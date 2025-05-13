https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/suriyeli-emekli-general-ingilizlerin-afganistanda-isledigi-suclar-kanli-bir-stratejinin-parcasi-1096197949.html
Suriyeli emekli general: İngilizlerin Afganistan'da işlediği suçlar kanlı bir stratejinin parçası
Suriyeli emekli general: İngilizlerin Afganistan'da işlediği suçlar kanlı bir stratejinin parçası
Sputnik Türkiye
Suriyeli emekli general Süleyman Süleyman, İngiliz Özel Kuvvetlerinin basına sızan Afganistan'daki eylemleriyle ilgili bilgilerin ‘kazara sızdırılan bilgiler... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T23:32+0300
2025-05-13T23:32+0300
2025-05-13T23:30+0300
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suriye
general
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cinayet
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İngiliz Özel Kuvvetler birimlerinin Afganistan'daki operasyonlar sırasındaki yasadışı faaliyetlerini Sputnik’e değerlendiren Süleyman, burada münferit olaylar değil, hedefli bir politikanın söz konusu olduğunu, bunların rastgele hatalar değil, kanlı bir strateji olduğunu belirterek, şunları ifade etti:Görgü tanıklarının ifadeleri, uluslararası raporlar ve gazetecilerin araştırmalarının SAS ve SBS özel kuvvetler personelinin gece baskınları düzenleyerek birçok suç işlediğini ortaya koyduğunu belirten Süleyman, şöyle devam etti:Bu eylemlerin, Avrupalı olmayanın ikinci sınıf olarak görüldüğü ‘köklü sömürgeci zihniyetin’, Küresel Güney halklarının özellikle Müslüman ülkelerin yaşamlarına yönelik küçümsemeyi yansıttığını kaydeden General, SAS ve SBS birimlerinin başlangıçta saldırgan ve müdahaleci görevler için oluşturulduğunu, ancak bugün düzenli ordunun alenen gerçekleştiremediği operasyonları gerçekleştirmek için ‘gölge araçlar’ olarak görev yaptığını belirterek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:Süleyman, işlenen suçların soruşturulması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için BM himayesinde bağımsız bir uluslararası komisyon kurulması gerektiğini belirterek, “Uluslararası insan hakları örgütlerini ve özgür medyayı bu suçları ifşa etmeye çağırıyoruz. Afgan çocukların kanı, herhangi bir İngiliz ya da Batı vatandaşınınkinden daha az değerli değildir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/ingiliz-askerlerin-afganistanda-isledikleri-suclarin-detaylari-su-yuzune-cikti-cocuklari-1096194288.html
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suriye, general, afganistan, i̇ngiltere, i̇ngiliz özel kuvvetleri, sas özel kuvvetleri, sbs, i̇nfaz, cinayet, i̇ngiltere savunma bakanlığı, i̇rak, küresel güney
suriye, general, afganistan, i̇ngiltere, i̇ngiliz özel kuvvetleri, sas özel kuvvetleri, sbs, i̇nfaz, cinayet, i̇ngiltere savunma bakanlığı, i̇rak, küresel güney
Suriyeli emekli general: İngilizlerin Afganistan'da işlediği suçlar kanlı bir stratejinin parçası
Suriyeli emekli general Süleyman Süleyman, İngiliz Özel Kuvvetlerinin basına sızan Afganistan'daki eylemleriyle ilgili bilgilerin ‘kazara sızdırılan bilgiler değil, şok edici gerçekler’ olduğunu belirtti.
İngiliz Özel Kuvvetler birimlerinin Afganistan'daki operasyonlar sırasındaki yasadışı faaliyetlerini Sputnik’e değerlendiren Süleyman, burada münferit olaylar değil, hedefli bir politikanın söz konusu olduğunu, bunların rastgele hatalar değil, kanlı bir strateji olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
Bu olanlar İngiliz askeri doktrininin temellerini sarsan ahlaki ve hukuki bir skandal. Geleneksel olarak disiplin ve profesyonelliğin modeli olarak görülen SAS ve SBS gibi elit güçler, yargısız infazların araçları haline geldi ve yasa dışı faaliyet gösteriyor.
Sivillerin kasıtlı olarak öldürülmesi, soğukkanlılıkla işlenen cinayetler, Cenevre Sözleşmeleri'nin ve uluslararası insancıl hukukun ağır ihlaliyle karşı karşıyayız.
Görgü tanıklarının ifadeleri, uluslararası raporlar ve gazetecilerin araştırmalarının SAS ve SBS özel kuvvetler personelinin gece baskınları düzenleyerek birçok suç işlediğini ortaya koyduğunu belirten Süleyman, şöyle devam etti:
Her baskın evdeki herkesin, kadın, erkek, çocuk demeden katledilmesiyle sonuçlandı. Esirler olay yerinde infaz edildi, evler yakıldı. Bu suçların hiçbiri ciddi bir soruşturmanın konusu olmadı. Aksine, 'ayaklanmaya karşı koyma' ya da 'potansiyel bir tehdidi etkisiz hale getirme' sloganlarıyla örtbas edildiler.
Bu eylemlerin, Avrupalı olmayanın ikinci sınıf olarak görüldüğü ‘köklü sömürgeci zihniyetin’, Küresel Güney halklarının özellikle Müslüman ülkelerin yaşamlarına yönelik küçümsemeyi yansıttığını kaydeden General, SAS ve SBS birimlerinin başlangıçta saldırgan ve müdahaleci görevler için oluşturulduğunu, ancak bugün düzenli ordunun alenen gerçekleştiremediği operasyonları gerçekleştirmek için ‘gölge araçlar’ olarak görev yaptığını belirterek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
Bunu daha önce Irak'ta ve şimdi de Afganistan'da görüyoruz: ulusal güvenlik kisvesi altında gizli operasyonlar, hedef gözeterek öldürmeler, işkence ve ihlaller. Bu tür eylemler yüksek komuta kademesinin bilgisi olmadan gerçekleştirilemeez. Bunlar askerlerin kendi başlarına yaptıkları keyfi eylemleri değil. Sorumluluk, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın hem siyasi hem de askeri liderliğinde ve muhtemelen hükümet düzeyinde bulunuyor.
Süleyman, işlenen suçların soruşturulması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için BM himayesinde bağımsız bir uluslararası komisyon kurulması gerektiğini belirterek, “Uluslararası insan hakları örgütlerini ve özgür medyayı bu suçları ifşa etmeye çağırıyoruz. Afgan çocukların kanı, herhangi bir İngiliz ya da Batı vatandaşınınkinden daha az değerli değildir” ifadelerini kullandı.