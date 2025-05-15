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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Sputnik Türkiye
Antalya’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Türkiye ve ABD arasında görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye Dışişleri Bakanı... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
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Bakanı Hakan Fidan, Antalya’da düzenlenen toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla görüşme gerçekleştirdi.NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki üst düzey diplomatik temasların yanı sıra, küresel ve bölgesel meseleler kapsamlı şekilde ele alındı.Görüşmede, iki ülke liderlerinin gerçekleştirmesi planlanan karşılıklı ziyaretler kapsamında sürdürülen hazırlıklar masaya yatırıldı. Rusya-Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan her iki taraf, diplomatik diyalogun önceliklendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. Türkiye ve ABD’nin bu süreçte yürüttüğü diplomatik girişimlerin önemi vurgulanarak, tarafların doğrudan müzakere masasına oturması için çabaların süreceği bildirildi.Görüşmenin önemli gündem maddelerinden biri de Filistin meselesi oldu. Bakan Fidan, özellikle Gazze’deki kötüleşen insani durumun aciliyet taşıdığını belirterek, bu alanda uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Görüşmede ayrıca, İran’ın nükleer programına ilişkin ABD ve İran arasında devam eden müzakere süreci, Suriye’deki mevcut durum ve Güney Asya’daki gerginliklerin azaltılması gerekliliği değerlendirildi.ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği son ziyaretin de ele alındığı görüşmede, bölgedeki dengeler ve diplomatik gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşme, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde ne denli önemli bir rol oynadığını bir kez daha ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/disisleri-bakani-hakan-fidan-israil-dahil-hicbir-ulkeyle-catismaya-niyetimiz-yok-1095263647.html
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marco rubio, abd, antalya, nato, türkiye, abd, suriye, rusya, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, barış süreci
marco rubio, abd, antalya, nato, türkiye, abd, suriye, rusya, ukrayna, barış, barış görüşmeleri, barış süreci

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'yla görüştü

20:25 15.05.2025
© Fotoğraf : Dışişleri Bakanlığı XRubio-Fidan Görüşmesi
Rubio-Fidan Görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© Fotoğraf : Dışişleri Bakanlığı X
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Antalya’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Türkiye ve ABD arasında görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio katıldı. Fidan ayrıca Suriyeli, ABD’li ve Fransız mevkidaşlarıyla da ikili temaslarda bulundu.
Bakanı Hakan Fidan, Antalya’da düzenlenen toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla görüşme gerçekleştirdi.
NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki üst düzey diplomatik temasların yanı sıra, küresel ve bölgesel meseleler kapsamlı şekilde ele alındı.
Görüşmede, iki ülke liderlerinin gerçekleştirmesi planlanan karşılıklı ziyaretler kapsamında sürdürülen hazırlıklar masaya yatırıldı. Rusya-Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan her iki taraf, diplomatik diyalogun önceliklendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. Türkiye ve ABD’nin bu süreçte yürüttüğü diplomatik girişimlerin önemi vurgulanarak, tarafların doğrudan müzakere masasına oturması için çabaların süreceği bildirildi.
Görüşmenin önemli gündem maddelerinden biri de Filistin meselesi oldu. Bakan Fidan, özellikle Gazze’deki kötüleşen insani durumun aciliyet taşıdığını belirterek, bu alanda uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Görüşmede ayrıca, İran’ın nükleer programına ilişkin ABD ve İran arasında devam eden müzakere süreci, Suriye’deki mevcut durum ve Güney Asya’daki gerginliklerin azaltılması gerekliliği değerlendirildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği son ziyaretin de ele alındığı görüşmede, bölgedeki dengeler ve diplomatik gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşme, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde ne denli önemli bir rol oynadığını bir kez daha ortaya koydu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail dahil hiçbir ülkeyle çatışmaya niyetimiz yok
9 Nisan, 21:06
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