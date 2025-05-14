https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/cumhurbaskani-erdogan-fesih-kararini-degerlendirdi-terorsuz-turkiye-cabamizda-yeni-bir-safhaya-1096215097.html

Erdoğan fesih kararını değerlendirdi: 'Sözlerin tutulup tutulmadığını MİT takip edecek'

Erdoğan fesih kararını değerlendirdi: 'Sözlerin tutulup tutulmadığını MİT takip edecek'

Sputnik Türkiye

erdoğan son dakika

2025-05-14T12:47+0300

2025-05-14T12:47+0300

2025-05-14T13:28+0300

poli̇ti̇ka

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ak parti

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donald trump

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mhp

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özgür özel

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısındaki konuşmasında terör örgütü PKK'nın fesih kararını değerlendirdi.Bahçeli'yi hatırlattıErdoğan sürecin başlangıcında kritik öneme sahip MHP Lideri Bahçeli'yi hatırlattı ve şunları söyledi'Terör ekonomiye darbe vurdu'Erdoğan'dan DEM Parti ve CHP'ye teşekkür'Sözlerin tutulup tutulmadığını MİT takip edecek''Ülkemiz barış diplomasisi merkezlerinden biri haline gelmiştir'Erdoğan Türkiye'nin barış diplomasisi merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı ve "Bugün ülkemiz barış diplomasisi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kriz çözümünde aranan ülkeyiz. Türkiye devlet tecrübesi ile bu alanda istisnai konumda. Bu sabah Sayın Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmenin altında yatan bölge barışını nasıl daha güçlü hale getirebiliriz konusuydu. Bizim barıştan huzurdan demokrasi ve istikrardan başka hiçbir gayemiz yoktur. Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıcağını açıklayan ABD Başkanı Trump'a tekrar teşekkür ediyorum. Gazze ile ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz." dedi.Erdoğan'dan belediye yönetimi eleştirisi'Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerekiyor'

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