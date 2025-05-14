https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/ingilizlerin-afganistanda-sivilleri-oldurmesi-uluslararasi-duzenin-cope-atildigini-gosteriyor-1096219683.html

‘İngilizlerin Afganistan'da sivilleri öldürmesi, uluslararası düzenin çöpe atıldığını gösteriyor’

‘İngilizlerin Afganistan'da sivilleri öldürmesi, uluslararası düzenin çöpe atıldığını gösteriyor’

Sputnik Türkiye

Meksikalı tarihçi Javier Gamez Chavez, İngiliz elit birliklerinde görevli askerlerin Afganistan'da sivillere ve çocuklara karşı işlediği muhtemel savaş... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T14:06+0300

2025-05-14T14:06+0300

2025-05-14T14:52+0300

dünya

i̇ngiltere

afganistan

i̇ngiliz askerleri

i̇ngiliz özel kuvvetleri

suç

bm

birleşmiş milletler (bm)

lahey

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

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Sputnik’e konuşan Chavez, “Bu durum savaş sonrası askeri çatışmalarda, BM’nin (Birleşmiş Milletler) uluslararası sisteminde var olan bazı mutabakatların ihlal edildiği anlamına geliyor, bunların hepsi çöpe atılmış durumda” açıklamasında bulundu.İngiliz askerlerin kullandığı yöntemlere benzer yöntemlerle korkunç suçların işlenmesinin, büyük güçlerin çok sayıda stratejik çıkarlarının bulunduğu bu ülkelerdeki hakimiyetlerinin doğal bir sonucu olduğunu söyleyen Chavez, “Ortadoğu'dakiler de dahil olmak üzere modern savaşların çoğu bu döngünün bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.Özellikle küresel Kuzey'de basının ve hükümetlerin ‘Avrupa'nın her zaman insan haklarını savunduğunu kamuoyuna aktarma görevini üstlendiklerini, ancak aslında yaptıklarının öncekilerine çok benzeyen birkaç fetih savaşı yaratmak olduğunu da ekleyen uzman, şöyle devam etti:“Artık herhangi bir ulusal, egemen devletin savunabileceği sosyal ve ekonomik haklardan söz etmiyoruz, bu nedenle insan hakları savunucularından çok fazla gürültü, çok fazla savunma geliyor, ancak bu yeni kapitalizm biçimiyle ilişkilendirilen bu tip müdahaleleri gizlemek için yapılıyor” diyen Chavez, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) gibi bir mahkemenin bu konuyu çözmesinin oldukça zor olacağını, zira modern devletlerin ordularının, askerlerinin mahkemeye çıkarılmasını önleyecek mekanizmalara sahip olduğunu dile getirdi.Chavez, “Bu askerlerin adalete teslim edilmesini sağlamak son derece zordur. Onların Lahey'de yargılanmaları, İngiliz hükümetinin demokratik olup olmadığını sorgulamak gibidir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/ingiliz-askerlerin-afganistanda-isledikleri-suclarin-detaylari-su-yuzune-cikti-cocuklari-1096194288.html

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i̇ngiltere, afganistan, i̇ngiliz askerleri, i̇ngiliz özel kuvvetleri, suç, bm, birleşmiş milletler (bm), lahey, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)