“Ortaya çıkan yeni rapor, Afganistan'daki Batılı güçlerin 'prosedürel' operasyonların bir parçası olarak sivillerin ve çocukların infaz edilmesi de dahil olmak üzere ağır insan hakları ihlallerini ortaya koyuyor. Bir diğer önemli nokta da İngiliz özel kuvvetleri SAS ve SBS'nin gizlilik içinde faaliyet gösterdiğine atıfta bulunulmasıdır.

Kanıtlar yargılamalara yol açabilir, ancak siyasi engeller özellikle Batılı ülkelerin dahil olduğu davalarda kovuşturmaları zorlaştırıyor.

Bu davaların takibi için kamuoyu baskısı ve bağımsız kurumların harekete geçmesi önemlidir. Afgan protestolarını görmezden gelmek İngiltere'nin ahlaki otoritesini zayıflatır ve Batı'nın insan hakları iddialarına karşı güvensizliği arttırabilir, bu da bölgedeki rakip güçlerin etkisini arttırabilir.