenin arttırılmasını sürekli olarak savunduğunu anımsatan Rus diplomat, “Her iki ülkeye de aralarındaki anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik yollarla ikili temelde çözüme kavuşturma çağrısında bulunuyoruz” dedi.
Ukrayna NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
DÜNYA
Ukrayna, 2022’den bu yana ilk kez NATO Zirvesi’ne davet edilmedi
11:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала