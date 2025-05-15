https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/meb-2025-2026-egitim-ogretim-yili-takvimini-acikladi-okullar-ne-zaman-acilacak--1096251677.html

MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?

MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yeni dönem 8 Eylül 2025’te başlayacak, 26 Haziran 2026’da sona erecek. Ara tatil ve... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T15:30+0300

2025-05-15T15:30+0300

2025-05-15T15:30+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul

takvim

tatil

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgeye göre, okullarda eğitim dönemi 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.Öğretmenler 1 Eylül’de görev başındaYeni eğitim yılı öncesinde öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Böylece eğitim sürecine hazırlıklar bir hafta önceden başlamış olacak.Okul öncesi ve 1. sınıflara uyum haftası1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri düzenlenecek. Bu süreçte öğrencilerin okula adaptasyonu sağlanacak ve sınıf ortamına alışmaları hedeflenecek.Rehberlik desteği genişletiliyorOrtaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyon öğrencilerine özel rehberlik çalışmaları yapılacak. Öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik bu çalışmalar, yeni ortama uyum sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.Ara Tatil ve yarıyıl takvimi netleştiTüm i̇llere genelge gönderildi"2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" başlıklı genelge, Türkiye genelindeki tüm valiliklere iletildi. Böylece eğitim kurumları yeni dönemin planlamasını resmi takvime göre yapabilecek.

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