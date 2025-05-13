https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/suriyeli-emekli-general-ingilizlerin-afganistanda-isledigi-suclar-kanli-bir-stratejinin-parcasi-1096197949.html

Suriyeli emekli general: İngilizlerin Afganistan'da işlediği suçlar kanlı bir stratejinin parçası

Suriyeli emekli general: İngilizlerin Afganistan'da işlediği suçlar kanlı bir stratejinin parçası

Sputnik Türkiye

Suriyeli emekli general Süleyman Süleyman, İngiliz Özel Kuvvetlerinin basına sızan Afganistan'daki eylemleriyle ilgili bilgilerin ‘kazara sızdırılan bilgiler... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T23:32+0300

2025-05-13T23:32+0300

2025-05-13T23:30+0300

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İngiliz Özel Kuvvetler birimlerinin Afganistan'daki operasyonlar sırasındaki yasadışı faaliyetlerini Sputnik’e değerlendiren Süleyman, burada münferit olaylar değil, hedefli bir politikanın söz konusu olduğunu, bunların rastgele hatalar değil, kanlı bir strateji olduğunu belirterek, şunları ifade etti:Görgü tanıklarının ifadeleri, uluslararası raporlar ve gazetecilerin araştırmalarının SAS ve SBS özel kuvvetler personelinin gece baskınları düzenleyerek birçok suç işlediğini ortaya koyduğunu belirten Süleyman, şöyle devam etti:Bu eylemlerin, Avrupalı olmayanın ikinci sınıf olarak görüldüğü ‘köklü sömürgeci zihniyetin’, Küresel Güney halklarının özellikle Müslüman ülkelerin yaşamlarına yönelik küçümsemeyi yansıttığını kaydeden General, SAS ve SBS birimlerinin başlangıçta saldırgan ve müdahaleci görevler için oluşturulduğunu, ancak bugün düzenli ordunun alenen gerçekleştiremediği operasyonları gerçekleştirmek için ‘gölge araçlar’ olarak görev yaptığını belirterek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:Süleyman, işlenen suçların soruşturulması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için BM himayesinde bağımsız bir uluslararası komisyon kurulması gerektiğini belirterek, “Uluslararası insan hakları örgütlerini ve özgür medyayı bu suçları ifşa etmeye çağırıyoruz. Afgan çocukların kanı, herhangi bir İngiliz ya da Batı vatandaşınınkinden daha az değerli değildir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/ingiliz-askerlerin-afganistanda-isledikleri-suclarin-detaylari-su-yuzune-cikti-cocuklari-1096194288.html

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suriye, general, afganistan, i̇ngiltere, i̇ngiliz özel kuvvetleri, sas özel kuvvetleri, sbs, i̇nfaz, cinayet, i̇ngiltere savunma bakanlığı, i̇rak, küresel güney