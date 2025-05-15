https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/rusyadan-hindistan-ve-pakistan-arasindaki-gerilimi-azaltma-anlasmasina-destek-1096243779.html
Rusya’dan Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi azaltma anlaşmasına destek
Rusya’dan Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi azaltma anlaşmasına destek
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi azaltma anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı ve durumun uzun vadede normalleşmesini umduğu belirtildi. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T12:01+0300
2025-05-15T12:01+0300
2025-05-15T12:05+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi azaltma anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.Zaharova, Hindistan ve Pakistan arasında varılan gerilimi azaltma anlaşmasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Rusya'nın, Hindistan ve Pakistan arasında diyaloğun yeniden başlatılmasını ve karşılıklı güvenin arttırılmasını sürekli olarak savunduğunu anımsatan Rus diplomat, “Her iki ülkeye de aralarındaki anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik yollarla ikili temelde çözüme kavuşturma çağrısında bulunuyoruz” dedi.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, hindistan, pakistan
Rusya’dan Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi azaltma anlaşmasına destek
12:01 15.05.2025 (güncellendi: 12:05 15.05.2025)
Rusya’nın Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi azaltma anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı ve durumun uzun vadede normalleşmesini umduğu belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi azaltma anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Zaharova, Hindistan ve Pakistan arasında varılan gerilimi azaltma anlaşmasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Delhi ve İslamabad arasında gerilimin azaltılması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor, ortaya çıkan durumun normalleşmesinin uzun vadeli ve sürdürülebilir olmasını umuyor, bunu bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için temel bir koşul olarak görüyor ve ilgili tarafların itidal göstermeye devam ederek durumun yeni bir tırmanışa geçmesini önleyeceklerine inanıyoruz.
Rusya'nın, Hindistan ve Pakistan arasında diyaloğun yeniden başlatılmasını ve karşılıklı güvenin arttırılmasını sürekli olarak savunduğunu anımsatan Rus diplomat, “Her iki ülkeye de aralarındaki anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik yollarla ikili temelde çözüme kavuşturma çağrısında bulunuyoruz” dedi.