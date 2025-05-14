https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/cumhurbaskani-erdogan-fesih-kararini-degerlendirdi-terorsuz-turkiye-cabamizda-yeni-bir-safhaya-1096215097.html
Erdoğan fesih kararını değerlendirdi: 'Sözlerin tutulup tutulmadığını MİT takip edecek'
Erdoğan fesih kararını değerlendirdi: 'Sözlerin tutulup tutulmadığını MİT takip edecek'
Sputnik Türkiye
erdoğan son dakika
2025-05-14T12:47+0300
2025-05-14T12:47+0300
2025-05-14T13:28+0300
poli̇ti̇ka
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donald trump
pkk
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mhp
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısındaki konuşmasında terör örgütü PKK'nın fesih kararını değerlendirdi.Bahçeli'yi hatırlattıErdoğan sürecin başlangıcında kritik öneme sahip MHP Lideri Bahçeli'yi hatırlattı ve şunları söyledi'Terör ekonomiye darbe vurdu'Erdoğan'dan DEM Parti ve CHP'ye teşekkür'Sözlerin tutulup tutulmadığını MİT takip edecek''Ülkemiz barış diplomasisi merkezlerinden biri haline gelmiştir'Erdoğan Türkiye'nin barış diplomasisi merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı ve "Bugün ülkemiz barış diplomasisi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kriz çözümünde aranan ülkeyiz. Türkiye devlet tecrübesi ile bu alanda istisnai konumda. Bu sabah Sayın Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmenin altında yatan bölge barışını nasıl daha güçlü hale getirebiliriz konusuydu. Bizim barıştan huzurdan demokrasi ve istikrardan başka hiçbir gayemiz yoktur. Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıcağını açıklayan ABD Başkanı Trump'a tekrar teşekkür ediyorum. Gazze ile ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz." dedi.Erdoğan'dan belediye yönetimi eleştirisi'Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerekiyor'
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erdoğan son dakika
Erdoğan fesih kararını değerlendirdi: 'Sözlerin tutulup tutulmadığını MİT takip edecek'
12:47 14.05.2025 (güncellendi: 13:28 14.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terörsüz Türkiye çabamızda yeni bir safhaya geçtik" dedi. Erdoğan 'Terörün devri kapandı. Sözlerin tutulup tutulmadığını MİT takip edecek' dedi ve bundan sonraki sürece dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısındaki konuşmasında terör örgütü PKK'nın fesih kararını değerlendirdi.
Bölücü örgütün kendini fesih kararı, Terörsüz Türkiye çabamızda yeni bir safhaya geçtik. Bu safha birliğimizi kardeşliğimizi güçlendirme safhasıdır. Bu safha 86 milyonun arasına örülen terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır. Bu safha demokrasi safhadır. Terörü bitirmek için hep bir arayış içinde olduk. Hiçbir siyasetçinin almadığı riskleri aldık. Terör ekonomimize darbe vurmuştur.
Erdoğan sürecin başlangıcında kritik öneme sahip MHP Lideri Bahçeli'yi hatırlattı ve şunları söyledi
Bahçeli'nin ortaya koyduğu kapsayıcı duruş şüphesiz hayırlı sürecin dibacesi oldu.
'Terör ekonomiye darbe vurdu'
Terör ekonomimize ağır darbe vurmuştur. Kaynaklarımız terörün yol açtığı sorunlara harcandı. Eski paradigmalarla gitsek bu noktaya gelemezdik. Biz terörle sınandık bedelini ödedik ve nihayet bu musibetten kurtulma aşamasına geldik. Terörün devri kapanmıştır
Erdoğan'dan DEM Parti ve CHP'ye teşekkür
Gelinen nokta önemli başarı, sahibi de 86 milyonun tamamıdır. Bugüne gelmesinde emeğini bildiğimiz Bahçeli'ye şükranlarımı sunarım. DEM Partisi içinde Sırrı Süreyya Önder başta olmak üzere sorumluluk bilinci ile hareket eden herkese milletim adına teşekkür ediyorum. Sayın Özel'e yapıcı tutumları için takdirlerimizi sunuyoruz. Sürece karşı mesafeli, hatta olumsuz tavır takınmış olsalar da sorumlu siyaset çizgisinden ayrılmayan muhalif parti genel başkanlarına da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Siyasi rakibimiz de olsa siyasetçilerin temsil ettikleri toplumun hissiyatına tercüman olma görevlerini yerine getirmeleri çok önemlidir.
'Sözlerin tutulup tutulmadığını MİT takip edecek'
Elbette asıl olan uygulamadır, Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini MİT titizlikle yapacak. Örgüt kendi üzerine düşenleri yerine getirdiğinde, artık kalan hususları konuşmak siyasetin işi haline gelecek. Herkesi sağduyuyu elden bırakmadan iyimser, ümitvar ama itidalli gelişmeleri takibe davet ediyoruz.
'Ülkemiz barış diplomasisi merkezlerinden biri haline gelmiştir'
Erdoğan Türkiye'nin barış diplomasisi merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı ve "Bugün ülkemiz barış diplomasisi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kriz çözümünde aranan ülkeyiz. Türkiye devlet tecrübesi ile bu alanda istisnai konumda. Bu sabah Sayın Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmenin altında yatan bölge barışını nasıl daha güçlü hale getirebiliriz konusuydu. Bizim barıştan huzurdan demokrasi ve istikrardan başka hiçbir gayemiz yoktur. Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıcağını açıklayan ABD Başkanı Trump'a tekrar teşekkür ediyorum. Gazze ile ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz." dedi.
Erdoğan'dan belediye yönetimi eleştirisi
İmardan kültür sanat etkinliklere kadar pek çok alanda patlak veren yolsuzluk israf hatta yasadışı oluşumlara kaynak aktarma şikayetleri çoğaldı. Bu durum kamu kaynaklarının yağmalanmasıyla sonuçlandı. Şurası çok önemli İstanbul'da yürüyen soruşturma çarpık tablonun en bariz ve belki de cumhuriyet tarihinin eşi görülmemiş suç organizasyonu örneğidir. Bu karanlık organizasyon İstanbul ile sınırlı kalmamış, kolları farklı yerlere uzanan, uluslararası ayağı olan ahtapota dönüşmüştür. Bu konuda yaklaşımımız parti odaklı değil.
'Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerekiyor'
Belediyeler meselesinin tüm boyutları ile konuşulması kaçınılmaz. Merkez uzak ilçenin mezarlığından parkına, hizmetlerini koordine etmek kolay değil, Bunun için büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerekiyor. Pek çok başlıkta yaşanan yetki karmaşası çatışma noktasına kadar geliyor. Yetkilerin daha kesin bir biçimde tanımlanmasında fayda var. Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var. Belediyelere kamudan tahsis edilen ve topladıkları mali kaynakların denetimi için yerel dinamiklere, ilgili merkezi kurumlara dayanan yeni bir yapı kurulmalı. Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyım uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz