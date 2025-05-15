442 yıl önceden ilham aldı: Geleneksel sanata modern yorum

© AA / Fırat Çakır

Eserlerinde boya kullanmadığının altını çizen Aslan, "Benim hiç bir eserimde boya göremezsiniz. Hepsi değerli ve sert ağaçlar. Dünyanın birçok yerinden egzotik ağaçları kullanıyorum. Ağacın dokusunun sert olması form vermemi kolaylaştırıyor. Bu eserimi tamamen Türk barok üslubu ve hatayi desenlerini harmanlayarak, hayata geçirdim" dedi.