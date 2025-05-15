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MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?
MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yeni dönem 8 Eylül 2025’te başlayacak, 26 Haziran 2026’da sona erecek. Ara tatil ve... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
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milli eğitim bakanlığı (meb)
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgeye göre, okullarda eğitim dönemi 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.Öğretmenler 1 Eylül’de görev başındaYeni eğitim yılı öncesinde öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Böylece eğitim sürecine hazırlıklar bir hafta önceden başlamış olacak.Okul öncesi ve 1. sınıflara uyum haftası1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri düzenlenecek. Bu süreçte öğrencilerin okula adaptasyonu sağlanacak ve sınıf ortamına alışmaları hedeflenecek.Rehberlik desteği genişletiliyorOrtaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyon öğrencilerine özel rehberlik çalışmaları yapılacak. Öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik bu çalışmalar, yeni ortama uyum sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.Ara Tatil ve yarıyıl takvimi netleştiTüm i̇llere genelge gönderildi"2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" başlıklı genelge, Türkiye genelindeki tüm valiliklere iletildi. Böylece eğitim kurumları yeni dönemin planlamasını resmi takvime göre yapabilecek.
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meb 2025-2026 takvimi, okullar ne zaman açılıyor, 2025 okul açılış tarihi, yarıyıl tatili 2026, meb genelgesi, uyum haftası 2025, ikinci dönem ne zaman başlıyor, eğitim öğretim yılı tatil tarihleri, bakan yusuf tekin açıklaması, 2025-2026 ara tatil tarihleri
meb 2025-2026 takvimi, okullar ne zaman açılıyor, 2025 okul açılış tarihi, yarıyıl tatili 2026, meb genelgesi, uyum haftası 2025, ikinci dönem ne zaman başlıyor, eğitim öğretim yılı tatil tarihleri, bakan yusuf tekin açıklaması, 2025-2026 ara tatil tarihleri

MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?

15:30 15.05.2025
© AAOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yeni dönem 8 Eylül 2025’te başlayacak, 26 Haziran 2026’da sona erecek. Ara tatil ve yarıyıl tarihleri de netleşti. Okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum haftası 1-5 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgeye göre, okullarda eğitim dönemi 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğretmenler 1 Eylül’de görev başında

Yeni eğitim yılı öncesinde öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Böylece eğitim sürecine hazırlıklar bir hafta önceden başlamış olacak.

Okul öncesi ve 1. sınıflara uyum haftası

1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri düzenlenecek. Bu süreçte öğrencilerin okula adaptasyonu sağlanacak ve sınıf ortamına alışmaları hedeflenecek.

Rehberlik desteği genişletiliyor

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyon öğrencilerine özel rehberlik çalışmaları yapılacak. Öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik bu çalışmalar, yeni ortama uyum sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Ara Tatil ve yarıyıl takvimi netleşti

Birinci dönem, 8 Eylül 2025’te başlayacak ve 16 Ocak 2026’da sona erecek.
Ara tatil, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili, 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında olacak.
İkinci dönem, 2 Şubat 2026’da başlayacak ve 26 Haziran 2026’da tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Tüm i̇llere genelge gönderildi

"2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" başlıklı genelge, Türkiye genelindeki tüm valiliklere iletildi. Böylece eğitim kurumları yeni dönemin planlamasını resmi takvime göre yapabilecek.
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