https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/ingilizlerin-afganistanda-sivilleri-oldurmesi-uluslararasi-duzenin-cope-atildigini-gosteriyor-1096219683.html
‘İngilizlerin Afganistan'da sivilleri öldürmesi, uluslararası düzenin çöpe atıldığını gösteriyor’
‘İngilizlerin Afganistan'da sivilleri öldürmesi, uluslararası düzenin çöpe atıldığını gösteriyor’
Sputnik Türkiye
Meksikalı tarihçi Javier Gamez Chavez, İngiliz elit birliklerinde görevli askerlerin Afganistan'da sivillere ve çocuklara karşı işlediği muhtemel savaş... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T14:06+0300
2025-05-14T14:06+0300
2025-05-14T14:52+0300
dünya
i̇ngiltere
afganistan
i̇ngiliz askerleri
i̇ngiliz özel kuvvetleri
suç
bm
birleşmiş milletler (bm)
lahey
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
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Sputnik’e konuşan Chavez, “Bu durum savaş sonrası askeri çatışmalarda, BM’nin (Birleşmiş Milletler) uluslararası sisteminde var olan bazı mutabakatların ihlal edildiği anlamına geliyor, bunların hepsi çöpe atılmış durumda” açıklamasında bulundu.İngiliz askerlerin kullandığı yöntemlere benzer yöntemlerle korkunç suçların işlenmesinin, büyük güçlerin çok sayıda stratejik çıkarlarının bulunduğu bu ülkelerdeki hakimiyetlerinin doğal bir sonucu olduğunu söyleyen Chavez, “Ortadoğu'dakiler de dahil olmak üzere modern savaşların çoğu bu döngünün bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.Özellikle küresel Kuzey'de basının ve hükümetlerin ‘Avrupa'nın her zaman insan haklarını savunduğunu kamuoyuna aktarma görevini üstlendiklerini, ancak aslında yaptıklarının öncekilerine çok benzeyen birkaç fetih savaşı yaratmak olduğunu da ekleyen uzman, şöyle devam etti:“Artık herhangi bir ulusal, egemen devletin savunabileceği sosyal ve ekonomik haklardan söz etmiyoruz, bu nedenle insan hakları savunucularından çok fazla gürültü, çok fazla savunma geliyor, ancak bu yeni kapitalizm biçimiyle ilişkilendirilen bu tip müdahaleleri gizlemek için yapılıyor” diyen Chavez, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) gibi bir mahkemenin bu konuyu çözmesinin oldukça zor olacağını, zira modern devletlerin ordularının, askerlerinin mahkemeye çıkarılmasını önleyecek mekanizmalara sahip olduğunu dile getirdi.Chavez, “Bu askerlerin adalete teslim edilmesini sağlamak son derece zordur. Onların Lahey'de yargılanmaları, İngiliz hükümetinin demokratik olup olmadığını sorgulamak gibidir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/ingiliz-askerlerin-afganistanda-isledikleri-suclarin-detaylari-su-yuzune-cikti-cocuklari-1096194288.html
i̇ngiltere
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i̇ngiltere, afganistan, i̇ngiliz askerleri, i̇ngiliz özel kuvvetleri, suç, bm, birleşmiş milletler (bm), lahey, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
i̇ngiltere, afganistan, i̇ngiliz askerleri, i̇ngiliz özel kuvvetleri, suç, bm, birleşmiş milletler (bm), lahey, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
‘İngilizlerin Afganistan'da sivilleri öldürmesi, uluslararası düzenin çöpe atıldığını gösteriyor’
14:06 14.05.2025 (güncellendi: 14:52 14.05.2025)
Meksikalı tarihçi Javier Gamez Chavez, İngiliz elit birliklerinde görevli askerlerin Afganistan'da sivillere ve çocuklara karşı işlediği muhtemel savaş suçlarına dair yeni kanıtların, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası hukuk düzeninin yıkıldığını gösterdiğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Chavez, “Bu durum savaş sonrası askeri çatışmalarda, BM’nin (Birleşmiş Milletler) uluslararası sisteminde var olan bazı mutabakatların ihlal edildiği anlamına geliyor, bunların hepsi çöpe atılmış durumda” açıklamasında bulundu.
İngiliz askerlerin kullandığı yöntemlere benzer yöntemlerle korkunç suçların işlenmesinin, büyük güçlerin çok sayıda stratejik çıkarlarının bulunduğu bu ülkelerdeki hakimiyetlerinin doğal bir sonucu olduğunu söyleyen Chavez, “Ortadoğu'dakiler de dahil olmak üzere modern savaşların çoğu bu döngünün bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.
Özellikle küresel Kuzey'de basının ve hükümetlerin ‘Avrupa'nın her zaman insan haklarını savunduğunu kamuoyuna aktarma görevini üstlendiklerini, ancak aslında yaptıklarının öncekilerine çok benzeyen birkaç fetih savaşı yaratmak olduğunu da ekleyen uzman, şöyle devam etti:
Bunlar yeni dünya güçlerinin yeniden yaratılmasıyla bağlantılı savaşlardır ve medya bu nedenle insan haklarını, aslında bize çok şey anlatan ve hiçbir şey anlatmayan bir kategori olarak savunuyor.
“Artık herhangi bir ulusal, egemen devletin savunabileceği sosyal ve ekonomik haklardan söz etmiyoruz, bu nedenle insan hakları savunucularından çok fazla gürültü, çok fazla savunma geliyor, ancak bu yeni kapitalizm biçimiyle ilişkilendirilen bu tip müdahaleleri gizlemek için yapılıyor” diyen Chavez, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) gibi bir mahkemenin bu konuyu çözmesinin oldukça zor olacağını, zira modern devletlerin ordularının, askerlerinin mahkemeye çıkarılmasını önleyecek mekanizmalara sahip olduğunu dile getirdi.
Ayrıca, (UCM tarafından) suçlananların merkez ülkelerinin değil, güney ülkelerinin siyasi güçlerinin veya silahlı kuvvetlerinin temsilcileri olduğunu görüyoruz. Bu da bu yapının yaygın olarak düşünüldüğü kadar demokratik olmadığını açıkça gösteriyor.
Chavez, “Bu askerlerin adalete teslim edilmesini sağlamak son derece zordur. Onların Lahey'de yargılanmaları, İngiliz hükümetinin demokratik olup olmadığını sorgulamak gibidir” ifadelerini kullandı.