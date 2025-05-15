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442 yıl önceden ilham aldı: Geleneksel sanata modern yorum
442 yıl önceden ilham aldı: Geleneksel sanata modern yorum
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da yaşayan 61 yaşındaki Pertev Aslan, tamamen doğal ağaçlarla yaptığı barok ve hatayi süslemeleriyle bezediği 3 boyutlu eserini sergide... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, tekirdağ
фото, fotoğraf, fotoğraf, tekirdağ

442 yıl önceden ilham aldı: Geleneksel sanata modern yorum

14:32 15.05.2025
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Tekirdağ'da yaşayan 61 yaşındaki Pertev Aslan, tamamen doğal ağaçlarla yaptığı barok ve hatayi süslemeleriyle bezediği 3 boyutlu eserini sergide sanatseverlerle buluşturacak.
© AA / Fırat Çakır

Tekirdağ'da yaşayan 61 yaşındaki Pertev Aslan, tarihi bir çerçeve deseninden yola çıkarak Türk barok sanatını 3 boyutlu oyma tekniğiyle yeniden yorumladı.

Tekirdağ&#x27;da yaşayan 61 yaşındaki Pertev Aslan, tarihi bir çerçeve deseninden yola çıkarak Türk barok sanatını 3 boyutlu oyma tekniğiyle yeniden yorumladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Fırat Çakır

Tekirdağ'da yaşayan 61 yaşındaki Pertev Aslan, tarihi bir çerçeve deseninden yola çıkarak Türk barok sanatını 3 boyutlu oyma tekniğiyle yeniden yorumladı.

© AA / Fırat Çakır

Aslan, Kovid-19 döneminde hobi olarak başladığı süsleme sanatına olan ilgisini, 40 yılı aşkın süredir sürdürdüğü aşçılık mesleğini bırakarak geliştirdi.

Aslan, Kovid-19 döneminde hobi olarak başladığı süsleme sanatına olan ilgisini, 40 yılı aşkın süredir sürdürdüğü aşçılık mesleğini bırakarak geliştirdi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Fırat Çakır

Aslan, Kovid-19 döneminde hobi olarak başladığı süsleme sanatına olan ilgisini, 40 yılı aşkın süredir sürdürdüğü aşçılık mesleğini bırakarak geliştirdi.

© AA / Fırat Çakır

Araştırmaları sonucu 1583 yılına ait bir çerçeve kenarı çizimiyle karşılaşan Aslan, Türk barok sanatını 3 boyutlu oyma tekniğiyle tekrardan yorumladı.

Araştırmaları sonucu 1583 yılına ait bir çerçeve kenarı çizimiyle karşılaşan Aslan, Türk barok sanatını 3 boyutlu oyma tekniğiyle tekrardan yorumladı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Fırat Çakır

Araştırmaları sonucu 1583 yılına ait bir çerçeve kenarı çizimiyle karşılaşan Aslan, Türk barok sanatını 3 boyutlu oyma tekniğiyle tekrardan yorumladı.

© AA / Fırat Çakır

Çalışmasının detaylarını anlatan Aslan, "Bu çalışmamda orta göbek tamamen Türk barok üslubunu tabloma yansıttım. Etrafındaki çerçeve 1583 yılında çerçeve kenarı olarak çizilmiş bir çalışma. Küçük bir çalışmaydı ve büyük bir alana tamamladım. Benim yaptığım çalışmalar 3 boyutlu" ifadelerini kullandı.

Çalışmasının detaylarını anlatan Aslan, &quot;Bu çalışmamda orta göbek tamamen Türk barok üslubunu tabloma yansıttım. Etrafındaki çerçeve 1583 yılında çerçeve kenarı olarak çizilmiş bir çalışma. Küçük bir çalışmaydı ve büyük bir alana tamamladım. Benim yaptığım çalışmalar 3 boyutlu&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Fırat Çakır

Çalışmasının detaylarını anlatan Aslan, "Bu çalışmamda orta göbek tamamen Türk barok üslubunu tabloma yansıttım. Etrafındaki çerçeve 1583 yılında çerçeve kenarı olarak çizilmiş bir çalışma. Küçük bir çalışmaydı ve büyük bir alana tamamladım. Benim yaptığım çalışmalar 3 boyutlu" ifadelerini kullandı.

© AA / Fırat Çakır

Eserlerinde boya kullanmadığının altını çizen Aslan, "Benim hiç bir eserimde boya göremezsiniz. Hepsi değerli ve sert ağaçlar. Dünyanın birçok yerinden egzotik ağaçları kullanıyorum. Ağacın dokusunun sert olması form vermemi kolaylaştırıyor. Bu eserimi tamamen Türk barok üslubu ve hatayi desenlerini harmanlayarak, hayata geçirdim" dedi.

Eserlerinde boya kullanmadığının altını çizen Aslan, &quot;Benim hiç bir eserimde boya göremezsiniz. Hepsi değerli ve sert ağaçlar. Dünyanın birçok yerinden egzotik ağaçları kullanıyorum. Ağacın dokusunun sert olması form vermemi kolaylaştırıyor. Bu eserimi tamamen Türk barok üslubu ve hatayi desenlerini harmanlayarak, hayata geçirdim&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Fırat Çakır

Eserlerinde boya kullanmadığının altını çizen Aslan, "Benim hiç bir eserimde boya göremezsiniz. Hepsi değerli ve sert ağaçlar. Dünyanın birçok yerinden egzotik ağaçları kullanıyorum. Ağacın dokusunun sert olması form vermemi kolaylaştırıyor. Bu eserimi tamamen Türk barok üslubu ve hatayi desenlerini harmanlayarak, hayata geçirdim" dedi.

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