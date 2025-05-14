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Japonya'nın doğa harikası: Araşiyama Bambu Ormanı
Japonya'nın doğa harikası: Araşiyama Bambu Ormanı
Sputnik Türkiye
Kyoto'nun batısında yer alan Araşiyama Bambu Ormanı, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Bazı ağaçların 28 metreyi bulduğu orman, dev bambu ağaçlarından... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T12:29+0300
2025-05-14T12:29+0300
2025-05-14T12:29+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, japonya, kyoto, bambu
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, japonya, kyoto, bambu
Japonya'nın doğa harikası: Araşiyama Bambu Ormanı
Kyoto'nun batısında yer alan Araşiyama Bambu Ormanı, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Bazı ağaçların 28 metreyi bulduğu orman, dev bambu ağaçlarından oluşuyor.
© AA / Fatih Gönül
Japonya'nın en büyük şehirlerinden Kyoto'nun batısında, Araşiyama bölgesinde yer alan bambu ormanı, moso türünden ve 28 metreye kadar erişebilen uzun bambulardan oluşuyor.
Japonya'nın en büyük şehirlerinden Kyoto'nun batısında, Araşiyama bölgesinde yer alan bambu ormanı, moso türünden ve 28 metreye kadar erişebilen uzun bambulardan oluşuyor.
© AA / Fatih Gönül
Bir koru olarak oluşturulan bölge, yaklaşık 16 kilometrekarelik bir alanı kaplarken içindeki yürüyüş yolları ile ziyaretçilerine nadir görülen bir atmosfer sunuyor.
Bir koru olarak oluşturulan bölge, yaklaşık 16 kilometrekarelik bir alanı kaplarken içindeki yürüyüş yolları ile ziyaretçilerine nadir görülen bir atmosfer sunuyor.
© AA / Fatih Gönül
Bambuların rüzgarla çıkardığı hafif hışırtılar ve gökyüzüne uzanan yeşil gövdeler arasında yürüyüşler yapılıyor.
Bambuların rüzgarla çıkardığı hafif hışırtılar ve gökyüzüne uzanan yeşil gövdeler arasında yürüyüşler yapılıyor.
© AA / Fatih Gönül
Araşiyama Bambu Ormanı'nın UNESCO tarafından koruma altına alınması öneriliyor.
Araşiyama Bambu Ormanı'nın UNESCO tarafından koruma altına alınması öneriliyor.
© AA / Fatih Gönül
Japon kültüründe bu ortam 'sessizliğin sesi' olarak adlandırılıyor.
Japon kültüründe bu ortam 'sessizliğin sesi' olarak adlandırılıyor.
© AA / Fatih Gönül
Orman, yıl boyunca yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çekmekte.
Orman, yıl boyunca yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çekmekte.
© AA / Fatih Gönül
Orman, ziyaretçilerine ruhu dinlendiren bir kaçış noktası oluyor.
Orman, ziyaretçilerine ruhu dinlendiren bir kaçış noktası oluyor.