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Gerçek çıktı: Yüzlerce yıllık Magna Carta belgesi orijinal
Gerçek çıktı: Yüzlerce yıllık Magna Carta belgesi orijinal
Sputnik Türkiye
Harvard Hukuk Fakültesi'nin arşivlerinde duran yüzlerce yıllık Magna Carta belgesinin orijinal olduğu açıklandı. Belge, 1946 yılında sadece bin küsür liraya... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T12:11+0300
2025-05-15T12:11+0300
yaşam
magna carta
orijinal
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Araştırmacılar ve tarihçilerden oluşan bir ekip, Harvard Hukuk Fakültesi'nin sahip olduğu Magna Carta nüshasının aslında 1300 yılına ait 'olağanüstü nadir bir orijinal' olduğunu keşfetti. Harvard'dan bugün yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Bağımsızlık Bildirgesi'nden ABD Anayasası'nın çerçevesinin çizilmesine ve ardından Haklar Bildirgesi'nin kabul edilmesine kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunda da etkili olan Magna Carta'nın bu orijinal kopyası 1946 yılında satın alınmış.Harvard Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, ‘HLS MS 172’ olarak kayıt ettiği belgeyi kütüphanenin katılım kaydına göre 27.50 dolar (yaklaşık 1000 lira) karşılığında satın aldı. Müzayede kataloğunda el yazması “1327 yılında yapılmış... biraz yıpranmış ve rutubet lekeli bir kopya” olarak tanımlanmış.Belgenin orijinalliğini tespit ederken, 489 mm x 473 mm boyutlarının daha önce bilinen 6 orijinalde bulunanlarla tutarlı olduğu, el yazısının da ‘Edwardus'un başındaki büyük 'E’ harfi ve ilk satırdaki uzun harflerle uyumlu olduğunun altı çizildi. Magna Carta Libertatum nedir?Magna Carta Libertatum (Latince "Büyük Özgürlükler Sözleşmesi"), 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Belgeyle İngiltere Kralı yetkililerinden bir kaçını feragat etti ve derebeylere haklar tanındı. Belge, Papa 3. Innocentius, Kral John ve asiller arasında imzalandı.
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magna carta, orijinal, orijinal kopya
magna carta, orijinal, orijinal kopya

Gerçek çıktı: Yüzlerce yıllık Magna Carta belgesi orijinal

12:11 15.05.2025
© AP PhotoGerçek çıktı: Harvard'da duran yüzlerce yıllık Magna Carta belgesi orijinal
Gerçek çıktı: Harvard'da duran yüzlerce yıllık Magna Carta belgesi orijinal - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© AP Photo
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Harvard Hukuk Fakültesi'nin arşivlerinde duran yüzlerce yıllık Magna Carta belgesinin orijinal olduğu açıklandı. Belge, 1946 yılında sadece bin küsür liraya (27,50 dolar) satın alınmış ve kayıtlara geçmiş.
Araştırmacılar ve tarihçilerden oluşan bir ekip, Harvard Hukuk Fakültesi'nin sahip olduğu Magna Carta nüshasının aslında 1300 yılına ait 'olağanüstü nadir bir orijinal' olduğunu keşfetti. Harvard'dan bugün yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Magna Carta uzmanları tarafından yapılan keşif, Harvard Hukuk Fakültesi'nin 1940'larda satın aldığı belgenin, Kral I. Edward'ın 1300 yılında yayınladığı Magna Carta'dan günümüze ulaşan sadece 7 tanesinden biri olduğu anlamına geliyor."

Bağımsızlık Bildirgesi'nden ABD Anayasası'nın çerçevesinin çizilmesine ve ardından Haklar Bildirgesi'nin kabul edilmesine kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunda da etkili olan Magna Carta'nın bu orijinal kopyası 1946 yılında satın alınmış.
Harvard Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, ‘HLS MS 172’ olarak kayıt ettiği belgeyi kütüphanenin katılım kaydına göre 27.50 dolar (yaklaşık 1000 lira) karşılığında satın aldı. Müzayede kataloğunda el yazması “1327 yılında yapılmış... biraz yıpranmış ve rutubet lekeli bir kopya” olarak tanımlanmış.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaMagna Carta
Magna Carta - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
Magna Carta
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Belgenin orijinalliğini tespit ederken, 489 mm x 473 mm boyutlarının daha önce bilinen 6 orijinalde bulunanlarla tutarlı olduğu, el yazısının da ‘Edwardus'un başındaki büyük 'E’ harfi ve ilk satırdaki uzun harflerle uyumlu olduğunun altı çizildi.

Magna Carta Libertatum nedir?

Magna Carta Libertatum (Latince "Büyük Özgürlükler Sözleşmesi"), 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Belgeyle İngiltere Kralı yetkililerinden bir kaçını feragat etti ve derebeylere haklar tanındı. Belge, Papa 3. Innocentius, Kral John ve asiller arasında imzalandı.
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