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İtalya'da batan ve Mike Lynch ile 7 kişinin ölümüne neden olan lüks yatın kaza nedeni belli oldu
İtalya'da batan ve Mike Lynch ile 7 kişinin ölümüne neden olan lüks yatın kaza nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
İngiliz milyarder Mike Lynch ile birlikte altı kişinin öldüğü Sicilya açıklarında batan lüks yatın ön kaza raporu açıklandı. Buna göre 7 kişiye mezar olan yat... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
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İngiliz milyarder Mike Lynch ile birlikte altı kişiye mezar olan lüks yatın ön kaza raporu açıklandı. Uluslararası soruşturmayı yürüten İngiltere Deniz Kazaları Soruşturma Şubesi (MAIB), saatte 130 km'ye yakın şiddette bir rüzgarın lüks yata "şiddetli" bir şekilde çarptığını ve saniyeler içinde su basmasına neden olduğunu açıkladı. Bayesian, geçen yıl 19 Ağustos'ta Porticello kasabası yakınlarında batmış ve lüks yatta 22 kişiden yedisi, 59 yaşındaki Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah da dahil olmak üzere hayatını kaybetmişti. Araştırmacılar, yerel saatle 04:06'da rüzgarın yata 15 saniye içinde 90 derecelik bir açıyla çarptığını ve insanların, mobilyaların ve gevşek eşyaların güverteye düştüğünü söylüyor. Raporda, "Su sancak korkuluklarından içeri girip saniyeler içinde merdiven boşluklarından iç mekanlara girene kadar Bayesian'ın içinde su bastığına dair bir belirti yoktu" deniyor.Bayesian adlı yatın 70 dereceden fazla eğildiğinde durumun "kurtarılamaz" olduğunu vurguladı. Rapora göre, Bayesian ayrıca daha hafif rüzgarlara karşı "savunmasızdı."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/italyada-batan-luks-yatin-cikartilmasi-calismasinda-bu-sefer-dalgic-hayatini-kaybetti-1096132263.html
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bayesian, sicilya, mike lynch, alabora

İtalya'da batan ve Mike Lynch ile 7 kişinin ölümüne neden olan lüks yatın kaza nedeni belli oldu

08:09 15.05.2025 (güncellendi: 08:11 15.05.2025)
© İHAİtalya süper lüks yat
İtalya süper lüks yat - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© İHA
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İngiliz milyarder Mike Lynch ile birlikte altı kişinin öldüğü Sicilya açıklarında batan lüks yatın ön kaza raporu açıklandı. Buna göre 7 kişiye mezar olan yat, "şiddetli rüzgar" sebebiyle batmış. Saatte 130 km'ye yakın şiddette esen rüzgar yata 90 derecelik bir açıyla vurmuş.
İngiliz milyarder Mike Lynch ile birlikte altı kişiye mezar olan lüks yatın ön kaza raporu açıklandı. Uluslararası soruşturmayı yürüten İngiltere Deniz Kazaları Soruşturma Şubesi (MAIB), saatte 130 km'ye yakın şiddette bir rüzgarın lüks yata "şiddetli" bir şekilde çarptığını ve saniyeler içinde su basmasına neden olduğunu açıkladı.
Bayesian, geçen yıl 19 Ağustos'ta Porticello kasabası yakınlarında batmış ve lüks yatta 22 kişiden yedisi, 59 yaşındaki Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah da dahil olmak üzere hayatını kaybetmişti.
Araştırmacılar, yerel saatle 04:06'da rüzgarın yata 15 saniye içinde 90 derecelik bir açıyla çarptığını ve insanların, mobilyaların ve gevşek eşyaların güverteye düştüğünü söylüyor. Raporda, "Su sancak korkuluklarından içeri girip saniyeler içinde merdiven boşluklarından iç mekanlara girene kadar Bayesian'ın içinde su bastığına dair bir belirti yoktu" deniyor.
Bayesian adlı yatın 70 dereceden fazla eğildiğinde durumun "kurtarılamaz" olduğunu vurguladı. Rapora göre, Bayesian ayrıca daha hafif rüzgarlara karşı "savunmasızdı."
İtalya'da batan lüks yatın çıkartılması çalışmasında bu sefer dalgıç hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2025
DÜNYA
İtalya'da batan lüks yatın çıkartılması çalışmasında bu sefer dalgıç hayatını kaybetti
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