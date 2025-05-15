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Putin, İstanbul'daki görüşmelerde yer alacak heyeti onayladı
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/pezeskiyan-iran-nukleer-anlasma-konusundaki-tutumundan-vazgecmeyecek-1096233685.html
Pezeşkiyan: İran nükleer anlaşma konusundaki tutumundan vazgeçmeyecek
Pezeşkiyan: İran nükleer anlaşma konusundaki tutumundan vazgeçmeyecek
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump'ın İran'ın nükleer anlaşma konusundaki tutumundan vazgeçeceğini düşündüğünü, ancak Tahran’nın onurunu pazarlık konusu... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T01:16+0300
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dünya
mesud pezeşkiyan
i̇ran
tahran
donald trump
abd
nükleer anlaşma
fars haber ajansı
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Fras ajansının aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sloganlarından korkarak Tahran'ın nükleer meseledeki tutumundan vazgeçeceğini düşündüğünü, ancak İran'ın onurunu kimseyle pazarlık konusu yapmayacağını söyledi.Pezeşkiyan, “Trump, bizim onun sloganlarından korkacağımızı ve İran'ı iflasa sürükleyeceği yönündeki tehditlerine boyun eğeceğimizi düşünüyor. Bu devletin onuru hilafına kimseyle anlaşma yapmayacağız” ifadelerini kullandı.Daha önce Trump, Tahran'ın nükleer anlaşmayı reddetmesi halinde İran'ın petrol arzını sıfıra indireceğini ve ülkeyi iflasa sürükleyeceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/iran-ve-avrupa-uclusu-temsilcileri-16-mayista-istanbulda-bir-araya-gelecek--1096198983.html
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mesud pezeşkiyan, i̇ran, tahran, donald trump, abd, nükleer anlaşma, fars haber ajansı
mesud pezeşkiyan, i̇ran, tahran, donald trump, abd, nükleer anlaşma, fars haber ajansı

Pezeşkiyan: İran nükleer anlaşma konusundaki tutumundan vazgeçmeyecek

01:16 15.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылевİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump'ın İran'ın nükleer anlaşma konusundaki tutumundan vazgeçeceğini düşündüğünü, ancak Tahran’nın onurunu pazarlık konusu yapmayacağını ifade etti.
Fras ajansının aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sloganlarından korkarak Tahran'ın nükleer meseledeki tutumundan vazgeçeceğini düşündüğünü, ancak İran'ın onurunu kimseyle pazarlık konusu yapmayacağını söyledi.
Pezeşkiyan, “Trump, bizim onun sloganlarından korkacağımızı ve İran'ı iflasa sürükleyeceği yönündeki tehditlerine boyun eğeceğimizi düşünüyor. Bu devletin onuru hilafına kimseyle anlaşma yapmayacağız” ifadelerini kullandı.
Daha önce Trump, Tahran'ın nükleer anlaşmayı reddetmesi halinde İran'ın petrol arzını sıfıra indireceğini ve ülkeyi iflasa sürükleyeceğini ifade etmişti.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
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