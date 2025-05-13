Cannes Film Festivali’nde ünlüler geçidi: Kırmızı halıda çıplaklık yasağına uyuldu

Çinli oyuncu Wan QianHui, Palais basamaklarında pamuk toplarıyla süslenmiş bulut benzeri dev bir beyaz elbiseyle poz verdi.
Çinli oyuncu Wan QianHui, Palais basamaklarında pamuk toplarıyla süslenmiş bulut benzeri dev bir beyaz elbiseyle poz verdi.
Kırmızı halıda Irına Shayk da siyah elbise tercih etti.
Kırmızı halıda Irına Shayk da siyah elbise tercih etti.
Geçmiş yıllarda şeffaf kıyafetleriyle dikkat çeken Heidi Klum, bu yıl pembe-beyaz dev bir elbiseyle yasağı hiçe saydı. Cannes'ın cesur giyinen isimlerinden Bella Hadid ise bu kez nispeten sade bir siyah elbise (ve daha sarı saçlar) tercih etti.
Geçmiş yıllarda şeffaf kıyafetleriyle dikkat çeken Heidi Klum, bu yıl pembe-beyaz dev bir elbiseyle yasağı hiçe saydı. Cannes'ın cesur giyinen isimlerinden Bella Hadid ise bu kez nispeten sade bir siyah elbise (ve daha sarı saçlar) tercih etti.
Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino ve İsrailli şarkıcı eşi Daniella Pick, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali'nde yer aldı.
Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino ve İsrailli şarkıcı eşi Daniella Pick, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali'nde yer aldı.