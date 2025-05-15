Rusya’dan Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi azaltma anlaşmasına destek

Delhi ve İslamabad arasında gerilimin azaltılması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor, ortaya çıkan durumun normalleşmesinin uzun vadeli ve sürdürülebilir olmasını umuyor, bunu bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için temel bir koşul olarak görüyor ve ilgili tarafların itidal göstermeye devam ederek durumun yeni bir tırmanışa geçmesini önleyeceklerine inanıyoruz.