Cannes Film Festivali’nde ünlüler geçidi: Kırmızı halıda çıplaklık yasağına uyuldu

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Geçmiş yıllarda şeffaf kıyafetleriyle dikkat çeken Heidi Klum, bu yıl pembe-beyaz dev bir elbiseyle yasağı hiçe saydı. Cannes'ın cesur giyinen isimlerinden Bella Hadid ise bu kez nispeten sade bir siyah elbise (ve daha sarı saçlar) tercih etti.