442 yıl önceden ilham aldı: Geleneksel sanata modern yorum

Tekirdağ'da yaşayan 61 yaşındaki Pertev Aslan, tarihi bir çerçeve deseninden yola çıkarak Türk barok sanatını 3 boyutlu oyma tekniğiyle yeniden yorumladı.
Tekirdağ'da yaşayan 61 yaşındaki Pertev Aslan, tarihi bir çerçeve deseninden yola çıkarak Türk barok sanatını 3 boyutlu oyma tekniğiyle yeniden yorumladı.
Aslan, Kovid-19 döneminde hobi olarak başladığı süsleme sanatına olan ilgisini, 40 yılı aşkın süredir sürdürdüğü aşçılık mesleğini bırakarak geliştirdi.
Aslan, Kovid-19 döneminde hobi olarak başladığı süsleme sanatına olan ilgisini, 40 yılı aşkın süredir sürdürdüğü aşçılık mesleğini bırakarak geliştirdi.
Araştırmaları sonucu 1583 yılına ait bir çerçeve kenarı çizimiyle karşılaşan Aslan, Türk barok sanatını 3 boyutlu oyma tekniğiyle tekrardan yorumladı.
Araştırmaları sonucu 1583 yılına ait bir çerçeve kenarı çizimiyle karşılaşan Aslan, Türk barok sanatını 3 boyutlu oyma tekniğiyle tekrardan yorumladı.
Çalışmasının detaylarını anlatan Aslan, "Bu çalışmamda orta göbek tamamen Türk barok üslubunu tabloma yansıttım. Etrafındaki çerçeve 1583 yılında çerçeve kenarı olarak çizilmiş bir çalışma. Küçük bir çalışmaydı ve büyük bir alana tamamladım. Benim yaptığım çalışmalar 3 boyutlu" ifadelerini kullandı.
Çalışmasının detaylarını anlatan Aslan, "Bu çalışmamda orta göbek tamamen Türk barok üslubunu tabloma yansıttım. Etrafındaki çerçeve 1583 yılında çerçeve kenarı olarak çizilmiş bir çalışma. Küçük bir çalışmaydı ve büyük bir alana tamamladım. Benim yaptığım çalışmalar 3 boyutlu" ifadelerini kullandı.
Eserlerinde boya kullanmadığının altını çizen Aslan, "Benim hiç bir eserimde boya göremezsiniz. Hepsi değerli ve sert ağaçlar. Dünyanın birçok yerinden egzotik ağaçları kullanıyorum. Ağacın dokusunun sert olması form vermemi kolaylaştırıyor. Bu eserimi tamamen Türk barok üslubu ve hatayi desenlerini harmanlayarak, hayata geçirdim" dedi.
Eserlerinde boya kullanmadığının altını çizen Aslan, "Benim hiç bir eserimde boya göremezsiniz. Hepsi değerli ve sert ağaçlar. Dünyanın birçok yerinden egzotik ağaçları kullanıyorum. Ağacın dokusunun sert olması form vermemi kolaylaştırıyor. Bu eserimi tamamen Türk barok üslubu ve hatayi desenlerini harmanlayarak, hayata geçirdim" dedi.