https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-iki-yerlesim-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1096245096.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass'ta iki yerleşim daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass'ta iki yerleşim daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun başarılı taarruz sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Torskoye ve Novoaleksandrovka yerleşim merkezlerinin kontrolünü ele geçirdiği... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T12:40+0300

2025-05-15T12:40+0300

2025-05-15T12:38+0300

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Torskoye ve Novoaleksandrovka köylerini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 400 asker, bir tank ve 19 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 149 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üsleri altyapı tesisleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus Karadeniz Filosu'na bağlı güçler, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait bir insansız hücumbotunu imha etti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun sekiz adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 169 uçak tipi İHA düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/ukrayna-2022den-bu-yana-ilk-kez-nato-zirvesine-davet-edilmedi--1096240458.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat