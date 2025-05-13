https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/iranli-uzman-ingilterenin-afganistanda-isledigi-suclarin-kovusturulmasi-siyasi-engeller-nedeniyle-1096195841.html
İranlı uzman: İngiltere'nin Afganistan'da işlediği suçların kovuşturulması siyasi engeller nedeniyle zorlaşıyor
İranlı uzman: İngiltere'nin Afganistan'da işlediği suçların kovuşturulması siyasi engeller nedeniyle zorlaşıyor
Sputnik Türkiye
İranlı uluslararası araştırmacı Ali Şer Yazdani, İngiltere'nin Afganistan'da işlediği suçların kovuşturulmasının bu suçlara karışan Batılı ülkelerin... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T21:48+0300
2025-05-13T21:48+0300
2025-05-13T21:47+0300
dünya
i̇ran
afganistan
i̇ngiltere
batı
i̇ngiliz özel kuvvetleri
insan hakları ihlali
sas özel kuvvetleri
sbs
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İngiliz Özel Kuvvetler (SF) birimlerinin Afganistan'daki operasyonlar sırasındaki yasadışı faaliyetlerini Sputnik’e değerlendiren Yazdani, İngiliz özel kuvvetleri SAS ve SBS'nin gizlilik içinde faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/ingiliz-askerlerin-afganistanda-isledikleri-suclarin-detaylari-su-yuzune-cikti-cocuklari-1096194288.html
i̇ran
afganistan
i̇ngiltere
batı
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i̇ran, afganistan, i̇ngiltere, batı, i̇ngiliz özel kuvvetleri, insan hakları ihlali, sas özel kuvvetleri, sbs
i̇ran, afganistan, i̇ngiltere, batı, i̇ngiliz özel kuvvetleri, insan hakları ihlali, sas özel kuvvetleri, sbs
İranlı uzman: İngiltere'nin Afganistan'da işlediği suçların kovuşturulması siyasi engeller nedeniyle zorlaşıyor
İranlı uluslararası araştırmacı Ali Şer Yazdani, İngiltere'nin Afganistan'da işlediği suçların kovuşturulmasının bu suçlara karışan Batılı ülkelerin engellemeleri nedeniyle zorlaştığını belirtti.
İngiliz Özel Kuvvetler (SF) birimlerinin Afganistan'daki operasyonlar sırasındaki yasadışı faaliyetlerini Sputnik’e değerlendiren Yazdani, İngiliz özel kuvvetleri SAS ve SBS'nin gizlilik içinde faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
“Ortaya çıkan yeni rapor, Afganistan'daki Batılı güçlerin 'prosedürel' operasyonların bir parçası olarak sivillerin ve çocukların infaz edilmesi de dahil olmak üzere ağır insan hakları ihlallerini ortaya koyuyor. Bir diğer önemli nokta da İngiliz özel kuvvetleri SAS ve SBS'nin gizlilik içinde faaliyet gösterdiğine atıfta bulunulmasıdır.
Kanıtlar yargılamalara yol açabilir, ancak siyasi engeller özellikle Batılı ülkelerin dahil olduğu davalarda kovuşturmaları zorlaştırıyor.
Bu davaların takibi için kamuoyu baskısı ve bağımsız kurumların harekete geçmesi önemlidir. Afgan protestolarını görmezden gelmek İngiltere'nin ahlaki otoritesini zayıflatır ve Batı'nın insan hakları iddialarına karşı güvensizliği arttırabilir, bu da bölgedeki rakip güçlerin etkisini arttırabilir.