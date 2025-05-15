https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/pezeskiyan-iran-nukleer-anlasma-konusundaki-tutumundan-vazgecmeyecek-1096233685.html

Pezeşkiyan: İran nükleer anlaşma konusundaki tutumundan vazgeçmeyecek

Pezeşkiyan: İran nükleer anlaşma konusundaki tutumundan vazgeçmeyecek

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump'ın İran'ın nükleer anlaşma konusundaki tutumundan vazgeçeceğini düşündüğünü, ancak Tahran’nın onurunu pazarlık konusu... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

mesud pezeşkiyan

i̇ran

tahran

donald trump

abd

nükleer anlaşma

fars haber ajansı

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Fras ajansının aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sloganlarından korkarak Tahran'ın nükleer meseledeki tutumundan vazgeçeceğini düşündüğünü, ancak İran'ın onurunu kimseyle pazarlık konusu yapmayacağını söyledi.Pezeşkiyan, “Trump, bizim onun sloganlarından korkacağımızı ve İran'ı iflasa sürükleyeceği yönündeki tehditlerine boyun eğeceğimizi düşünüyor. Bu devletin onuru hilafına kimseyle anlaşma yapmayacağız” ifadelerini kullandı.Daha önce Trump, Tahran'ın nükleer anlaşmayı reddetmesi halinde İran'ın petrol arzını sıfıra indireceğini ve ülkeyi iflasa sürükleyeceğini ifade etmişti.

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mesud pezeşkiyan, i̇ran, tahran, donald trump, abd, nükleer anlaşma, fars haber ajansı