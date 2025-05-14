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Leylekler, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan tarihi yapıları mesken tuttu
Leylekler, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan tarihi yapıları mesken tuttu
Sputnik Türkiye
İzmir'in Selçuk ilçesi, antik kentleri ve doğal güzellikleriyle tanınıyor. Bölge ayrıca göçmen kuşlara yaşam alanı görevi görüyor. Baharın gelişiyle leylekler... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, i̇zmir, selçuk, leylek
фото, fotoğraf, fotoğraf, i̇zmir, selçuk, leylek

Leylekler, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan tarihi yapıları mesken tuttu

12:18 14.05.2025
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İzmir'in Selçuk ilçesi, antik kentleri ve doğal güzellikleriyle tanınıyor. Bölge ayrıca göçmen kuşlara yaşam alanı görevi görüyor. Baharın gelişiyle leylekler uzun tarihi yapıların üzerine yuva kurdu.
© AA / Metin Aktaş

İzmir'in Selçuk ilçesi tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra doğal yaşama da ev sahipliği yapıyor.

İzmir&#x27;in Selçuk ilçesi tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra doğal yaşama da ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Metin Aktaş

İzmir'in Selçuk ilçesi tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra doğal yaşama da ev sahipliği yapıyor.

© AA / Metin Aktaş

Bahar aylarının gelişiyle birlikte Türkiye’ye dönen leylekler, Selçuk’un tarihi yapılarıyla iç içe bir yaşam sürdürüyor.

Bahar aylarının gelişiyle birlikte Türkiye’ye dönen leylekler, Selçuk’un tarihi yapılarıyla iç içe bir yaşam sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Metin Aktaş

Bahar aylarının gelişiyle birlikte Türkiye’ye dönen leylekler, Selçuk’un tarihi yapılarıyla iç içe bir yaşam sürdürüyor.

© AA / Metin Aktaş

Selçuk ilçe merkezinde 14. yüzyılda yapılan Akıncılar Mescidi'nin minaresine yuva yapan leylek, yavrularını beslerken görüntülendi.

Selçuk ilçe merkezinde 14. yüzyılda yapılan Akıncılar Mescidi&#x27;nin minaresine yuva yapan leylek, yavrularını beslerken görüntülendi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Metin Aktaş

Selçuk ilçe merkezinde 14. yüzyılda yapılan Akıncılar Mescidi'nin minaresine yuva yapan leylek, yavrularını beslerken görüntülendi.

© AA / Metin Aktaş

Minarenin zirvesinde yavrularını beslerken görüntülenen leylek, hem doğa hem de tarih tutkunlarının ilgisini çekti.

Minarenin zirvesinde yavrularını beslerken görüntülenen leylek, hem doğa hem de tarih tutkunlarının ilgisini çekti. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Metin Aktaş

Minarenin zirvesinde yavrularını beslerken görüntülenen leylek, hem doğa hem de tarih tutkunlarının ilgisini çekti.

© AA / Metin Aktaş

Leyleklerin yuva yaptıkları yerler arasında St. Jean Caddesi üzerindeki Roma dönemi su kemeri de bulunuyor.

Leyleklerin yuva yaptıkları yerler arasında St. Jean Caddesi üzerindeki Roma dönemi su kemeri de bulunuyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Metin Aktaş

Leyleklerin yuva yaptıkları yerler arasında St. Jean Caddesi üzerindeki Roma dönemi su kemeri de bulunuyor.

© AA / Metin Aktaş

İlçe merkezindeki birçok tarihi yapıda da leylek yuvaları görülüyor.

İlçe merkezindeki birçok tarihi yapıda da leylek yuvaları görülüyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Metin Aktaş

İlçe merkezindeki birçok tarihi yapıda da leylek yuvaları görülüyor.

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